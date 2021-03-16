Из-за непогоды, которая бушует в Украине уже вторую неделю, на дорогах Львова наблюдаются пробки, тянучки и заторы.

Об этом сообщают #Буквы.

На интерактивной карте от Google можно отслеживать ситуацию на дорогах в режиме реального времени. Данные о львовских пробках передаются на карту ежесекундно, а обновление происходит автоматически.

Пробки во Львое – онлайн карта

При наведении курсора на интересующий отрезок пути появится информация о том, какая скорость передвижения транспорта на этом участке в данный момент. Также можно узнать приблизительную длину пробки, тянучки или затора.

Дороги обозначены разными цветами:

зеленый цвет означает, что проезд свободный и пробок нет;

желтый – дорога почти свободна;

красный – тянучка;

темно-красный – пробка.

Кроме того, предупреждающие знаки показывают, в каком месте Львова дороги перекрыты полицией.

С помощью карты можно отследить ситуацию на таких дорогах, как проспект Свободы, улица Стрыйская, улица Зеленая, улица Торговая, улица Черновицкая (кольцо), Дворцовая площадь (Вокзальная площадь), улица Подвальная, улица Листопадового Чина, улица Петра Дорошенко, проспект Вячеслава Черновола (кольцо), площадь Данила Галицкого, улица Шевченко, улица Гетмана Мазепы, улица Пекарская, улица Николая Коперника, площадь Мытная (площадь Таможенная), улица Сиховская, улица Степана Бандеры, улица Генерала Чупринки, улица Пасечная, Соборная площадь, улица Ивана Гонты, площадь 700-летия Львова, площадь Галицкая, площадь Мицкевича, улица Князя Романа, улица Под Дубом, улица Липинского, улица Кульпарковская, улица Героев УПА, улица Хуторовка, улица Ивана Рубчака, улица Академика Андрея Сахарова, улица Княгини Ольги, улица Туннельная, улица Шота Руставели, улица Луганская, улица Профессора Буйко, улица Научная (кольцо), улица Владимира Великого (кольцо), улица Ивана Выговского, улица Антоновича, улица Любенская, улица Окружная, улица Городоцкая (кольцо), улица Замарстыновская, улица Промышленная, улица Ивана Миколайчука, улица Лычаковская, улица Чехова, улица Глинянский Тракт, улица Богдана Лепкого, проспект Красной Калины (проспект Червоной Калины), Сиховский мост, улица Опрышковская, улица Ивана Франко, Кольцевая дорога (Львовская объездная дорога).

На карте также отображаются: автопуть Н-02 дорога национального значения Львов – Тернополь; автодорога Н-09 (европейский маршрут Е471); автомобильный путь национального значения Львов – Мукачево; автомобильное направление Н-17 Львов – Луцк. Дорога Н-13 Львов – Самбор – Ужгород; автомобильная дорога международного значения М 09 Львов – Рава-Русская; автомобильный путь международного значения М 10 Львов – Краковец; автотрасса М 11 Львов – Шегини; европейский маршрут Е40 Львов – Дубно – Ровно – Житомир – Киев – Лубны – Полтава – Харьков.

Кроме того, отслеживаются и автомобильные международные пункты пропуска Львовской области. Таможенные посты (таможни) через государственную границу Украины с Республикой Польша: КПП “Шегини – Медика”, КПП “Грушев – Будомеж”, КПП “Рава-Русская – Хребенное”, КПП “Угринов – Долгобичув”, КПП “Краковец – Корчова “, КПП “Смильница – Кросценко”.

Карта пробок Львова также показывает общую ситуацию на пути в поселки: Брюховичи, Рудное, Куликов, Запытов, Новый Ярычев, Ивано-Франково, Щирец, Великий Любень и ближайшие города Львовской области: Винники, Дубляны, Пустомыты, Жолква, Городок, Новояворовск, Каменка-Бугская, Николаев.