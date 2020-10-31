Любите нежное куриное мясо, но отварная куриная грудка и жаренные бедрышки уже надоели. Тогда предлагаем приготовить 5 необычных и не сложных блюд с курицей.

Марокканский суп с курицей и кус-кусом



Игредиенты

Курица – 500 г

Кускус – 150 г

Сельдерей корневой – 100 г

Морковь – 100 г

Лук – 100 г

Аджика или соус харисса – 1 ч.л.

Сахар – 1 ст.л.

Лимон – 1 ст.л.

Кумин – 0,5 ч.л.

Паприка молотая – 0,5 ч.л.

Помидоры или томатное пюре – 100 г

Оливковое масло – 2 ст.л.

Корица – 1 палочка

Мята – 20 г

Петрушка – 20 г

Соль и перец – по вкусу

Мясо курицы нарезаем небольшими кусками и обжариваем со всех сторон в 1 ст.л. оливкового масле на сильном огне до румяной корочки. 5-7 минут.

Пока жарится курица, нарежем овощи.Морковь и корневой сельдерей натираем на средней терке, лук режем мелкими кубиками.

Достаем готовую курицу из сковороды, добавляем еще ложку масла и обжариваем нарезанные овощи. Добавляем к овощам кумин, хариссу, паприку.

Складываем курицу в кастрюлю и заливаем 1,5 литра воды. Солим по вкусу. И оставляем вариться на 30 минут.

Потом достаем курицу из бульона, и добавляем в него томатное пюре или мелко нарезанные томаты, сахар и палочку корицы. Варим. Палочку корицы можно вынять через 5 минут.

Доводим бульон до кипения. Добавляем кускус, помешивая бульон ложкой. Готовим суп еще 10 минут, пока кус-кус напитается и станет мягким. Возвращаем назад мясо курицы в суп.

Нарезаем зелень и добавляем ее в суп. Снимаем суп с огня и даем ему настояться минут 10-15.Перед подачей поливаем ложкой лимонного сока.

Салат с курицей, кабачком и авокадо

Ингредиенты

150 г греческого йогурта

28 г базилика

460 г куриной грудки

240 г киноа

2 столовые ложки оливкового масла

2 кабачка

1 столовая ложка оливкового масла

1 лимон

1 авокадо

50 г миндаля

Положите йогурт в кухонный комбайн с половиной базилика. Взбейте до однородной массы и приправьтечерным перцем.

Куриные груки нарежьте небольшими продолговатыми кусочками. Выложите куриные грудки в неглубокую емкость и добавьте йогурт с базиликом. Перемешайте и оставьте мариноваться в холодильнике на 30 минут.

Приготовьте киноа в соответствии с инструкциями на упаковке. Дайте остывать.

Нарежьте кабачки вдоль тонкими слайсами. Нагрейте 1 столовую ложку оливкового масла в сковороде для гриля. Обжарьте ломтики кабачков на гриле по несколько минут с каждой стороны и дайте им остыть.

Добавьте оставшееся оливковое масло в большую сковороду и обжарьте куриные ломтики в течение 8-10 минут или до золотистого цвета. Оставьте остыть.

Смешайте масло с цедрой одного лимона и соком и приправьте по вкусу. Перемешайте заправку с киноа, авокадо, жареными кабачками и оставшимся базиликом. Разделите на 4 порции. Сверху выложите в каждую курицу и миндаль.

Курица по-средиземноморски

Инредиенты

Куриные ножки 1 кг

1 зубчик чеснока

1 чайная ложка смешанных сушеных трав

1 столовая ложка масла

800 г картофеля

3 перца

45 г черных оливок без косточек

соль, перец

Разогрейте духовку до 180ºC. Поместите курицу в большую форму для запекания. Посыпьте измельченным чесноком и смешанными травами. Сбрызните половиной масла и перемешайте.

