Если ваша лента в фейсбуке не занята обсуждением инициатив президента Зеленского и выборами, то радостными постами о собранных грибах. Собирание грибов не только способ терапии, интересный квест, но и способ добыть полезный продукт.
Ведь, если гриб не растет возле автодороги и не собирает все выбросы, то в нем содержатся белок, витамины группы В и С, никотиновая и фолиевая кислоты, кальций, фосфор, калий, железо.
Но даже, если вы не грибник, и предпочитаете покупать их в магазине, осенью вы можете приготовить много блюд из опят, лисичек, белых, польских, подосиновиков и даже банальных шампиньонов.
Утренний пирог с грибами и беконом
Ингредиенты
320гр слоеного теста
8 ломтиков копченого бекона
200 г грибов, нарезанных ломтиками
2 веточки тимьяна
150 г нарезанной моцареллы
4 яйца
1 яйцо
16 помидоров черри
Разогрейте духовку до 180 ° C. Разрежьте слоеное тесто на 4 равных прямоугольника, затем поместите на плоский противень и сделайте надрез на каждом пироге глубиной примерно 2 мм по кромке. Выпекать 6 минут, пока не станет подниматься. Удалите слой теста посередине, который вздулся, убедившись, что у вас все еще есть слой теста на основе и граница на месте. Оставьтеостывать.
Нагрейте большую сковороду на сильном огне и готовьте бекон в течение 5 минут, пока он не станет коричневым и хрустящим с обеих сторон. Отложите на тарелку, застеленную пергаментом, затем немного уменьшите огонь и добавьте грибы и тимьян. Варить 5 минут до золотистого цвета, затем дайте остыть. Обжарьте также помидоры чери.
Чтобы собрать пироги, выложите на каждый по 2 кусочка бекона. Распределите по четверти грибов на каждом, оставив место посередине. Выложите моцареллу по бокам каждого пирога. Разбейте 1 яйцо в небольшую миску и положите в середину пирога, повторив то же самое с оставшимися 3 яйцами и пирогами. Смажьте края пирогов взбитым яйцом и запекайте, пока яйцо не будет готово с легким покачиванием, а сыр не расплавится. Подавать с жареными помидорами черри.
Салат с грибами
Ингредиенты
400 г разных грибов
100 г разных листьев салата
25 г очищенных фисташек, нарезанных
2 небольших луковицы-шалот, мелко нарезанных
70г сыра фета
Для маринада:
4 измельченных зубчика чеснока
25 г корня имбиря, очищенного и мелко натертого
0,75 чайной ложки горячего или мягкого порошка чили
1 чайная ложка с горкой смеси специй гарам масала
1 чайная ложка молотого тмина
Лимонный сок – 3,5 ст.
7 столовых ложек оливкового масла
Для заправки:
1,5 столовые ложки яблочного уксуса, хереса или белого винного уксуса
4 столовые ложки оливкового масла
0,75 чайной ложки дижонской горчицы
Приготовьте из указанных ингредиентов маринад.
Смешайте все ингредиенты для маринада примерно с 1 чайной ложкой соли. Грибы разрежьте пополам или, если они большие, нарежьте ломтиками по 2 см. Бросьте маринад, убедившись, что каждый кусок покрыт; оставить на 30 минут.
Тем временем разогрейте гриль и взбейте ингредиенты для заправки.
Жарьте грибы по 3-4 минуты с каждой стороны или до легкого обугливания.
Выложите листья в сервировочную миску с жареными грибами. Сбрызните соусом и хорошо перемешайте. Посыпьте фисташками, фетой и подавайте с луком-шалотом, чтобы гости добавили столько, сколько захотят.
Грибы с песто
Ингредиенты
тертый пармезан – 4 ст. л.
масло оливковое extra virgin – 120 мл
крупная морская соль – по вкусу
пучок зеленого базилика
толченый чеснок – 1 зубчик
свежие лесные грибы или шампиньоны – 300 г
орехи кедровые – 1 ст. л.
Сначала приготовим песто. Базилик моем и сушим. Кедровые орехи обжариваем на сухой разогретой сковороде, постоянно помешивая, 4 мин. Чеснок чистим и нарезаем куиками. Теперь все (базилик, чеснок, орехи и соль) помещаем в чашу блендера и измельчаем в однородную массу. Добавляем пармезан.
Потом добавляем оливковое масло.
Грибы нарезаем крупными кусками. Выкладываем на противень и ставим в духовку до 180 °С духовку на 15 мин (можно также запечь шапочки шампиньонов). Достаем, убирем лишнюю жидкость и поливаем песто и ставим в духовку еще на 10 мин.
Можно подать к столу на брускете или с блинами.
Грибная словенская юшка
Ингредиенты
Грибы белые 250 г
Картофель 1 шт.
Морковь 1 шт.
