А где это можно собрать максимально быстро и полезно? Конечно же в салатах. Так что если вы еще не ели курицу с арбузом в одном блюде, спешите попробовать.
Салат с арбузом, фенхелем и курицей
Ингридиенты
2 куриные грудки
½ столовой ложки оливкового масла
1 луковица фенхеля, мелко нарезанного
250 г нарезанного кубиками арбуза
50 г нарезанного редиса
40 г грецких орехов, крупно нарезанных
25 г листьев салата
Для заправки
1 стакан греческого йогурта
2-3 измельченных зубчика чеснока
1 столовая ложка лимонного сока
Куриные грудки помойте, нарежьте небольшими ломтиками. Поперчите, посолите по вкусу. Разогрейте сковороду. Налейте немного масла. Поместите мясо на сковородку и прожарьте с каждой стороны. Добавьте воды и протушите до готовности. Дайте остыть.
Тем временем нарежьте арбуз, редис, фенхель. Выложите их в салатник.
Выложите все оставшиеся ингредиенты салата в большую миску.
Взбейте ингредиенты для заправки в блендере. Полейте салат и выложите поверх куриные грудки.
Салат из трех видов помидоров
Ингредиенты
6-7 помидор разных цветов (красные, желтые, Черный принц)
пару веточек базилика
соль, перец по вкусу
2 ст.л оливкового масла
Помидоры помыть и нарезать дольками и кружочками.
Для заправки измельчить листья базилика с оливковым маслом и солью.
Красиво выложить на тарелку и полить заправкой. Если вам слишком диетично, то можете добавить 70 г феты.
Салат с персиками, курицей и прошутто
Ингредиенты
650 г куриных грудок
½ ч.л. копченой паприки
1 лимон, сок
2 столовые ложки оливкового масла
200 г запеченной чиабатты
4 персика
70 г салата
70 г прошутто
1 столовая ложка бальзамического уксуса
Разогрейте духовку до 200 ° C. Положите курицу в миску с паприкой, лимонным соком и ½ столовой ложки оливкового масла. Накройте крышкой и поставьте в холодильник на 20 минут мариноваться.
Разорвите чиабатту на небольшие кусочки. Выложите на противень и сбрызните 1 столовой ложкой оливкового масла и приправы, затем запекайте 12-15 минут до золотистого цвета и хрустящей корочки.
Нагрейте ребристую сковороду на среднем или сильном огне и жарьте куриные грудки по 5-6 минут с каждой стороны, пока на поверхности не останутся темные отметины. Поставьте в духовку еще на 8-10 минут, чтобы они полностью прожарились, затем дайте немного остыть перед тем, как нарезать ломтиками.
Разрежьте персики пополам и удалите косточки, затем разрежьте на четвертинки. Смажьте оставшимся оливковым маслом. Нагрейте сковороду на среднем или сильном огне и готовьте по 2 минуты с каждой стороны, пока не останутся следы от сковороды.
Выложите салат на блюдо. Добавьте курицу и персики, затем нарежьте ломтики прошутто. Сверху выложите гренки и сбрызните бальзамическим уксусом.
Салат с уткой, ежевикой и фетой
Вам понадобятся
150 г свежей ежевики
1 столовая ложка оливкового масла
1 столовая ложка бальзамического уксуса
1 столовая ложка меда
160 г киноа
2 филе утиной грудки без кожи
80 г кресс-салата
125 г козьего сыра
Смешайте половину ежевики в кухонном мини-комбайне и протрите через сито, выбросив семена. В небольшую миску добавьте пюре из ежевики вместе с маслом, уксусом и медом. Хорошо приправьте и взбивайте до однородности. Накройте крышкой и поставьте в холодильник.
Промойте киноа и добавьте в кастрюлю среднего размера. Залейте 700 мл свежекипяченой воды и снова доведите до кипения. Накройте крышкой и тушите 15-18 минут или до тех пор, пока вся вода не впитается в киноа. Выложите на противень, чтобы он остыл.
Тем временем разогрейте духовку до 180 ° C. Нагрейте сковороду на среднем огне. Приправьте утиные грудки, затем добавьте в сковороду и жарьте с каждой стороны в течение 3 минут. Перенесите в духовку и готовьте еще 8 минут. Достаньте оставьте на 10 минут.
