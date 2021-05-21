У п’ятницю, 21 травня, в Україні очікується суха та тепла погода.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Найближчої доби синоптична ситуація в Україні нарешті трохи зміниться, так як з заходу почне поширюватись вплив поля високого атмосферного тиску – антициклону з символічним іменем VESNA.

Хоча невеликі дощі та грози ще спостерігатимуться найближчої ночі та ранку у більшості центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях, проте в денні години в Україні вже переважатиме погода без істотних опадів.

При цьому, у більшості центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях вночі та вранці дощ, подекуди гроза на решті території без істотних опадів.

Вітер північно-західний та північний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах 6-11°, в західних областях 3-8° тепла, вдень 15-20°, на сході та південному сході країни вночі 9-14°, вдень 20-25°; на високогір’ї Карпат вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°.

У Києві без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі близько 10°, вдень 17-19°.