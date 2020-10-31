Марокканский суп с курицей и кус-кусом
Игредиенты
Курица – 500 г
Кускус – 150 г
Сельдерей корневой – 100 г
Морковь – 100 г
Лук – 100 г
Аджика или соус харисса – 1 ч.л.
Сахар – 1 ст.л.
Лимон – 1 ст.л.
Кумин – 0,5 ч.л.
Паприка молотая – 0,5 ч.л.
Помидоры или томатное пюре – 100 г
Оливковое масло – 2 ст.л.
Корица – 1 палочка
Мята – 20 г
Петрушка – 20 г
Соль и перец – по вкусу
Мясо курицы нарезаем небольшими кусками и обжариваем со всех сторон в 1 ст.л. оливкового масле на сильном огне до румяной корочки. 5-7 минут.
Пока жарится курица, нарежем овощи.Морковь и корневой сельдерей натираем на средней терке, лук режем мелкими кубиками.
Достаем готовую курицу из сковороды, добавляем еще ложку масла и обжариваем нарезанные овощи. Добавляем к овощам кумин, хариссу, паприку.
Складываем курицу в кастрюлю и заливаем 1,5 литра воды. Солим по вкусу. И оставляем вариться на 30 минут.
Потом достаем курицу из бульона, и добавляем в него томатное пюре или мелко нарезанные томаты, сахар и палочку корицы. Варим. Палочку корицы можно вынять через 5 минут.
Доводим бульон до кипения. Добавляем кускус, помешивая бульон ложкой. Готовим суп еще 10 минут, пока кус-кус напитается и станет мягким. Возвращаем назад мясо курицы в суп.
Нарезаем зелень и добавляем ее в суп. Снимаем суп с огня и даем ему настояться минут 10-15.Перед подачей поливаем ложкой лимонного сока.
Салат с курицей, кабачком и авокадо
Ингредиенты
150 г греческого йогурта
28 г базилика
460 г куриной грудки
240 г киноа
2 столовые ложки оливкового масла
2 кабачка
1 столовая ложка оливкового масла
1 лимон
1 авокадо
50 г миндаля
Положите йогурт в кухонный комбайн с половиной базилика. Взбейте до однородной массы и приправьтечерным перцем.
Куриные груки нарежьте небольшими продолговатыми кусочками. Выложите куриные грудки в неглубокую емкость и добавьте йогурт с базиликом. Перемешайте и оставьте мариноваться в холодильнике на 30 минут.
Приготовьте киноа в соответствии с инструкциями на упаковке. Дайте остывать.
Нарежьте кабачки вдоль тонкими слайсами. Нагрейте 1 столовую ложку оливкового масла в сковороде для гриля. Обжарьте ломтики кабачков на гриле по несколько минут с каждой стороны и дайте им остыть.
Добавьте оставшееся оливковое масло в большую сковороду и обжарьте куриные ломтики в течение 8-10 минут или до золотистого цвета. Оставьте остыть.
Смешайте масло с цедрой одного лимона и соком и приправьте по вкусу. Перемешайте заправку с киноа, авокадо, жареными кабачками и оставшимся базиликом. Разделите на 4 порции. Сверху выложите в каждую курицу и миндаль.
Курица по-средиземноморски
Инредиенты
Куриные ножки 1 кг
1 зубчик чеснока
1 чайная ложка смешанных сушеных трав
1 столовая ложка масла
800 г картофеля
3 перца
45 г черных оливок без косточек
соль, перец
Разогрейте духовку до 180ºC. Поместите курицу в большую форму для запекания. Посыпьте измельченным чесноком и смешанными травами. Сбрызните половиной масла и перемешайте.
Картофель очистите и нарежьте дольками на 4 части. Выложите нарезанный картофель в другую большую форму для запекания. Сбрызните оставшимся маслом, приправьте и перемешайте. Поместите две формы для запекания в духовку, положив курицу над картофелем, и запекайте в течение 30 минут, периодически переворачивая.
Тем временем обжарьте перец в течение 5 минут на большой сковороде на среднем или сильном огне, слейте лишнюю воду.
Выложите жареный перец в поддон с картофелем и добавьте оливки. Переложите курицу в форму для картофеля и перемешайте. Вернитесь в духовку еще на 15 минут, пока курица не станет золотистой и не прожарится. Переложить в разогретую посуду и подавайте.
Курица с чоризо и сладким картофелем
Ингредиенты
125 г колбасы чоризо или другой острой
330 г куриных грудок
½ столовой ложки растительного масла
1 луковица
300 г мускатной тыквы
300 г сладкого картофеля
1 ч.л. копченой паприки
2 помидора
200 г молодого шпината
4 яйца
15 г петрушки
Куриные грудки нарежьте дольками, картофель и тыкву кубиками, лук – мелкими кубиками.
Нагрейте широкую сковороду с высокими стенками, которая может ипоместиться в духовку и также имеет крышку.
Обжарьте чоризо на сковороде в течение 3-4 минут, затем переложите их шумовкой в миску.
Добавьте кусочки курицы в сковороду и готовьте 4-5 минут, пока не появится золотистая корочка. Снимите со сковороды и отложите вместе с чоризо.
Разогрейте масло в сковороде, затем добавьте лук и обжарьте до прозрачности. Переложите в тарелку. Добавьте на сковороду тыкву, сладкий картофель и перец и готовьте 10-12 минут, добавляя немного воды, если сковорода начинает подсыхать. Готовьте с закрытой крышкой, регулярно помешивая, пока не станут мягкими и слегка золотистым. Добавьте кусочки курицы и чоризо, затем выложите сверху помидоры и готовьте без крышки в духовке в течение 12-15 минут при 180 ° C., пока помидоры не начнут размягчаться.
Тем временем в большой кастрюле с небольшим количеством воды подвяльте шпинат и процедите через сито.
Закипятите кастрюлю воды. Разбейте яйцо в формочку. Сделайте водоворот в кастрюле с кипящей водой, помешивая шумовкой. Осторожно добавьте яйцо в воду и варите 3 минуты, затем выньте шумовкой и оставьте яйцо-пашот стекать на кухонную бумагу. Повторите то же самое с оставшимися яйцами.
Как когда курица с овощами будут готовы, выложите их на тарелку, украсив сверху шпинатом и яйцами, посыпьте петрушкой.
Куриный пирог с карри
Ингредиенты
30 г сливочного масла
1 луковица
1 столовая ложка карри-порошка
460 г куриной грудки
40 г муки
400 мл молока
300 г брокколи
1 ст.ложка оливкового или рапсового масла
2 листа готового теста фило
270 г консервированной фасоли и моркови
Грудки вымойте и нарежьте ломтиками.
Лук мелко нарежьте и на большой сковороде обжарьте до мягкости. Добавьте порошок карри и готовьте еще минуту. Добавьте курицу и готовьте 5 минут, пока она не станет золотистой.
Вмешайте муку и готовьте еще 2 минуты, затем снимите с огня и постепенно добавляйте молоко. Вернитесь на огонь, постоянно помешивая, и готовьте до загустения. Следите, чтобы не было комков.
Когда соус закипит, убавьте огонь и тушите 5 минут. Добавьте брокколи, фасоль и морковь, приправьте свежемолотым черным перцем и переложите в форму для пирога объемом 1,5 л.
Нанесите немного масла на листы теста фило. Осторожно разложите листы по куриной смеси, слегка сжимая. Сверху смажьте маслом и запекайте 20 минут до золотистого цвета и хрустящей корочки.
Рецепты из Sainsbury’s magazine