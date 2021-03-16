Из-за непогоды, которая бушует в Украине уже вторую неделю, на дорогах Одессы наблюдаются пробки, тянучки и заторы.

Об этом сообщают #Буквы.

На интерактивной карте от Google можно отслеживать ситуацию на дорогах в режиме реального времени. Данные о пробках в Одессе передаются на карту ежесекундно, а обновление происходит автоматически.

Пробки в Одессе – онлайн карта

При наведении курсора на интересующий отрезок пути появится информация о том, какая скорость передвижения транспорта на этом участке в данный момент. Также можно узнать приблизительную длину пробки, тянучки или затора.

Дороги обозначены разными цветами:

зеленый цвет означает, что проезд свободный и пробок нет;

желтый – дорога почти свободна;

красный – тянучка;

темно-красный – пробка.

Кроме того, предупреждающие знаки показывают, в каком месте Одессы дороги перекрыты полицией.

На карте можно отследить обстановку на следующих маршрутах: Николаевская дорога, проспект Маршала Жукова, улица Космонавта Комарова, Люстдорфская дорога, Пересыпский мост (район Пересыпь), Привокзальная площадь, улица Старопортофранковская, площадь Независимости, площадь Таирова, площадь Бориса Деревянко, Фонтанская дорога, улица Академика Вильямса, улица Академика Королёва, улица Успенская, улица Ришельевская, улица Тираспольская, Французский бульвар, проспект Шевченко, улица Среднефонтанская, переулок Топольского, улица Елисаветинская (улица Щепкина), улица Малая Арнаутская, улица Бунина, улица Троицкая, улица Жуковского, улица Еврейская, улица Греческая, улица Торговая, улица Большая Арнаутская, улица Балковская, улица Краснослободская, Ольгиевский спуск, Южная дорога, переулок Векслера, улица Бугаевская, улица Дальницкая, Мельницкая улица, улица Степовая, улица Прохоровская, улица Разумовская, улица Гагарина, улица Сегедская, улица Черняховского, улица Маршала Говорова, улица Михаила Грушевского, улица Академическая, площадь 10-го Апреля, улица Химическая, улица Семинарская, Днепропетровская дорога, улица Генерала Бочарова, улица Святослава Рихтера, улица Академика Филатова, улица Канатная, улица Приморская, улица Пушкинская, улица Преображенская, Польский спуск, улица Инглези (улица 25-й Чапаевской Дивизии), улица Космонавтов, улица Генерала Петрова, улица Архитекторская, улица Екатерининская, проспект Добровольского, улица Академика Заболотного, Таможенная площадь, улица Богдана Хмельницкого, улица Мясоедовская, проспект Академика Глушко, улица Атамана Головатого, улица Черноморского Казачества, Тираспольское шоссе, улица Ангарская, одесская Объездная дорога, Киевское шоссе.

Также можно посмотреть ситуацию на автомобильном пути территориального значения Т 1641, Т 1647 из Одессы в Каролино-Бугаз — Затока; региональной автодороге Р-70 Одесса — Белгород-Днестровский и международной трассе M-27 Одесса — Черноморск (Ильичевск).

Кроме того, карта пробок Одессы показывает картину на пути в поселки: Овидиополь, Великодолинское, Таирово, Авангард, Александровка, Хлебодарское, Черноморское, Доброслав, Новые Беляры и другие города-спутники Одессской области: Черноморск (Ильичевск), Южное (Южный), Теплодар, Беляевка, Раздельная.