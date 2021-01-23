Зеленая шакшука
Ингредиенты
150 г сушеной зеленой чечевицы, ополоснутой
600 мл овощного бульона, приготовленного из 1 кубика бульона
1 столовая ложка оливкового масла
1 большая луковица, нарезанная тонкими ломтиками
1 стебель сельдерея, нарезанный кубиками
2 измельченных зубчика чеснока
250 г грибов, нарезанных толстыми ломтиками
1 чайная ложка молотого тмина
2 красных перца чили, оба без семян, 1 мелко нарезанный, другой – тонко нарезанный
мускатный орех
200 г капусты
4 средних яйца
50 г сыра фета, раскрошенного
3 ст.ложки крупно нарезанной петрушки
1 белый багет для сервировки
Поместите чечевицу в большую кастрюлю. Залейте бульоном и варите 10 минут. Уменьшите огонь и накройте крышкой, слегка протушив, 10-15 минут до готовности.
Тем временем нагрейте масло на среднем огне в большом сотейнике. Добавьте лук и сельдерей, уменьшите огонь и готовьте 10 минут, пока лук не станет мягким и не начнет менять цвет. Добавьте измельченный чеснок и грибы и тушите еще 3 минуты. Добавьте тмин, нарезанный кубиками красный перец чили и несколько немногомускатного ореха и готовьте еще 2–3 минуты. Добавьте половину капусты и, когда она начнет сжиматься, добавьте оставшуюся часть капусты и готовьте 8-10 минут, пока она не завянет.
Слейте воду с чечевицы, добавьте ее в смесь капусты и перемешайте. Сделайте 4 лунки, равномерно разделенные. Осторожно разбейте по яйцу в каждую лунку. Накройте сковороду крышкой, затем готовьте на слабом огне 8-10 минут, пока белки не застынут, а желтки не станут красивыми и жидкими.
Когда яйца приготовятся, снимите с огня и посыпьте фетой, петрушкой и тонко нарезанным красным перцем чили.
Подавать с кусочками хрустящего хлеба.
Морковные оладьи с халлуми и шпинатом
Ингредиенты
300 г моркови
2 зеленых лука
1 большое взбитое яйцо
6 столовых ложек муки
2 ч.л. семян тмина
2 столовые ложки оливкового масла
100 г халлуми, нарезанного
200 г шпината
½ лимона, сок
Морковь натереть на крупной терке, а зеленый лук – мелко нарезать. В миске смешайте яйцо, муку и 1 ч.л. семян тмина. Приправить щепоткой соли и большим количеством черного перца и перемешайте, чтобы получилось жидкое тесто. Добавьте морковь и зеленый лук.
Нагрейте масло в большой сковороде на среднем или сильном огне. Налейте 8 ложек смеси для оладий в горячее масло на большом расстоянии друг от друга и слегка разгладьте тыльной стороной ложки. Возможно, вам придется делать это двумя порциями, если только ваша сковорода не очень большая. Обжаривайте по 2–3 минуты с каждой стороны, пока она не станет золотистой и твердой. Когда блинчики будут готовы, переложите на тарелку, застеленную кухонной бумагой. Держите в тепле под фольгой или в духовке с низкой температурой.
Тем временем нагрейте другую сковороду с антипригарным покрытием и обжарьте ломтики халлуми до золотистого цвета с каждой стороны. Выньте из сковороды и держите в тепле. Добавьте в сковороду оставшиеся семена тмина и готовьте, помешивая, 30 секунд, пока не станут ароматными. Добавьте шпинат и перемешивайте на сильном огне в течение 1 минуты или до тех пор, пока он не начнет вянуть. Приправить солью и лимонным сок. Подавайте 4 оладьи на человека со шпинатом и халлуми.
Паэлья с морепродуктами за 30 минут
Ингредиенты
250 г чоризо, разрезанного пополам
1 столовая ложка оливкового масла
1 луковица, очищенная и нарезанная
1 красный перец, вымытый, очищенный от семян и нарезанный ломтиками
250 г риса паэлья
½ чайной ложки шафрана
800 мл горячего куриного бульона
350 г ассорти морепродуктов
150 г замороженного горошка
1 лимон, нарезанный дольками
28 г свежей петрушки, вымытой и крупно нарезанной
Нагрейте большой сотейник с глубокой крышкой. Обжаривайте чоризо 2-3 минуты на сильном огне, затем снимите шумовкой.
Верните сковороду на огонь. Добавьте масло и лук, накройте крышкой и готовьте 5 минут. Добавить красный перец и тушите 2-3 минуты. Добавьте рис.
Добавьте шафран в бульон, затем полейте рисом и хорошо перемешайте. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите на медленном огне без крышки 10 минут, периодически помешивая. Накройте крышкой и варите 5 минут, затем добавьте морепродукты и чоризо. Накройте крышкой и варите 3 минуты. Добавьте в сковороду горошек и варите 2 минуты.
Снимите с огня, затем добавьте немного лимона и большую часть петрушки. Перемешайте и приправьте, затем накройте и оставьте на 1 минуту. Посыпьте оставшейся петрушкой и подавайтес дольками лимона.
Яблочно-черничный крамбл
Ингредиенты
яблока, около 700 г
200 г черники
цедра 1 апельсина
4 столовые ложки коричневого сахара
25 г сливочного масла
Для крошки:
75 г муки
25 г крупной овсяной каши
100 г сахара
75 г холодного сливочного масла, кусочками
50 г орехов пекан, мелко нарезанных
50 г миндаля в кожуре
50 г цельного бланшированного фундука
1 столовая ложка апельсинового сока
Разогрейте духовку до 180 ° C. Очистите яблоки от кожуры и сердцевины, нарежьте их кусочками, затем бросьте в жаропрочную форму размером 20 x 30 см вместе с черникой, цедрой апельсина, коричневым сахаром, маслом и 2 столовыми ложками. воды.
Для крошки насыпьте муку, овсяные хлопья и сахар в миску со щепоткой соли. Добавьте масло и втирайте его в сухую смесь кончиками пальцев (или с помощью кухонного комбайна), затем переложите в миску. Добавьте орехи и апельсиновый сок. Скомпонуйте смесь небольшими комками.
Сверху посыпьте крошкой фрукты. Выпекайте 40-45 минут или пока яблоки не станут мягкими, черника слегка лопнет, а крошка не станет золотистой.
Подавайте на стол вместе со сливками.
Рецепты из Sainsbury’s magazine