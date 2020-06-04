В Украину в ближайшие дни придет потепление, однако местами еще будут продолжаться дожди с грозами.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

“Настоящее лето уже пудрит носик перед выходом из вагона … Уже завтра температура воздуха в Украине достигнет + 20 + 24 градусов, в центральных областях и на юге местами до +26 градусов. В Сумской и Харьковской областях будет немного свежее, + 17 + 22 градуса. Ветер будет веять с юго-запада, однако будет порывистым, до сильного”, – написала синоптик.

Она прогнозирует, что завтра дожди с грозами наиболее вероятны в северных областях Украины, в центре, местами на западе и в Харковской области.

В Киеве в пятницу пройдут дожди и грозы. Ветер юго-западный, порывистый. Ближайшей ночью ожидается + 10 + 12 градусов, завтра днем ​​потеплеет до +22 + 24 градусов.

“Уже с 6 июня тепло будет раскручиваться дальше и нас ждут жаркие деньки. На Троицу в Украине ожидается + 23 + 28 градусов, на юге и востоке местами до +30 градусов! По предварительным прогнозам, на следующей неделе в Украине будет жарко и сухо. Однако в западных областях будут лить дожди и ожидается низкая температура воздуха”, – рассказала Диденко.