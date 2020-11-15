#Буквы собрали топ-5 простых рецептов молочных коктейлей.
История возникновения молочного коктейля началась в Великобритании в 1865 году. В истории не осталось имени изобретателя напитка, но есть первая статья с рецептом, опубликована в Англии в 1885 году.
Почти через 40 лет, аптечный менеджер, проводя эксперименты по улучшению шоколадного солода, добавил в коктейль мороженое, это послужило началом эпохи молочных коктейлей. В этом же 1922 году, специально для молочных коктейлей был создан блендер.
В развитии популярности значимое место занимает появление холодильных фреонов. Мороженое и молоко можно было быстро охлаждать и хранить.
Появились машины для изготовления молочных коктейлей, которые попали во все рестораны быстрого питания, где напиток стал популярным.
Неизменно молочные коктейли готовятся на основе молока и мороженого, так называемого базового напитка. Молоко должно быть охлажденным, оно хорошо сбивается, коктейль должен получиться густым и воздушным.
Шоколад лучше добавлять тертым, посыпая напиток сверху. Иначе забьется трубочка.
Можно добавлять различные фрукты, кроме апельсина, ананаса и киви. Они содержат кислоту, которая не даст образоваться пене.
Классическим считается рецепт, в котором используется молоко, шарик ванильного мороженого, половина банана, 4-5 ягод клубники и 2 ложки сиропа.
Классический молочный коктейль с мороженым
Ингредиенты:
- молоко пастеризованное 500 мл
- мороженое пломбир 200 гр
- бананы 2 шт.
Приготовление коктейля:
все ингредиенты помещают в блендер и взбивают до получения пышной однородной массы. Чтобы коктейль стал воздушным, достаточно 15-30 секунд. Коктейль разливают в высокие стаканы и подают с соломинкой.
Клубничный
Ингредиенты:
- 1 стакан молока
- 200 г замороженной или свежей клубники
- 1/4 стакана сахара
- 10 кубиков льда
- 4-5 шариков ванильного мороженого
Приготовление коктейля:
в блендер налейте молоко, затем добавьте клубнику, сахар. Смешивайте 5 минут. Добавьте кубики льда, мороженое. Смешивайте образования однородной массы.
Гарнируйте молочный коктейль ягодой клубники.
Шоколадный коктейль
Ингредиенты:
- молоко 300мл
- 70 гр шоколада (натереть его на терке)
- 2 шарика шоколадного мороженого
Приготовление коктейля:
смешиваем все ингредиенты и взбиваем миксером.
Молочный коктейль с печеньем
Ингредиенты:
- Печенье Оreo 132 гр
- Молоко 500 мл
- Мороженое 200 гр
- Какао Несквик 1 ст.л.
- Лед, 4 кубика
- Взбитые сливки для украшения
- Печенье для украшения
Приготовление коктейля:
печенье измельчите с помощью блендера в мелкую крошку. Взбивайте на высокой скорости, пока печенье не станет похожим на мокрый песок по консистенции. Добавьте в печенье холодное молоко и взбейте все миксером. Добавьте в коктейль мороженое и снова хорошо взбейте миксером до однородности. И не забудьте о какао, чтобы коктейль получился с насыщенным шоколадным вкусом.
Украсьте напиток шапкой из взбитых сливок и печеньем, которое можно вставить целиком или раскрошить и посыпать сверху.
Молочный коктейль с колой
Ингредиенты:
- 10 столовых ложек ванильного мороженого;
- 80 мл молока
- 2 столовые ложки вишневого сока
- 1 столовая ложка сока лайма;
- 200 мл колы.
Приготовление коктейля:
в блендере взбейте мороженое, молоко, половину вишневого и лаймового сока. На дно стакана налейте оставшийся сок, а после – молочный коктейль. Примерно пятую часть оставьте пустой. Сверху медленно влейте колу.