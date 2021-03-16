Пробки в Киеве – явление привычное, но при плохой погоде столица зачастую полностью останавливается.

Об этом сообщают #Буквы.

На интерактивной карте от Google можно отслеживать ситуацию на дорогах в режиме реального времени. Данные о пробках в Киеве передаются на карту ежесекундно, а обновление происходит автоматически.

Пробки в Киеве – онлайн карта

При наведении курсора на интересующий отрезок пути появится информация о том, какая скорость передвижения транспорта на этом участке в данный момент. Также можно узнать приблизительную длину пробки, тянучки или затора.

Дороги обозначены разными цветами:

зеленый цвет означает, что проезд свободный и пробок нет;

желтый – дорога почти свободна;

красный – тянучка;

темно-красный – пробка.

Кроме того, предупреждающие знаки показывают, в каком месте Киева дороги перекрыты полицией.

На онлайн-карте можно отследить обстановку по наиболее загруженным направлениям: Мост Патона, Южный мост, Проспект Победы, Мост Метро, Московский мост, Проспект Бажана, улица Крещатик, Большая Окружная дорога, Индустриальный путепровод, Броварской проспект, улица Жилянская, Почтовая площадь, Краснозвездный проспект, Воздухофлотский мост, Московский проспект, бульвар Леси Украинки, улица Елены Телиги, бульвар Перова, бульвар Дружбы Народов, улица Льва Толстого, Бессарабская площадь, улица Горького, улица Саксаганского.

Также Google-карты показывают обстановку:

на улицах: ул. Воровского, ул. Фрунзе, ул. Горького, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Бориспольская, ул. Драгоманова, ул. Васильковская, ул. Саксаганского, ул. Московская, ул. Владимирская, ул. Туманяна, ул. Соломенская, ул. Дмитриевская, ул. Мельникова, ул. Жилянская, ул. Ярославская, ул. Крещатик, ул. Закревского, ул. Артема, ул. Константиновская, ул. Героев Сталинграда, ул. Братиславская, ул. Ахматовой, ул. Бальзака, ул. Щорса, ул. Хмельницкая, ул. Леся Курбаса, ул. Гарматная, ул. Ломоносова, ул. Красноармейская (ул. Большая Васильковская), ул. Луговая, ул. Урловская, ул. Щербакова, ул. Малышка, ул. Грушевского, ул. Ревуцкого, ул. Вышгородская, ул. Чавдар, ул. Стеценко, ул. Туполева, ул. Радужная, ул. Ярославская, ул. Милославская, ул. Сикорского, ул. Киквидзе, ул. Героев Севастополя, ул. Выборгская, ул. Кирилловская, ул. Амосова, ул. Заболотного, ул. Дегтяревская, ул. Зодчих, ул. Вербицкого, ул. Порика.

ул. Воровского, ул. Фрунзе, ул. Горького, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Бориспольская, ул. Драгоманова, ул. Васильковская, ул. Саксаганского, ул. Московская, ул. Владимирская, ул. Туманяна, ул. Соломенская, ул. Дмитриевская, ул. Мельникова, ул. Жилянская, ул. Ярославская, ул. Крещатик, ул. Закревского, ул. Артема, ул. Константиновская, ул. Героев Сталинграда, ул. Братиславская, ул. Ахматовой, ул. Бальзака, ул. Щорса, ул. Хмельницкая, ул. Леся Курбаса, ул. Гарматная, ул. Ломоносова, ул. Красноармейская (ул. Большая Васильковская), ул. Луговая, ул. Урловская, ул. Щербакова, ул. Малышка, ул. Грушевского, ул. Ревуцкого, ул. Вышгородская, ул. Чавдар, ул. Стеценко, ул. Туполева, ул. Радужная, ул. Ярославская, ул. Милославская, ул. Сикорского, ул. Киквидзе, ул. Героев Севастополя, ул. Выборгская, ул. Кирилловская, ул. Амосова, ул. Заболотного, ул. Дегтяревская, ул. Зодчих, ул. Вербицкого, ул. Порика. в переулках: Балтийский переулок, Лабораторный переулок, Красноармейский переулок, Куреневский переулок, Нестеровский переулок, Бехтеревский переулок, Михайловский переулок, Моторный переулок, Музейный переулок, Чеховский переулок, Шевченко переулок, Карельский переулок, Волгодонский переулок, Георгиевский переулок, Тбилисский переулок, Квитневый переулок, Январский переулок, Ахтырский переулок, Радищева переулок, Артиллерийский переулок, Московский переулок, Коломиевский переулок, Чугуевский переулок, Ковальский переулок, Строителей переулок, Крестовый переулок, Магнитогорский переулок, Зоряный переулок, Крепостной переулок, Демеевский переулок, Рыльский переулок.

Балтийский переулок, Лабораторный переулок, Красноармейский переулок, Куреневский переулок, Нестеровский переулок, Бехтеревский переулок, Михайловский переулок, Моторный переулок, Музейный переулок, Чеховский переулок, Шевченко переулок, Карельский переулок, Волгодонский переулок, Георгиевский переулок, Тбилисский переулок, Квитневый переулок, Январский переулок, Ахтырский переулок, Радищева переулок, Артиллерийский переулок, Московский переулок, Коломиевский переулок, Чугуевский переулок, Ковальский переулок, Строителей переулок, Крестовый переулок, Магнитогорский переулок, Зоряный переулок, Крепостной переулок, Демеевский переулок, Рыльский переулок. на проспектах: Победы проспект, Московский проспект, Науки проспект, Броварской проспект, Правды проспект, Оболонский проспект, Воздухофлотский проспект, Краснозвездный проспект (Лобановского проспект), Мира проспект, Маяковского проспект, Лесной проспект, Голосеевский проспект, Бажана проспект, Свободы проспект, Комарова проспект, Сталинграда проспект, Отрадный проспект, Воссоединения проспект, Героев Сталинграда проспект, Броварской проспект, Григоренко проспект, Гагарина проспект, Ватутина проспект, Академика Глушкова проспект, Освободителей проспект.

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Ленинградская площадь, Севастопольская площадь, Московская площадь, Львовская площадь, Шевченко площадь, Одесская площадь, Соломенская площадь, Интернациональная площадь, Европейская площадь, Спортивная площадь, Льва Толстого площадь, Космонавтов площадь, Почтовая площадь, Печерская площадь, Контрактовая площадь, Софийская площадь, Бессарабская площадь, Майдан Незалежности (Независимости площадь), Михайловская площадь, Вокзальная площадь, Амурская площадь, Голосеевская площадь, Площадь Космонавтов, Троицкая площадь, Дарницкая площадь, Славы площадь. на бульварах: Вернадского бульвар, Давыдова бульвар, Верховного Совета бульвар, Вигуровский бульвар, Высоцкого бульвар, Дарницкий бульвар, Дружбы народов бульвар, Ивана Лепсе бульвар, Кольцова бульвар, Быкова бульвар, Леси Украинки бульвар, Перова бульвар, Марии Приймаченко бульвар, Ромена Роллана бульвар, Русановский бульвар, Шевченко бульвар, Труда бульвар, Чоколовский бульвар, Гашека бульвар.

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Кроме того, с помощью карт можно отследить общую ситуацию на дорогах ближайших городов, таких как: Борисполь, Бровары, Вишневое, Вышгород, Украинка, Ворзель, Ирпень, Буча, Боярка.