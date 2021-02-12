Возможно, вы уже и запланировали романтический ужин на день всех влюбленных. Но завтракать вы, скорее всего, будете дома. Чем же порадовать любимую (любимого) и себя в этот день? Секреты счастья обычно просты и напоминают вкус детства. Но иногда и в них нужно добавить некую изюминку.

Яйца по-королевски

Ингредиенты

4 яйца

2 булочки, разрезанных пополам

100 г молодого шпината

120 г копченого лосося

4 столовые ложки голландского соуса

1 чайная ложка нарезанного свежего чеснока для подачи

Доведите до кипения большую кастрюлю с водой и убавьте огонь до кипения. Взболтайте воду, чтобы создать водоворот, затем добавьте яйцо и варите 4-6 минут, в зависимости от того, насколько жидкими вы хотите желтки. И так все 4 яйца.

Тем временем поджарьте хлеб. Сверху на него выложите немного шпината и кусочки лосося.

Уже перед подачей на стол выложите яйцо-пашот. Полейте голландским соусом и украсьте чесноком.

Лодка с яйцом из сладкого картофеля и авокадо

Ингредиенты

1 маленький сладкий картофель, обжаренный в духовке

1 чайная ложка топленого масла

соль и перец для вкуса

1 яйцо

2 кусочка покрошенного бекона

1/2 спелого авокадо, нарезанного ломтиками

петрушка и / или зеленый лук, нарезанные, для украшения

свежемолотый перец, для украшения

Разогрейте духовку и запеките в ней картофель. Когда он чуть остынет, чтобы его можно было трогать (даже если вы используете кухонное полотенце), осторожно надрежьте верхнюю часть сладкого картофеля (не разрезая полностью). Сожмите концы, чтобы картофель раскрылся. Добавьте топленое масло, используя вилку. Соль и перец для вкуса; примерно по щепотке каждого. Сделайте углубление в центре картофеля, вынув одну мерную ложку картофеля. Добавьте яйцо.

Выпекайте 10-15 минут, пока белки не застынут, а желток не приготовится по своему вкусу.

Выньте из духовки и украсьте крошкой бекона, ломтиками авокадо, рубленой зеленью и свежемолотым перцем.

Классическая глазунья со шпинатом и халлуми

Ингредиенты

2 ч.л. светлого оливкового масла

4 больших шампиньона

4 помидора

250 г халлуми

4 средних яйца

260 г шпината

Нагрейте 1 чайную ложку оливкового масла в большой сковороде. Очистите грибы. Приправьте и прожарьте их до полуготовности.

Помойте шпинат, удалите стебель и протушите пару минут с грибами, пока начнет вянуть. Снимите со сковроды и переложите на противень в духовке, которая включена на минимальное тепло.

Разделите помидоры пополам и удалите зеленый «глазок» маленьким острым ножом. Приправьте, затем поместите их в сковороду срезанной стороной вниз и готовьте, не двигая, в течение 3 минут. Аккуратно переверните и снова приправьте. Готовьте еще 2 минуты до готовности, но все еще сохраняя форму. Переложите на противень в духовку.

Нарежьте халлуми на 8 частей и обсушите бумажными полотенцами. Добавьте оставшееся оливковое масло в сковороду на среднем огне. Добавьте халлуми и готовьте 2 минуты, не перемешивая, пока низ не станет хорошо подрумяненным. Переверните ломтики и поджарьте еще 2 минуты. Переложить на противень в духовку.

Наконец, разбейте яйца прямо на сковороде. Если яйцо начнет плеваться, немного уменьшите огонь. Готовьте до желаемой стадии, приправьте и аккуратно снимите.

Когда все ингредиенты будут приготовлены, подавайте на тёплых тарелках.

Французские тосты

Ингредиенты

1 буханка белой сдобной булки

4 яйца

1 1/4 стакана молока

1/4 стакана сахара + 2 столовые ложки сахара

1 чайная ложка корицы

2 чайные ложки ванильного экстракта

300 грам сливочного сыра

2 чайные ложки лимонной цедры

1 стакан свежей малины

1/3 стакана малинового джема

кленовый сироп

сахарная пудра, для присыпки

Чтобы приготовить жидкое тесто, смешайте в большой миске яйца, молоко, ваниль, корицу и 1/2 стакана сахара. Взбивайте до однородности.

