После новогодних праздников хочется уже отдохнуть даже от еды и посадить себя на диету из яйца на завтрак и цветной капусты с отварной курицей на обед. Но выходные все же можно приготовить и что-то легкое и необычное. Что – у Букв есть несколько рецептов в запасе.

Зеленая шакшука

Ингредиенты

150 г сушеной зеленой чечевицы, ополоснутой

600 мл овощного бульона, приготовленного из 1 кубика бульона

1 столовая ложка оливкового масла

1 большая луковица, нарезанная тонкими ломтиками

1 стебель сельдерея, нарезанный кубиками

2 измельченных зубчика чеснока

250 г грибов, нарезанных толстыми ломтиками

1 чайная ложка молотого тмина

2 красных перца чили, оба без семян, 1 мелко нарезанный, другой – тонко нарезанный

мускатный орех

200 г капусты

4 средних яйца

50 г сыра фета, раскрошенного

3 ст.ложки крупно нарезанной петрушки

1 белый багет для сервировки

Поместите чечевицу в большую кастрюлю. Залейте бульоном и варите 10 минут. Уменьшите огонь и накройте крышкой, слегка протушив, 10-15 минут до готовности.

Тем временем нагрейте масло на среднем огне в большом сотейнике. Добавьте лук и сельдерей, уменьшите огонь и готовьте 10 минут, пока лук не станет мягким и не начнет менять цвет. Добавьте измельченный чеснок и грибы и тушите еще 3 минуты. Добавьте тмин, нарезанный кубиками красный перец чили и несколько немногомускатного ореха и готовьте еще 2–3 минуты. Добавьте половину капусты и, когда она начнет сжиматься, добавьте оставшуюся часть капусты и готовьте 8-10 минут, пока она не завянет.

Слейте воду с чечевицы, добавьте ее в смесь капусты и перемешайте. Сделайте 4 лунки, равномерно разделенные. Осторожно разбейте по яйцу в каждую лунку. Накройте сковороду крышкой, затем готовьте на слабом огне 8-10 минут, пока белки не застынут, а желтки не станут красивыми и жидкими.

Когда яйца приготовятся, снимите с огня и посыпьте фетой, петрушкой и тонко нарезанным красным перцем чили.

Подавать с кусочками хрустящего хлеба.

Морковные оладьи с халлуми и шпинатом

Ингредиенты

300 г моркови

2 зеленых лука

1 большое взбитое яйцо

6 столовых ложек муки

2 ч.л. семян тмина

2 столовые ложки оливкового масла

100 г халлуми, нарезанного

200 г шпината

½ лимона, сок

Морковь натереть на крупной терке, а зеленый лук – мелко нарезать. В миске смешайте яйцо, муку и 1 ч.л. семян тмина. Приправить щепоткой соли и большим количеством черного перца и перемешайте, чтобы получилось жидкое тесто. Добавьте морковь и зеленый лук.

Нагрейте масло в большой сковороде на среднем или сильном огне. Налейте 8 ложек смеси для оладий в горячее масло на большом расстоянии друг от друга и слегка разгладьте тыльной стороной ложки. Возможно, вам придется делать это двумя порциями, если только ваша сковорода не очень большая. Обжаривайте по 2–3 минуты с каждой стороны, пока она не станет золотистой и твердой. Когда блинчики будут готовы, переложите на тарелку, застеленную кухонной бумагой. Держите в тепле под фольгой или в духовке с низкой температурой.

Тем временем нагрейте другую сковороду с антипригарным покрытием и обжарьте ломтики халлуми до золотистого цвета с каждой стороны. Выньте из сковороды и держите в тепле. Добавьте в сковороду оставшиеся семена тмина и готовьте, помешивая, 30 секунд, пока не станут ароматными. Добавьте шпинат и перемешивайте на сильном огне в течение 1 минуты или до тех пор, пока он не начнет вянуть. Приправить солью и лимонным сок. Подавайте 4 оладьи на человека со шпинатом и халлуми.

Паэлья с морепродуктами за 30 минут



Ингредиенты

250 г чоризо, разрезанного пополам

1 столовая ложка оливкового масла

1 луковица, очищенная и нарезанная

1 красный перец, вымытый, очищенный от семян и нарезанный ломтиками

250 г риса паэлья

½ чайной ложки шафрана

800 мл горячего куриного бульона

350 г ассорти морепродуктов

150 г замороженного горошка

1 лимон, нарезанный дольками

28 г свежей петрушки, вымытой и крупно нарезанной

Нагрейте большой сотейник с глубокой крышкой. Обжаривайте чоризо 2-3 минуты на сильном огне, затем снимите шумовкой.

Верните сковороду на огонь. Добавьте масло и лук, накройте крышкой и готовьте 5 минут. Добавить красный перец и тушите 2-3 минуты. Добавьте рис.

Добавьте шафран в бульон, затем полейте рисом и хорошо перемешайте. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите на медленном огне без крышки 10 минут, периодически помешивая. Накройте крышкой и варите 5 минут, затем добавьте морепродукты и чоризо. Накройте крышкой и варите 3 минуты. Добавьте в сковороду горошек и варите 2 минуты.

Снимите с огня, затем добавьте немного лимона и большую часть петрушки. Перемешайте и приправьте, затем накройте и оставьте на 1 минуту. Посыпьте оставшейся петрушкой и подавайтес дольками лимона.

Яблочно-черничный крамбл



Ингредиенты

яблока, около 700 г

200 г черники

цедра 1 апельсина

4 столовые ложки коричневого сахара

25 г сливочного масла

Для крошки:

75 г муки

25 г крупной овсяной каши

100 г сахара

75 г холодного сливочного масла, кусочками

50 г орехов пекан, мелко нарезанных

50 г миндаля в кожуре

50 г цельного бланшированного фундука

1 столовая ложка апельсинового сока

Разогрейте духовку до 180 ° C. Очистите яблоки от кожуры и сердцевины, нарежьте их кусочками, затем бросьте в жаропрочную форму размером 20 x 30 см вместе с черникой, цедрой апельсина, коричневым сахаром, маслом и 2 столовыми ложками. воды.

Для крошки насыпьте муку, овсяные хлопья и сахар в миску со щепоткой соли. Добавьте масло и втирайте его в сухую смесь кончиками пальцев (или с помощью кухонного комбайна), затем переложите в миску. Добавьте орехи и апельсиновый сок. Скомпонуйте смесь небольшими комками.

Сверху посыпьте крошкой фрукты. Выпекайте 40-45 минут или пока яблоки не станут мягкими, черника слегка лопнет, а крошка не станет золотистой.

Подавайте на стол вместе со сливками.

Рецепты из Sainsbury’s magazine