День молочных коктейлей отмечается ежегодно 15 ноября. Этот праздник напоминает о детстве.

#Буквы собрали топ-5 простых рецептов молочных коктейлей.

История возникновения молочного коктейля началась в Великобритании в 1865 году. В истории не осталось имени изобретателя напитка, но есть первая статья с рецептом, опубликована в Англии в 1885 году.

Почти через 40 лет, аптечный менеджер, проводя эксперименты по улучшению шоколадного солода, добавил в коктейль мороженое, это послужило началом эпохи молочных коктейлей. В этом же 1922 году, специально для молочных коктейлей был создан блендер.

В развитии популярности значимое место занимает появление холодильных фреонов. Мороженое и молоко можно было быстро охлаждать и хранить.

Появились машины для изготовления молочных коктейлей, которые попали во все рестораны быстрого питания, где напиток стал популярным.

Неизменно молочные коктейли готовятся на основе молока и мороженого, так называемого базового напитка. Молоко должно быть охлажденным, оно хорошо сбивается, коктейль должен получиться густым и воздушным.

Шоколад лучше добавлять тертым, посыпая напиток сверху. Иначе забьется трубочка.

Можно добавлять различные фрукты, кроме апельсина, ананаса и киви. Они содержат кислоту, которая не даст образоваться пене.

Классическим считается рецепт, в котором используется молоко, шарик ванильного мороженого, половина банана, 4-5 ягод клубники и 2 ложки сиропа.

Классический молочный коктейль с мороженым

Ингредиенты:

молоко пастеризованное 500 мл

мороженое пломбир 200 гр

бананы 2 шт.

Приготовление коктейля:

все ингредиенты помещают в блендер и взбивают до получения пышной однородной массы. Чтобы коктейль стал воздушным, достаточно 15-30 секунд. Коктейль разливают в высокие стаканы и подают с соломинкой.

Клубничный

Ингредиенты:

1 стакан молока

200 г замороженной или свежей клубники

1/4 стакана сахара

10 кубиков льда

4-5 шариков ванильного мороженого

Приготовление коктейля:

в блендер налейте молоко, затем добавьте клубнику, сахар. Смешивайте 5 минут. Добавьте кубики льда, мороженое. Смешивайте образования однородной массы.

Гарнируйте молочный коктейль ягодой клубники.

Шоколадный коктейль

Ингредиенты:

молоко 300мл

70 гр шоколада (натереть его на терке)

2 шарика шоколадного мороженого

Приготовление коктейля:

смешиваем все ингредиенты и взбиваем миксером.

Молочный коктейль с печеньем

Ингредиенты:

Печенье Оreo 132 гр

Молоко 500 мл

Мороженое 200 гр

Какао Несквик 1 ст.л.

Лед, 4 кубика

Взбитые сливки для украшения

Печенье для украшения

Приготовление коктейля:

печенье измельчите с помощью блендера в мелкую крошку. Взбивайте на высокой скорости, пока печенье не станет похожим на мокрый песок по консистенции. Добавьте в печенье холодное молоко и взбейте все миксером. Добавьте в коктейль мороженое и снова хорошо взбейте миксером до однородности. И не забудьте о какао, чтобы коктейль получился с насыщенным шоколадным вкусом.

Украсьте напиток шапкой из взбитых сливок и печеньем, которое можно вставить целиком или раскрошить и посыпать сверху.

Молочный коктейль с колой

Ингредиенты:

10 столовых ложек ванильного мороженого;

80 мл молока

2 столовые ложки вишневого сока

1 столовая ложка сока лайма;

200 мл колы.

Приготовление коктейля:

в блендере взбейте мороженое, молоко, половину вишневого и лаймового сока. На дно стакана налейте оставшийся сок, а после – молочный коктейль. Примерно пятую часть оставьте пустой. Сверху медленно влейте колу.