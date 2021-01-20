Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Без осадков, лишь в западных областях и в Крыму небольшой снег, днем местами с дождем. На Закарпатье сильный снег. На дорогах страны гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с.
Температура ночью -15-20 °С, днем -5-10 °С, в северо-восточных и восточных областях ночью -21-26 °C, днем -12-17 °С, на западе страны и в Крыму ночью -4- 9 °C, днем от -2 °C до + 3 °C.
В Киеве и области 20 января осадков не ожидается. В столице температура ночью -17-19 °С, днем -7-9 °С, в Киевской области ночью -15-20 °С, днем -5-10 °С.
- В среду, 20 января, на западе Украины ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют сильный ветер и метель.