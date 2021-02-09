9 февраля отмечают день пиццы. История появления пиццы в том виде, какую человечество знает сейчас, началась в 1522 году. В этот момент в Европу завезли томаты. Сначала их считали отравой, но бедняки Неаполя быстро поняли, что их можно есть и запекать на лепешках. Хотя разную еду, запеченную на лепешках, ели еще древние греки с римлянами.
Уже в XVII веке в Италии появился особый род пекарей – пиццайоло, которые готовили лепешки с оливковым маслом, томатами, сыром и травами.
Самая известная пицца впервые была создана в Неаполе в 1889 году и получила своё название в честь королевы, жены итальянского короля Умберто І. И приготовил ее пекарь Раффаэле Эспозито.
Ингредиенты для теста:
200 мл молока
2 яйца
400 г муки
25 гр свежих дрожжей
1 ч.л. сахара
пол чайной ложки соли
2 ст.л. оливкового масла
Молоко нагреть, но не кипятить. Дрожжи раскрошить, добавить щепотку сахара и залить молоком. Дать побродить, чтобы пошли пузырьки, около 15 минут.
Теперь добавляем яйца, оставшийся сахар и молоко, оливковое масло, хорошенечко перемешиваем и постепенно вводим муку. Вымешиваем тесто, чтобы оно стало эластичным и не липким. Возвращаем его в посуду, накрываем полотенцем и даем подойти 40-50 минут в теплом месте.
Когда тесто подойдет разделяем его на 4 порции и раскатываем каждую часть в круг диаметром 30-32 сантиметра и толщиной и не больше 2 мм. Так вы получите основы для тонкой пиццы.
Если любите толстую основу, то у вас выйдет 2 пиццы из такого количества ингредиентов.
Застилаем противень пергаментом, смазываем оливковым маслом и выкладываем наше тесто.
Если не собираетесь приимать гостей и вам достаточно 1 пиццы, то оставшееся тесто можно положить в холодильник.
Соус для пиццы:
Чтобы приготовить соус для пиццы вам понадобится:
1 стакан пюре или измельченных консервированных помидоров
2-3 свежих зубчика чеснока, измельченных в чесночном прессе
1 чайная ложка оливкового масла первого холодного отжима, плюс еще одна для поливания
1/4 чайной ложки свежемолотого черного перца
2-3 больших щепотки соли
Соус лучше начать готовить, когда ваше тесто подходит.
Просто смешав все ингредиенты миксером или в блендере, вы получите соус для вашей пиццы. Нанесите его густым слоем по всему тесту.
Начинка:
2-3 столовые ложки мелко натертого сыра пармезан-реджано, плюс еще для подачи
150 гр свежего сыра моцарелла, нарезанного кубиками (* желательно свежую моцареллу, не упакованную в воду)
5-6 больших свежих листьев базилика, плюс еще для украшения
1 помидор, нарезанный кружочками
измельченные хлопья сушеного красного перца (по желанию)
Разогрейте духовку до 220 ° C. Выложите тесто на противень. Сверху полейте томатным соусом. Посыпьте майораном и сверху выложить ломтики моцареллы и помидора. Выпекать около 10 минут, пока корочка не станет золотистой, а сыр не растает. Когда пицца будет почти готова добавьте пармезан и листья базилика.