Картофель очистите и нарежьте дольками на 4 части. Выложите нарезанный картофель в другую большую форму для запекания. Сбрызните оставшимся маслом, приправьте и перемешайте. Поместите две формы для запекания в духовку, положив курицу над картофелем, и запекайте в течение 30 минут, периодически переворачивая.

Тем временем обжарьте перец в течение 5 минут на большой сковороде на среднем или сильном огне, слейте лишнюю воду.

Выложите жареный перец в поддон с картофелем и добавьте оливки. Переложите курицу в форму для картофеля и перемешайте. Вернитесь в духовку еще на 15 минут, пока курица не станет золотистой и не прожарится. Переложить в разогретую посуду и подавайте.

Курица с чоризо и сладким картофелем

Ингредиенты

125 г колбасы чоризо или другой острой

330 г куриных грудок

½ столовой ложки растительного масла

1 луковица

300 г мускатной тыквы

300 г сладкого картофеля

1 ч.л. копченой паприки

2 помидора

200 г молодого шпината

4 яйца

15 г петрушки

Куриные грудки нарежьте дольками, картофель и тыкву кубиками, лук – мелкими кубиками.

Нагрейте широкую сковороду с высокими стенками, которая может ипоместиться в духовку и также имеет крышку.

Обжарьте чоризо на сковороде в течение 3-4 минут, затем переложите их шумовкой в ​​миску.

Добавьте кусочки курицы в сковороду и готовьте 4-5 минут, пока не появится золотистая корочка. Снимите со сковороды и отложите вместе с чоризо.

Разогрейте масло в сковороде, затем добавьте лук и обжарьте до прозрачности. Переложите в тарелку. Добавьте на сковороду тыкву, сладкий картофель и перец и готовьте 10-12 минут, добавляя немного воды, если сковорода начинает подсыхать. Готовьте с закрытой крышкой, регулярно помешивая, пока не станут мягкими и слегка золотистым. Добавьте кусочки курицы и чоризо, затем выложите сверху помидоры и готовьте без крышки в духовке в течение 12-15 минут при 180 ° C., пока помидоры не начнут размягчаться.

Тем временем в большой кастрюле с небольшим количеством воды подвяльте шпинат и процедите через сито.

Закипятите кастрюлю воды. Разбейте яйцо в формочку. Сделайте водоворот в кастрюле с кипящей водой, помешивая шумовкой. Осторожно добавьте яйцо в воду и варите 3 минуты, затем выньте шумовкой и оставьте яйцо-пашот стекать на кухонную бумагу. Повторите то же самое с оставшимися яйцами.

Как когда курица с овощами будут готовы, выложите их на тарелку, украсив сверху шпинатом и яйцами, посыпьте петрушкой.

Куриный пирог с карри

Ингредиенты

30 г сливочного масла

1 луковица

1 столовая ложка карри-порошка

460 г куриной грудки

40 г муки

400 мл молока

300 г брокколи

1 ст.ложка оливкового или рапсового масла

2 листа готового теста фило

270 г консервированной фасоли и моркови

Грудки вымойте и нарежьте ломтиками.

Лук мелко нарежьте и на большой сковороде обжарьте до мягкости. Добавьте порошок карри и готовьте еще минуту. Добавьте курицу и готовьте 5 минут, пока она не станет золотистой.

Вмешайте муку и готовьте еще 2 минуты, затем снимите с огня и постепенно добавляйте молоко. Вернитесь на огонь, постоянно помешивая, и готовьте до загустения. Следите, чтобы не было комков.

Когда соус закипит, убавьте огонь и тушите 5 минут. Добавьте брокколи, фасоль и морковь, приправьте свежемолотым черным перцем и переложите в форму для пирога объемом 1,5 л.

Нанесите немного масла на листы теста фило. Осторожно разложите листы по куриной смеси, слегка сжимая. Сверху смажьте маслом и запекайте 20 минут до золотистого цвета и хрустящей корочки.

Рецепты из Sainsbury’s magazine