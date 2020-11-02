В Украине завтра будут дожди, а в Карпатах - мокрый снег. Температура воздуха в горах опустится до 0.

Об этом сообщает пресс-служба “Укргидрометцентра”.

В Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Киевской, Полтавской областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Температура ночью 3 + 8, в Карпатах 0 + 3 тепла; днем 8 + 14.

В среду и четверг в западных областях днем будут дожди. Температура ночью 1 + 7 тепла, днем 6 + 11, в южных и восточных областях до +15.

Ночью и утром в Украине местами туманы.