С сегодняшнего дня начинается большой православный пост, который продлится до Пасхи. Впрочем, даже если вы не верующий, весна - прекрасное время пересмотреть свой рацион и разгрузить желудок. Буквы вам предлагают варианты блюд к постному столу

Блиц-смузи с клубникой, бананом и киви

Ингредиенты

4 киви – 2 нарезанных тонкими ломтиками, 2 крупно

200 г клубники, разрезанной пополам

2 банана – разрезанные пополам и пару кусочков для украшения

40 г капусты броколи

80 г овсяной каши

2 чайные ложки меда

100 мл норд овсяного и конопляного молока

Положите в стакан тонкие ломтики киви, прижав их к бокам. Этот шаг не является обязательным, но он сделает напиток красивее.

Поместите клубнику, половину банана, половину овсянки и половину овсяного молока в блендер с небольшой пригоршней колотого льда и взбивайте до однородной массы. Вылейте эту смесь в нижнюю половину стакана.

В чистый блендер поместите киви, капусту, мед, половину банана, половину овса и половину овсяного молока в блендер с небольшой пригоршней колотого льда и взбивайте до однородной массы. Вылейте это в клубничную смесь.

Украсьте кусочками клубники, банана и киви. Завтрак готов!

Полента “Французские тосты” с яблоками

Ингредиенты

Полента (кукурузная крупа) 200г

50 г сахарной пудры

1 апельсин, цедра

2 яблока

200 мл яблочного сока

½ ч.л. молотой корицы

¼ ч.л. смешанных специй

½ столовой ложки светло-коричневого сахара

1 столовая ложка растительного масла

100 г обезжиренного греческого йогурта для сервировки

Приготовьте поленту. Для этого в кастрюлю с водой добавьте ложку оливкового масла и насыпьте крупу, варите кашу периодически помешивая, до полного загустения. Добавьте сахарную пудру и цедру апельсина.

Вылейте кашу на противень и разровняйте тыльной стороной ложки. Дайте остыть. Затем охладите в холодильнике не менее 4 часов или на ночь, если можете.

Когда полента застынет, разрежьте каждое яблоко на 8 долек, удалив сердцевину. Переложите в небольшую кастрюлю с яблочным соком, корицей, смешанными специями и коричневым сахаром. Доведите до кипения и тушите 4-5 минут, пока яблоки не станут мягкими, но сохранят форму.

Снимите со сковороды шумовкой, затем кипятите соус на среднем огне в течение 10-12 минут, пока он не загустеет и не станет сиропом.

Тем временем остывшую поленту разрежьте на 6 квадратов. Нагрейте большую сковороду с антипригарным покрытием. Добавляйте ломтики поленты партиями и готовьте по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

Обжаренные тосты из поленты намажьте йогуртом, выложите сверху яблоки и полейте сиропом.

Салат из гречки, овощей и орехов



Ингредиенты:

1 стакан гречки,

300 г брокколи,

1 огурец,

1 болгарский перец,

1 луковица (красная),

10-15 крупных оливок,

50 орехов (грецких или кешью),

укроп (небольшой пучок),

лимон,

оливковое масло (пару ложек),

соль, перец по вкусу.

Гречку сварите как на кашу, но не сильно разваривайте. Дайте остыть пол часа.

Вскипятите воду и бросьте в нее на пару минут брокколи или приготовьте в пароварке.

Орехи измельчите и обжарьте на сковороде в течение пары минут. Нарежьте огурец, перец, лук, оливки. Измельчите зелень.

Выложите все в салатник, добавьте остывшие брокколи и гречку. Смешайте все ингредиенты в большой миске вместе с гречкой.

Выжмите сок из лимона и смешайте с уксусом, маслом, солью и перцем. Полейте салат соусом и перемешайте.

