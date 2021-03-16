Из-за непогоды, которая бушует в Украине уже вторую неделю, на дорогах Днепра наблюдаются пробки, тянучки и заторы.

Об этом сообщают #Буквы.

На интерактивной карте от Google можно отслеживать ситуацию на дорогах в режиме реального времени. Данные о пробках в Днепре передаются на карту ежесекундно, а обновление происходит автоматически.

Пробки в Днепре – онлайн карта

При наведении курсора на интересующий отрезок пути появится информация о том, какая скорость передвижения транспорта на этом участке в данный момент. Также можно узнать приблизительную длину пробки, тянучки или затора.

Дороги обозначены разными цветами:

зеленый цвет означает, что проезд свободный и пробок нет;

желтый – дорога почти свободна;

красный – тянучка;

темно-красный – пробка.

Кроме того, предупреждающие знаки показывают, в каком месте Днепра дороги перекрыты полицией.

Карта показывает ситуацию на дорогах по таким направлениям, как Центральный мост, улица Набережная Победы, улица Набережная Заводская, улица Сичеславская Набережная (набережная им. В.И. Ленина), улица Старосамарская Набережная (Набережная Чудновского), проспект Мануйловский (Воронцова проспект), Самарский спуск, улица Воскресенская (улица Ленина), проспект Дмитрия Яворницкого (Карла Маркса проспект), улица Старокозацкая (улица Комсомольская), улица Глинки, улица Мечникова, проспект Пушкина, проспект Александра Поля (проспект Кирова), улица Короленко, проспект Богдана Хмельницкого (улица Героев Сталинграда), улица Шевченко, улица Михаила Коцюбинского, спуск Крутогорный (улица Рогалева), улица Космическая, улица Святослава Храброго (улица Чкалова), улица Криворожская, улица Михаила Грушевского (улица Карла Либкнехта), улица Сечевых Стрельцов, площадь Соборная (Октябрьская площадь), улица 6-й Стрелковой Дивизии, проспект Гагарина, проспект Слобожанский (им. газеты “Правда”), улица Каруны, Амурский мост, улица Курчатова, площадь Вокзальная, улица Пастера, проспект Ивана Мазепы (проспект Петровского), Криворожское шоссе, улица Киевская, улица Макарова, Энергетическая улица, улица Любарского (улица Белостоцкого), улица Молодогвардейская, Полтавское шоссе, Донецкое шоссе, Самарский мост, улица Святогорская, улица Академика Королева, Запорожское шоссе, улица Макарова, улица Рабочая, проспект Металлургов, улица Орловская, улица Давыдова, проспект Сергея Нигояна, проспект Свободы, улица Большая Диевская (улица Братьев Трофимовых), Кайдакский мост, улица Романовского, улица Рощинская, площадь Шевченко, площадь Успенская (площадь Демьяна Бедного), Южный мост, Троицкая площадь (Красная площадь), площадь Героев Майдана (площадь Ленина), площадь Старомостовая (площадь Николая Островского), улица Кайдакский шлях.

Также с помощью карты можно узнать, есть ли пробки на автомобильной дороге регионального значения Р-52, Днепр — Кобеляки — Решетиловка; автомобильном пути территориального значения дорога Т 0404 Днепр — Обуховка, Т 0405 Днепр — Степовое — Хуторское, Т 0421 Днепр — Новониколаевка, Т 0410 Днепр — Слобожанское — Подгородное — Магдалиновка — Котовка, Т 0401 Днепр — Васильковка — Покровское — Гуляйполе — Пологи — Токмак — Молочанск — Мелитополь; отрезке европейского маршрута автодороги E50 Днепр — Донецк, Днепр — Кропивницкий (Кіровоград); отрезке автомобильного пути национального значения Н 08 Борисполь — Днепр — Кременчуг — Запорожье — Мариуполь и отрезке европейского маршрута трассы E105 Днепр — Харьков.

Кроме того, карта пробок Днепра показывает общую ситуацию на пути в поселки: Авиаторское, Аулы, Днепровое, Илларионово, Карнауховка, Куриловка, Николаевка, Новониколаевка, Обуховка, Сад, Слобожанское и другие города-спутники Днепровского района (Днепропетровской области): Каменское, Новомосковск, Подгородное, Верхнеднепровск, Верховцево.