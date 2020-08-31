Конец лета и начало осени – райский период для кулинаров. Ведь сейчас есть максимальное обилие овощей и фруктов. И организм не нужно запихивать вредными трансжирами и пустыми углеводами, а, наоборот, покормить полезными микроэлементами и клетчаткой.

А где это можно собрать максимально быстро и полезно? Конечно же в салатах. Так что если вы еще не ели курицу с арбузом в одном блюде, спешите попробовать.

Салат с арбузом, фенхелем и курицей



Ингридиенты

2 куриные грудки

½ столовой ложки оливкового масла

1 луковица фенхеля, мелко нарезанного

250 г нарезанного кубиками арбуза

50 г нарезанного редиса

40 г грецких орехов, крупно нарезанных

25 г листьев салата

Для заправки

1 стакан греческого йогурта

2-3 измельченных зубчика чеснока

1 столовая ложка лимонного сока

Куриные грудки помойте, нарежьте небольшими ломтиками. Поперчите, посолите по вкусу. Разогрейте сковороду. Налейте немного масла. Поместите мясо на сковородку и прожарьте с каждой стороны. Добавьте воды и протушите до готовности. Дайте остыть.

Тем временем нарежьте арбуз, редис, фенхель. Выложите их в салатник.

Выложите все оставшиеся ингредиенты салата в большую миску.

Взбейте ингредиенты для заправки в блендере. Полейте салат и выложите поверх куриные грудки.

Салат из трех видов помидоров



Ингредиенты

6-7 помидор разных цветов (красные, желтые, Черный принц)



пару веточек базилика



соль, перец по вкусу



2 ст.л оливкового масла

Помидоры помыть и нарезать дольками и кружочками.

Для заправки измельчить листья базилика с оливковым маслом и солью.

Красиво выложить на тарелку и полить заправкой. Если вам слишком диетично, то можете добавить 70 г феты.

Салат с персиками, курицей и прошутто



Ингредиенты

650 г куриных грудок

½ ч.л. копченой паприки

1 лимон, сок

2 столовые ложки оливкового масла

200 г запеченной чиабатты

4 персика

70 г салата

70 г прошутто

1 столовая ложка бальзамического уксуса

Разогрейте духовку до 200 ° C. Положите курицу в миску с паприкой, лимонным соком и ½ столовой ложки оливкового масла. Накройте крышкой и поставьте в холодильник на 20 минут мариноваться.

Разорвите чиабатту на небольшие кусочки. Выложите на противень и сбрызните 1 столовой ложкой оливкового масла и приправы, затем запекайте 12-15 минут до золотистого цвета и хрустящей корочки.

Нагрейте ребристую сковороду на среднем или сильном огне и жарьте куриные грудки по 5-6 минут с каждой стороны, пока на поверхности не останутся темные отметины. Поставьте в духовку еще на 8-10 минут, чтобы они полностью прожарились, затем дайте немного остыть перед тем, как нарезать ломтиками.

Разрежьте персики пополам и удалите косточки, затем разрежьте на четвертинки. Смажьте оставшимся оливковым маслом. Нагрейте сковороду на среднем или сильном огне и готовьте по 2 минуты с каждой стороны, пока не останутся следы от сковороды.

Выложите салат на блюдо. Добавьте курицу и персики, затем нарежьте ломтики прошутто. Сверху выложите гренки и сбрызните бальзамическим уксусом.

Салат с уткой, ежевикой и фетой

Вам понадобятся

150 г свежей ежевики

1 столовая ложка оливкового масла

1 столовая ложка бальзамического уксуса

1 столовая ложка меда

160 г киноа

2 филе утиной грудки без кожи

80 г кресс-салата

125 г козьего сыра

Смешайте половину ежевики в кухонном мини-комбайне и протрите через сито, выбросив семена. В небольшую миску добавьте пюре из ежевики вместе с маслом, уксусом и медом. Хорошо приправьте и взбивайте до однородности. Накройте крышкой и поставьте в холодильник.

Промойте киноа и добавьте в кастрюлю среднего размера. Залейте 700 мл свежекипяченой воды и снова доведите до кипения. Накройте крышкой и тушите 15-18 минут или до тех пор, пока вся вода не впитается в киноа. Выложите на противень, чтобы он остыл.

