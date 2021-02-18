Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.
Завтра без осадков, лишь ночью в Крыму и Приазовье снег, на юге и востоке страны отдельные порывы ветра 15-20 м / с; температура ночью 20-25 ° мороза, днем 7-12 ° мороза, в южных, юго-восточных областях, на Закарпатье и местами на Прикарпатье ночью 11-18 ° мороза, днем от 5 ° мороза до 1 ° тепла.
В субботу на Правобережье, в воскресенье в восточных и северо-восточных областях небольшой, в Карпатах умеренный снег, в западных областях с дождем. На остальной территории без осадков.
В Украине местами туман; 20 февраля температура ночью 12-19 ° мороза, днем от 4 ° мороза до 2 ° тепла, на западе страны ночью 3-10 ° мороза, днем 0-5 ° тепла.
21 февраля в Украине ожидается дальнейшее повышение температуры на 2-5 °.
- 18 февраля почти по всей Украине прогнозируются морозная погода – от -2 °C до -12 °C. Только в Закарпатской области и в Крыму – от +3 °C до + 5 °C.