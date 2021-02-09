Чтобы отпраздновать день пиццы Буквы предлагают вам приготовить самую известную - Маргариту.

9 февраля отмечают день пиццы. История появления пиццы в том виде, какую человечество знает сейчас, началась в 1522 году. В этот момент в Европу завезли томаты. Сначала их считали отравой, но бедняки Неаполя быстро поняли, что их можно есть и запекать на лепешках. Хотя разную еду, запеченную на лепешках, ели еще древние греки с римлянами.

Уже в XVII веке в Италии появился особый род пекарей – пиццайоло, которые готовили лепешки с оливковым маслом, томатами, сыром и травами.

Самая известная пицца впервые была создана в Неаполе в 1889 году и получила своё название в честь королевы, жены итальянского короля Умберто І. И приготовил ее пекарь Раффаэле Эспозито.

Ингредиенты для теста:

200 мл молока

2 яйца

400 г муки

25 гр свежих дрожжей

1 ч.л. сахара

пол чайной ложки соли

2 ст.л. оливкового масла

Молоко нагреть, но не кипятить. Дрожжи раскрошить, добавить щепотку сахара и залить молоком. Дать побродить, чтобы пошли пузырьки, около 15 минут.

Теперь добавляем яйца, оставшийся сахар и молоко, оливковое масло, хорошенечко перемешиваем и постепенно вводим муку. Вымешиваем тесто, чтобы оно стало эластичным и не липким. Возвращаем его в посуду, накрываем полотенцем и даем подойти 40-50 минут в теплом месте.

Когда тесто подойдет разделяем его на 4 порции и раскатываем каждую часть в круг диаметром 30-32 сантиметра и толщиной и не больше 2 мм. Так вы получите основы для тонкой пиццы.

Если любите толстую основу, то у вас выйдет 2 пиццы из такого количества ингредиентов.

Застилаем противень пергаментом, смазываем оливковым маслом и выкладываем наше тесто.

Если не собираетесь приимать гостей и вам достаточно 1 пиццы, то оставшееся тесто можно положить в холодильник.

Соус для пиццы:

Чтобы приготовить соус для пиццы вам понадобится:

1 стакан пюре или измельченных консервированных помидоров

2-3 свежих зубчика чеснока, измельченных в чесночном прессе

1 чайная ложка оливкового масла первого холодного отжима, плюс еще одна для поливания

1/4 чайной ложки свежемолотого черного перца

2-3 больших щепотки соли

Соус лучше начать готовить, когда ваше тесто подходит.

Просто смешав все ингредиенты миксером или в блендере, вы получите соус для вашей пиццы. Нанесите его густым слоем по всему тесту.

Начинка:

2-3 столовые ложки мелко натертого сыра пармезан-реджано, плюс еще для подачи

150 гр свежего сыра моцарелла, нарезанного кубиками (* желательно свежую моцареллу, не упакованную в воду)

5-6 больших свежих листьев базилика, плюс еще для украшения

1 помидор, нарезанный кружочками

измельченные хлопья сушеного красного перца (по желанию)

Разогрейте духовку до 220 ° C. Выложите тесто на противень. Сверху полейте томатным соусом. Посыпьте майораном и сверху выложить ломтики моцареллы и помидора. Выпекать около 10 минут, пока корочка не станет золотистой, а сыр не растает. Когда пицца будет почти готова добавьте пармезан и листья базилика.