Лук 1 шт.
Чеснок 2-3 зубчика
Сливки 100 мл
Белое вино 100г
Сыр (тёртый) 2-3 ст. л.
Масло (сливочное) 25 г
Вода 1,5 л
Лавровый лист
Свежая петрушка
Грибы моем, чистим и нарезаем средними кусочками. В кастрюлю наливаем вино и бросаем лавровый лист, когда оно закипит добавляем грибы и варим, пока вино частично испарится.
Нарезаем картофель кубиками, заливаем литром воды, доводим до кипения и варим еще 10 минут.
Морковь натираем на терке, мелко нарезаем лук и чеснок. Солим, перчим. Обжариваем их на сковороде 3-5 минут.
Добавляем в картошку грибы, морковь и лук. Варим 5-10 минут. Добавляем сливки и тертый сыр.
Нарезаем мелко петрушку, бросаем в суп и даем настояться 15 минут.
Паста с лососем и грибами
Ингредиенты
1 столовая ложка оливкового масла
2 луковицы, очищенные и нарезанные
1 зубчик чеснока, очищенный и мелко нарезанный
200 г грибов
200 г консервированного лосося
500 г макаронов
500 г брокколи
Нагрейте масло на сковороде и жарьте лук 5-10 минут до мягкости, добавив вконце чеснок. Вмешайте грибы и готовьте еще 5 минут до золотистого цвета. Слейте воду из лосося и перемешайте. Нагрейте 1 минуту.
Тем временем приготовьте макароны в соответствии с инструкциями на упаковке.
Отварите брокколи в кастрюле с кипящей водой 3 минуты, затем процедите. Когда она немного остынет, нарежьте ломтиками.
Слейте воду из макарон и перемешайте с лососем и брокколи. Подавайте к столу.
Каша из цветной капусты с грибами
Ингредиенты
2 целых цветных капусты, нарезать соцветиями
2½ столовые ложки оливкового масла
150 г грибов
2 веточки свежего тимьяна
200 г молодого шпината
500 мл овощного бульона, приготовленного из 1 кубика бульона
½ лимона
1 столовая ложка белого винного уксуса
4 яйца
5 г плоской петрушки, мелко нарезанной
40 г мелко натертого пармезана
Разогрейте духовку до 200 ° C. Выложите соцветия цветной капусты на 2 больших противня, сбрызните 2 столовыми ложками масла и хорошо приправьте солью и перцем. Запекать 20 минут, вынуть из духовки и дать остыть на 20 минут.
Доведите до кипения большую кастрюлю с подсоленной водой. Уменьшите огонь до очень легкого кипения.
Нагрейте оставшееся масло в большую сковороду и добавьте грибы, тимьян и приправы. Обжаривайте 5 минут до коричневого цвета, затем переложите на тарелку и накройте фольгой. Добавьте шпинат в сковороду и дайте ему протушиться 2 минуты, периодически помешивая. Переложите на тарелку.
Взбейте охлажденную обжаренную цветную капусту в кухонном комбайне, пока она не станет напоминать рис. Переложить на сковороду вместе с бульоном. Доведите до кипения и тушите 10 минут, затем добавьте лимонный сок и хорошо приправьте по вкусу.
Тем временем добавьте в кипящую воду белый винный уксус. Разбейте яйцо в формочку и быстро опустите его в воду. Повторите то же самое с оставшимися яйцами и варите 3-4 минуты. Вынуть яйца шумовкой на кухонную бумагу. Подавайте кашу, посыпав вяленым шпинатом, грибами, яйцом-пашот, петрушкой и пармезаном.
Гуляш из говядины с грибами и перцем
Ингредиенты
говядина (мякоть) 1 кг
грибы (шампиньоны) 300 грамм
болгарский перец 2 шт (красный и зеленый)
лук 1 шт
сливочное масло 50 грамм
паприка 1 ст.ложка
соль, чёрный перец, красный перец, чёрный перец горошком, лавровый лист по вкусу;
зелень
Говядину нарежьте кубиками, а лук – полукольцами.
В глубокой сковороде раскалите половину сливочного масла, добавьте мясо и обжарьте до подрумянивания.
Добавьте в сковороду лук и паприку и пассеруйте 2-3 минуты. Теперь влейте 2 стакана воды и тушите на среднем огне 40 минут.
Сладкий перец очистите и нарежьте кольцами, грибы разрежьте пополам или на четверти.
Растопите оставшееся сливочное масло, добавьте грибы и обжарьте в течение 5 минут, добавьте сладкий перец и жарьте ещё 2-3 минуты.
Теперь соедините перец и грибы с мясом, добавить специи и соль, перемешайте и протушите еще полчаса.
Готовое блюдо украсьте зеленью и подавайте к столу.
Рецепты взяты с сайта Sainsbury’s и блога Даши Малаховой