Авокадо на гриле с хумусом

Ингредиенты

400 г консервированного нута

¼ ч. ложки копченой паприки

¼ ч. ложки молотого тмина

¼ ч. ложки молотого кориандра

1/8 ч. ложки кайенского перца

3½ ложки оливкового масла

4 ст. ложки тахини

½ лимон

1 средний зубчик чеснока, измельченный

½ ст. ложки пасты харисса, плюс 1 ч. ложка для гарнира

100г натурального йогурта в греческом стиле

4 спелых авокадо

2 ст. ложки измельченных листьев кориандра для украшения

Разогрейте духовку до 200 градусов. Слейте и промойте банку нута и отложите половину содержимого. Высушите вторую половину и залейте копченой паприкой, тмином, кориандром, кайенским перцем и ½ ложки оливкового масла. Приправьте и выложите на противень для запекания. Жарьте 30 минут, переворачивая, до хрустящей корочки.

Между тем поместите остальной нут в кухонный комбайн с 2 ст. ложками оливкового масла, 2 ст. ложками тахини, лимонным соком, чесноком и приправой. Смешайте и добавьте немного воды, если она кажется вам слишком густой. Переложите в миску и перемешайте с пастой харисса.

Соедините йогурт с оставшимся тахини. Добавьте немного приправы и отложите.

Авокадо разрежьте пополам и удалите косточки. Натрите сторону мякоти 1 столовой ложкой оливкового масла, а затем положите их на горячее барбекю или сковородку на 4-5 минут, пока на нем не останутся темно-золотистые отпечатки. Переложите на сервировочную тарелку и наполните их хумусом, а затем сверху жареным нутом. Вылейте остаток харриса как гарнир, а затем посыпьте кориандром. Подавайте с йогуртом и тахини.

Глазированная морковь с апельсином и тимьяном

Ингредиенты

1,5 кг моркови, очищенной и нарезанной по диагонали

цедра и сок 1 большого апельсина

25 г сахарной пудры

50 г сливочного масла

6 веточек лимонного тимьяна

Выложите морковь в большую кастрюлю с кипящей подсоленной водой и варите почти до готовности.

Смешайте в миске цедру апельсина и сок, сахар и масло с приправами.

Слейте воду с моркови и верните ее в кастрюлю. Добавьте апельсиновое масло к моркови вместе с лимонным тимьяном. Перемешайте, оставьте на слабом огне, пока морковь не станет глазированной и не прогреется.

Салат из броколи

Ингредиенты:

Брокколи (300 г),

капуста краснокочанная (1 кочан),

лук зеленый (пучок),

пол стакана изюма,

горсть миндаля,

бальзамический уксус,

оливковое масло,

лимон,

дижонская горчица,

ложка сахара.



Разделите брокколи на соцветья. Закипятите воду и бросьте туда на 3 минуты брокколи. Потом вытащите и положите в салатник со льдом, чтобы не потеряла цвет.

Изюм запарьте в кипятке. Мелко нарежьте краснокочанную капусту.

Измельчите миндаль и карамелизируйте на сковороде – растопите на ней ложку сахара и обжарьте в нем миндаль в течение 5 минут.

Выложите в большой салатник брокколи, нарезанную капусту и зелёный лук, добавьте изюм иминдаль.

Смешайте дижонскую горчицу, бальзамический уксус и оливковое масло.

Полейте соусом салат и перемешайте.

Пирог из жареного картофеля и пастернака

Ингредиенты

1 кг картошки

400 г пастернака, разрезанного пополам

4 зубчика чеснока без кожи

1/2 упаковки смеси для жарки с травами плюс дополнительная порция для подачи

2 1/2 столовые ложки оливкового масла

1 столовая ложка лимонного сока

1 столовая ложка свежей петрушки, мелко нарезанной

Нагрейте духовку до 200 ° C. Варите картофель в кастрюле с кипящей водой в течение 15 минут. Добавьте пастернак на полпути, пока он не станет мягким. Слейте воду с овощей и выложите на большой противень.

Чтобы картофель получился хрустящим, аккуратно надавите на картофель вилкой, чтобы он слегка приплюснулся, но оставался целым. Добавьте к картофелю и пастернаку целые зубчики чеснока и зелень для жарки. Добавьте 1,5 столовой ложки оливкового масла, хорошо приправьте и запекайте 30 минут до хрустящей корочки.