Тем временем разогрейте духовку до 180 ° C. Нагрейте сковороду на среднем огне. Приправьте утиные грудки, затем добавьте в сковороду и жарьте с каждой стороны в течение 3 минут. Перенесите в духовку и готовьте еще 8 минут. Достаньте оставьте на 10 минут.

Смешайте охлажденную киноа с кресс-салатом, козьим сыром и оставшейся ежевикой. Нарежьте утку и подавайте с салатом вместе с заправкой.

Салат из орехов, груши и горгонзолы

Ингредиенты

100 гр грецкого ореха

3 столовые ложки прозрачного меда

2 ч.л. сахарного песка

морская соль (по вкусу)

2 спелые груши, очищенные

3 столовые ложки оливкового масла первого отжима

1 столовая ложка красного винного уксуса

175 г смешанных салатных листьев

100 г сыра горгонзола, нарезанного кубиками

Разогрейте духовку до 180 °C. Смешайте грецкие орехи с 2 столовыми ложками меда, сахаром и небольшим количеством морской соли. Выложите орехи на противень, застеленный бумагой для выпечки, и готовьте 8-9 минут до карамелизации. Дать немного остыть.

Тем временем нагрейте сковороду на плите до очень горячего состояния. Каждую грушу разрежьте на 8 долек и удалите сердцевину. Нанесите оставшийся мед на дольки груши. Слегка приправьте груши, затем жарьте по 2 минуты с каждой стороны.

Для заправки взбейте оливковое масло и уксус в небольшой миске с приправой.

Выложите смесь листьев салата на большое блюдо и разложите кубики горгонзолы, карамелизированные грецкие орехи и ломтики груши. Сбрызните заправкой и сразу подавайте.

Салат из овощей-гриль

Вам понадобятся

1 головка чеснока

3 баклажана

оливковое масло

3 красных перца

2 красных луковицы

3 помидора

лук-порей

пучок зеленого лука

1 столовая ложка хересного уксуса

50 г твердого овечьего сыра

Разогрейте гриль до максимума. 3 зубчика чеснока очистите. Сделайте небольшие надрезы в каждом баклажане и вставьте в них зубчик чеснока.

Смажьте все овощи оливковым маслом. Поместите баклажаны, перец, лук и зубчики чеснока на большой противень и готовьте их около 30 минут, переворачивая каждые 5 минут. Делайте это партиями, если ваш гриль не достаточно большой.

Помидоры, лук-порей и зеленый лук жарьте на гриле не более 10-15 минут.

Выложите все овощи в большую миску. Дайте овощам остыть примерно на 10 минут.

Когда овощи достаточно остынут, очистите баклажаны и выбросьте чеснок изнутри. Очистите перец от кожуры и удалите все семена и оболочки. Очистите лук и нарежьте его дольками. Очистите помидоры и удалите семена. Обрежьте молодой лук-порей и зеленый лук. Пока вы это делаете, постарайтесь сохранить все соки. Теперь порежьте овощи дольками.

Чтобы приготовить заправку, разомните оставшийся чеснок. Вмешайте уксус, а затем 3 столовые ложки масла.

Тщательно перемешать чесночную заправку с овощами и их соками и выложить на сервировочное блюдо. Накройте крышкой и оставьте мариноваться на пару часов при комнатной температуре.

Перед подачей посыпьте сырной стружкой сверху и сбрызните небольшим количеством оливкового масла.

Совет: лучше приготовить овощи за день до.

Салат со сливой, руколлой и сыром фета

Ингредиенты:



Руккола — 1пуч.



Авокадо — 1шт.



Сливы — 5-6шт.



Козий сыр(фета или др.) — 70г.



Мед, лимонный сок по 1ст.л.



Растительное масло для жарки — 5 ст.л.



Соль и перец по вкусу



Бальзамический крем по вкусу

Авокадо помыть, разрежать пополам, удалить косточку, очистить и нарезать половинки дольками.

Сливы помыть, вынуть косточки и разделить пополам. В сковороде прогреть масло с медом, лимонным соком и щепоткой соли. Уложить на сковороду половинки слив срезом вниз и карамелизировать 3мин.

Рукколу вымыть, высушить и выложить на блюдо. Добавить сыр, авокадо и сливы.

Из оливкового масла, лимонного сока, соли и перца приготовить заправку.

Полить ею салат и подавать к столу.

Рецепты с сайта recipes.sainsburys.co.uk