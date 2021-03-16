Из-за непогоды, которая бушует в Украине уже вторую неделю, на дорогах Харькова наблюдаются пробки, тянучки и заторы.

Об этом сообщают #Буквы.

На интерактивной карте от Google можно отслеживать ситуацию на дорогах в режиме реального времени. Данные о пробках в Харькове передаются на карту ежесекундно, а обновление происходит автоматически.

Пробки в Харькове – онлайн карта

При наведении курсора на интересующий отрезок пути появится информация о том, какая скорость передвижения транспорта на этом участке в данный момент. Также можно узнать приблизительную длину пробки, тянучки или затора.

Дороги обозначены разными цветами:

зеленый цвет означает, что проезд свободный и пробок нет;

желтый – дорога почти свободна;

красный – тянучка;

темно-красный – пробка.

Кроме того, предупреждающие знаки показывают, в каком месте Харькова дороги перекрыты полицией.

На карте можно посмотреть ситуацию по следующим направлениям: проспект Гагарина, улица Вернадского, переулок Подольский (улица Гамарника), улица Сумская, площадь Конституции, площадь Свободы, Салтовское шоссе, улица Полтавский Шлях, улица Деревянко, улица Героев Труда, улица Шевченко, спуск Жилярди, улица Мироносицкая, улица Свободы (улица Иванова), улица Чернышевская, переулок Троицкий, улица Скрыпника, улица Рымарская, улица Девичья, улица Кооперативная, Павловская площадь, Соборный спуск, улица Ярослава Мудрого, улица Пушкинская, улица Гиршмана, Пушкинский въезд, переулок Плетневский, Бурсацкий спуск, улица Алчевских, улица Садовая, улица Воробьева, Лопатинский переулок, Московский проспект, улица Маршала Бажанова, улица Юлия Чигирина, улица Вавилова, площадь Защитников Украины (площадь Восстания), улица Сериковская, улица Минераловодская, улица Гоголя, улица Университетская, улица Бакулина, улица Космическая, улица Валерьяновская, улица Основянская, улица Аравийская, улица Биологическая, улица Александра Матросова, въезд Тринклера, проспект Науки, Харьковский мост, Основянский мост, улица Москалевская, Большой Лопанский мост, харьковская Окружная автомобильная дорога (кольцевая дорога).

Также доступна информация об:

автомобильном пути регионального значения Р46 Харьков — Богодухов — Ахтырка;

территориальной автомобильной дороге Р78 Харьков — Безлюдовка — Васищево — Зидьки — Змиев — Слобожанское — Андреевка — Балаклея — Савинцы — Гороховатка;

европейской автодороги Е105 (по территории Украины трасса М18) Крым — Днепр (Днепропетровск) — Харьков — Белгород — Москва — Санкт-Петербург — Киркенес;

автомобильной трассе международного значения М03 Киев — Борисполь — Полтава — Харьков — Славянск — Дебальцево — КПП “Должанский”.

Кроме того, карта пробок показывает текущую ситуацию на пути в поселки: Кулиничи, Малая Даниловка, Бобровка, Покотиловка, Пономаренки, Павленки, Новый Коротыч (Коммунар), Песочин, Безлюдовка, Березовка, Васищево, Высокий, Буды, Утковка, Солоницевка, Пересечное, Ольшаны, Большая Даниловка, Введенка, Рогань (Большая, Малая, Верхняя), Новопокровка, Эсхар, Малиновка, Кочеток, Манченки, Старый Мерчик и другие города Харьковской области: Изюм, Лозовая, Купянск, Чугуев, Балаклея, Богодухов, Змиев, Первомайский, Люботин, Мерефа, Красноград, Волчанск, Дергачи, Барвенково, Валки, Пивденное.