Выстелите форму для выпечки 18 см бумагой для выпечки. Выдавите зубчики чеснока из кожуры и смешайте их с овощами. Выложите овощи в форму и прижмите, чтобы они были плотно упакованы, как торт. Полейте ½ столовой ложки масла и запекайте в духовке 30 минут.

Тем временем смешайте чеснок, оставшееся масло, ½ столовой ложки холодной воды и лимонный сок, затем добавьте петрушку, чтобы получилась заправка. Осторожно достаньте пирог из формы и подавайте, сбрызнув маслом.

Постный борщ с “ушками” и свекольным квасом

Рецепт Евгения Клопотенко. Ингредиенты

1/4 корня сельдерея

1 луковица

1 морковка

1 свекла

2 лавровых листа

3 горошины душистого перца

2-3 зубчика чеснока

2 л воды

1/2 кочана капусты белокочанной

3-4 картофелины

3-4 ст. л. масла

1/2 красного сладкого перца

1 стакан томатного сока

Соль, перец

Для свекольного кваса:

0,5 кг свеклы

200 г сахара

Для теста на “ушки”

150 г муки

75 г воды

1 ст. л. масла

щепотка соли

Свекольный квас приготовьте заранее. Для этого 0,5 кг очищенной свеклы нарежьте небольшими кубиками и бросьте в банку (2/3 объема). Добавьте 200 г сахара и залейте охлажденной кипяченой водой так, чтобы она покрыла свеклу на три-пять см. Накройте марлей, сложенной в 4 слоя и оставьте в тепле на три-четыре дня.

Подготовьте тесто для “ушек”. В муку добавьте воду, щепотку соли и 1 ст. л. масла. Замесите эластичное тесто, чтобы не липло к рукам. Оставьте его отдохнуть под полотенцем или в холодильнике, обернув пищевой пленкой, на 20 минут.

Картофель нарежьте средними кубиками и добавьте в бульон. Варите в течение 10 минут.

Капусту мелко нашинкуйте и отправьте в кипящий борщ.

Красный сладкий перец немного поджарьте на сковороде, добавьте предварительно очищенную и натертую на мелкой терке свеклу, влейте томатный сок. Тушите все до консистенции густого пюре и переложите в кастрюлю с борщом.

Из теста сформируйте ушки небольшого размера и положите в кастрюлю с кипящим борщом.

После того как ушки всплывут, влейте свекольный квас и доведите до вкуса солью и перцем.

Пряный суп с морковью

Ингредиенты

1 столовая ложка оливкового масла

1 мелко нарезанная луковица

1 щепотка молотого тмина

1 щепотка измельченного перца чили

1 ¼ литра овощного или куриного бульона

500 г очищенной и крупно нарезанной моркови

1 столовая ложка мелко нарезанных свежих листьев кориандра плюс несколько веточек для украшения

20 г овощных чипсов, для украшения

Нагрейте масло в большой сковородке, добавьте лук и жарьте 3-5 минут, пока он не станет мягким.

Добавьте тмин и измельченный перец чили и жарьте, помешивая, еще 1 минуту. Добавьте бульон и морковь, доведите до кипения и тушите около 15 минут, пока морковь не станет мягкой.

Переложите суп в блендер и взбивайте до однородной массы. Перемешайте нарезанный кориандр, затем разлейте суп в сервировочные тарелки. Приправьте свежемолотым черным перцем и украсьте дополнительными листьями кориандра и овощными чипсами.

Запеченные яблоки с ежевикой

Ингредиенты

6 яблок

6 столовых ложек нарезанной кураги

6 столовых ложек крупно нарезанного фундука

цедра 1 большого лимона

4 столовые ложки сахара с горкой

3 столовые ложки яблочного сока

225 г ежевики

Разогрейте духовку до 200 ° C.

В яблоках вырежьте сердцевину или с помощью небольшого острого ножа сделайте красивое широкое отверстие в середине каждого яблока. Выложите яблоки в неглубокую форму для запекания.

Смешайте курагу, орехи, большую часть цедры лимона и сахар. Заполните смесью каждое яблоко, а оставшееся высыпьте в блюдо. Сбрызните яблочным соком и запекайте 20 минут.

Подавайте яблоки с оставшейся курагой и орехами.