Смешайте охлажденную киноа с кресс-салатом, козьим сыром и оставшейся ежевикой. Нарежьте утку и подавайте с салатом вместе с заправкой.
Салат из орехов, груши и горгонзолы
Ингредиенты
100 гр грецкого ореха
3 столовые ложки прозрачного меда
2 ч.л. сахарного песка
морская соль (по вкусу)
2 спелые груши, очищенные
3 столовые ложки оливкового масла первого отжима
1 столовая ложка красного винного уксуса
175 г смешанных салатных листьев
100 г сыра горгонзола, нарезанного кубиками
Разогрейте духовку до 180 °C. Смешайте грецкие орехи с 2 столовыми ложками меда, сахаром и небольшим количеством морской соли. Выложите орехи на противень, застеленный бумагой для выпечки, и готовьте 8-9 минут до карамелизации. Дать немного остыть.
Тем временем нагрейте сковороду на плите до очень горячего состояния. Каждую грушу разрежьте на 8 долек и удалите сердцевину. Нанесите оставшийся мед на дольки груши. Слегка приправьте груши, затем жарьте по 2 минуты с каждой стороны.
Для заправки взбейте оливковое масло и уксус в небольшой миске с приправой.
Выложите смесь листьев салата на большое блюдо и разложите кубики горгонзолы, карамелизированные грецкие орехи и ломтики груши. Сбрызните заправкой и сразу подавайте.
Салат из овощей-гриль
Вам понадобятся
1 головка чеснока
3 баклажана
оливковое масло
3 красных перца
2 красных луковицы
3 помидора
лук-порей
пучок зеленого лука
1 столовая ложка хересного уксуса
50 г твердого овечьего сыра
Разогрейте гриль до максимума. 3 зубчика чеснока очистите. Сделайте небольшие надрезы в каждом баклажане и вставьте в них зубчик чеснока.
Смажьте все овощи оливковым маслом. Поместите баклажаны, перец, лук и зубчики чеснока на большой противень и готовьте их около 30 минут, переворачивая каждые 5 минут. Делайте это партиями, если ваш гриль не достаточно большой.
Помидоры, лук-порей и зеленый лук жарьте на гриле не более 10-15 минут.
Выложите все овощи в большую миску. Дайте овощам остыть примерно на 10 минут.
Когда овощи достаточно остынут, очистите баклажаны и выбросьте чеснок изнутри. Очистите перец от кожуры и удалите все семена и оболочки. Очистите лук и нарежьте его дольками. Очистите помидоры и удалите семена. Обрежьте молодой лук-порей и зеленый лук. Пока вы это делаете, постарайтесь сохранить все соки. Теперь порежьте овощи дольками.
Чтобы приготовить заправку, разомните оставшийся чеснок. Вмешайте уксус, а затем 3 столовые ложки масла.
Тщательно перемешать чесночную заправку с овощами и их соками и выложить на сервировочное блюдо. Накройте крышкой и оставьте мариноваться на пару часов при комнатной температуре.
Перед подачей посыпьте сырной стружкой сверху и сбрызните небольшим количеством оливкового масла.
Совет: лучше приготовить овощи за день до.
Салат со сливой, руколлой и сыром фета
Ингредиенты:
Руккола — 1пуч.
Авокадо — 1шт.
Сливы — 5-6шт.
Козий сыр(фета или др.) — 70г.
Мед, лимонный сок по 1ст.л.
Растительное масло для жарки — 5 ст.л.
Соль и перец по вкусу
Бальзамический крем по вкусу
Авокадо помыть, разрежать пополам, удалить косточку, очистить и нарезать половинки дольками.
Сливы помыть, вынуть косточки и разделить пополам. В сковороде прогреть масло с медом, лимонным соком и щепоткой соли. Уложить на сковороду половинки слив срезом вниз и карамелизировать 3мин.
Рукколу вымыть, высушить и выложить на блюдо. Добавить сыр, авокадо и сливы.
Из оливкового масла, лимонного сока, соли и перца приготовить заправку.
Полить ею салат и подавать к столу.
Рецепты с сайта recipes.sainsburys.co.uk