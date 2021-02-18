С пятницы, 19 февраля, в Украине ожидается потепление. В некоторых регионах воздух прогреется до +5 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

Завтра без осадков, лишь ночью в Крыму и Приазовье снег, на юге и востоке страны отдельные порывы ветра 15-20 м / с; температура ночью 20-25 ° мороза, днем ​​7-12 ° мороза, в южных, юго-восточных областях, на Закарпатье и местами на Прикарпатье ночью 11-18 ° мороза, днем ​​от 5 ° мороза до 1 ° тепла.

В субботу на Правобережье, в воскресенье в восточных и северо-восточных областях небольшой, в Карпатах умеренный снег, в западных областях с дождем. На остальной территории без осадков.

В Украине местами туман; 20 февраля температура ночью 12-19 ° мороза, днем ​​от 4 ° мороза до 2 ° тепла, на западе страны ночью 3-10 ° мороза, днем ​​0-5 ° тепла.

21 февраля в Украине ожидается дальнейшее повышение температуры на 2-5 °.