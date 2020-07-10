Covid-19 Украина

обновлено 10.07.2020 в 14:02

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Запад Украины на выходных накроют грозы, град и шквалы

В выходные на западе Украины ожидается ухудшение погодных условий.

Пятница, 10 июля 2020, 14:41

Дождь

Иллюстративное фото/pixabay

Об этом сообщает ГСЧС.

“11 июля в большинстве западных областей днем ​​грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)”, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что 12 июля значительные грозовые дожди, в Карпатах и ​​на Закарпатье сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый).

В то же время синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что завтра по всей Украине днем ​​ожидается +28 +33 градуса. По ее словам, осадков не ожидается, кроме грозовых дождей в западных областях.

“А вот действительно кому-то и будет холодно именно на Петра и Павла. Ведь 12 июля в западной части Украины температура воздуха в воскресенье снизится до +14 +20 градусов да еще и с сильными грозовыми дождями. Также 12-го июля дожди с грозами пройдут во второй половине дня в Житомирской, Киевской, Черниговской областях, в Крыму и Приазовье. На остальной территории будет сухо и жарко, до +29 +33 градусов”, – отметила синоптик.

В Киеве в субботу ожидается солнце и жара, + 30 + 32 градуса. В воскресенье в столице во второй половине дня возможен дождь с грозой, +28 +29 градусов.

Диденко добавила, что уже в понедельник в Киеве существенно похолодает.

Теги: ГСЧС, погода, прогноз погоды, синоптики

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