Об этом сообщает пресс-служба “Укргидрометцентра”.
В Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Киевской, Полтавской областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Температура ночью 3 + 8, в Карпатах 0 + 3 тепла; днем 8 + 14.
В среду и четверг в западных областях днем будут дожди. Температура ночью 1 + 7 тепла, днем 6 + 11, в южных и восточных областях до +15.
Ночью и утром в Украине местами туманы.
- В этом году “бабье лето” в Киеве началось в четверг, 22 октября, и продолжалось до 25 октября.