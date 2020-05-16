Сегодня, 16 мая, в большинстве областей Украины будет солнечно и без осадков.

Об этом сообщает сообщает Укргидрометцентр.

Дожди ожидаются лишь на востоке страны: Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях.

Температура воздуха на востоке будет от 13 до 17 градусов тепла. На западе – от 14 до 18 градусов выше ноля, без осадков.

В центральных и северных областях – от 14 до 17 градусов со знаком плюс, в южных – от 17 до 22 градусов выше ноля.

В Киеве сегодня ожидается переменная облачность, температура воздуха днем составит +15+17, а ночью +6+8.