Чтобы приготовить начинку, смешайте сливочный сыр, 2 столовые ложки сахара, цедру лимона, малиновое варенье и 1/3 стакана малины.

Нарежьте булку ломтиками в ширину пальца. Затем с помощью ножа прорежьте карман на каждом ломтике хлеба. Выложите по столовой ложке начинки в каждый карман.

Обмакните каждый кусок булки в жидкое тесто. Нагрейте 2 столовые ложки сливочного масла в большой сковороде на среднем огне. Добавьте два тоста. Жарьте по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Повторите то же самое с оставшимися тостами. Подавать с кленовым сиропом, сахарной пудрой и свежей малиной.

Бананово-апельсиновое смузи

Ингредиенты

Стакан свежего апельсинового сока

2 замороженных банана

1/2 стакана простого греческого йогурта

1 стакан льда

1-2 столовые ложки меда по вкусу

Добавьте все ингредиенты в блендер и взбейте до однородной массы. Разлейте в стаканы и немедленно выпейте.

Блины с бананом и карамельным соусом

Ингредиенты

75 г муки

сахарная пудра

1 среднее яйцо

175 мл молока

70 г несоленого масла

2 ч.л. подсолнечного масла для жарки

4 столовые ложки темного мягкого коричневого сахара

4 столовые ложки свежевыжатого апельсинового сока

2 банана, нарезанные по диагонали

150 мл крем-фреша

Просейте муку в миску и добавьте сахар. Взбейте миксером яйцо и молоко, затем влейте в мучную смесь и взбивайте до однородной массы. Растопите 10 г сливочного масла и добавьте в тесто. Оставьте на 10 минут.

Нагрейте сковороду для блинов на среднем огне и положите кусочек масла. Влейте часть теста, чтобы оно растеклось тонким слоем по всей поверности сковороды. Готовьте 1 минуту, затем переверните и готовьте с другой стороны 30 секунд. Переложите в теплую тарелку. Повторите процедуру, чтобы приготовить 4 блина.

Положите оставшееся масло, коричневый сахар и сок в сковороду и осторожно нагрейте, помешивая, до образования пузырьков. Добавьте банан и прогрейте несколько минут. Выложите блины и бананы на тарелку, затем полейте соусом и крем-фрешем.

Оладьи с грушей

Ингредиенты

20 г сливочного масла

3 спелых груши, очищенных от кожуры, сердцевины и четвертинок

40 г крупно нарезанных орехов пекан

3 ст. л. кленового сиропа

100 г муки

разрыхлитель

½ столовой ложки сахарной пудры

2 яйца

200 мл греческого йогурта

1 столовая ложка подсолнечного масла

Нагрейте сливочное масло на сковороде и добавьте четвертинки груши. Тушите 4-5 минут до золотистого цвета. Добавьте орехи пекан и кленовый сироп и дайте им карамелизироваться в течение 1 минуты. Снимите с огня и остудите.

Просейте муку, разрыхлитель и сахарную пудру в миску. В отдельной миске взбейте яичные белки, пока они не станут густыми. Взбейте яичные желтки с йогуртом в кувшине блендера, затем влейте в мучную смесь. Взбейте до однородной массы, затем осторожно добавьте яичные белки.

Нагрейте 1 чайную ложку масла в большой сковороде и выложите ложку жидкого теста диаметром около 6 см. Готовьте по 2 минуты с каждой стороны до готовности. (Если заморочитесь, то можете быстрым движением руки вылить тесто в виде сердечка. Хотя сначала лучше порепетировать). Или воспользоваться специальной сковородкой и формочками.

Снимите и держите в тепле. Готовые блины выложите на тарелки и подавайте с йогуртом и грушей.

Рецепты с Sainsbury’s magazine и brit.co