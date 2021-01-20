Сегодня, 20 января, температура в Украине будет колебаться до + 2 °С на западе до -15 °С на востоке.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Без осадков, лишь в западных областях и в Крыму небольшой снег, днем местами с дождем. На Закарпатье сильный снег. На дорогах страны гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с.

Температура ночью -15-20 °С, днем -5-10 °С, в северо-восточных и восточных областях ночью -21-26 °C, днем -12-17 °С, на западе страны и в Крыму ночью -4- 9 °C, днем от -2 °C до + 3 °C.

В Киеве и области 20 января осадков не ожидается. В столице температура ночью -17-19 °С, днем -7-9 °С, в Киевской области ночью -15-20 °С, днем -5-10 °С.