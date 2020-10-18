Если ваша лента в фейсбуке не занята обсуждением инициатив президента Зеленского и выборами, то радостными постами о собранных грибах. Собирание грибов не только способ терапии, интересный квест, но и способ добыть полезный продукт.

Ведь, если гриб не растет возле автодороги и не собирает все выбросы, то в нем содержатся белок, витамины группы В и С, никотиновая и фолиевая кислоты, кальций, фосфор, калий, железо.

Но даже, если вы не грибник, и предпочитаете покупать их в магазине, осенью вы можете приготовить много блюд из опят, лисичек, белых, польских, подосиновиков и даже банальных шампиньонов.

Утренний пирог с грибами и беконом

Ингредиенты

320гр слоеного теста

8 ломтиков копченого бекона

200 г грибов, нарезанных ломтиками

2 веточки тимьяна

150 г нарезанной моцареллы

4 яйца

1 яйцо

16 помидоров черри

Разогрейте духовку до 180 ° C. Разрежьте слоеное тесто на 4 равных прямоугольника, затем поместите на плоский противень и сделайте надрез на каждом пироге глубиной примерно 2 мм по кромке. Выпекать 6 минут, пока не станет подниматься. Удалите слой теста посередине, который вздулся, убедившись, что у вас все еще есть слой теста на основе и граница на месте. Оставьтеостывать.

Нагрейте большую сковороду на сильном огне и готовьте бекон в течение 5 минут, пока он не станет коричневым и хрустящим с обеих сторон. Отложите на тарелку, застеленную пергаментом, затем немного уменьшите огонь и добавьте грибы и тимьян. Варить 5 минут до золотистого цвета, затем дайте остыть. Обжарьте также помидоры чери.

Чтобы собрать пироги, выложите на каждый по 2 кусочка бекона. Распределите по четверти грибов на каждом, оставив место посередине. Выложите моцареллу по бокам каждого пирога. Разбейте 1 яйцо в небольшую миску и положите в середину пирога, повторив то же самое с оставшимися 3 яйцами и пирогами. Смажьте края пирогов взбитым яйцом и запекайте, пока яйцо не будет готово с легким покачиванием, а сыр не расплавится. Подавать с жареными помидорами черри.

Салат с грибами



Ингредиенты

400 г разных грибов

100 г разных листьев салата

25 г очищенных фисташек, нарезанных

2 небольших луковицы-шалот, мелко нарезанных

70г сыра фета

Для маринада:

4 измельченных зубчика чеснока

25 г корня имбиря, очищенного и мелко натертого

0,75 чайной ложки горячего или мягкого порошка чили

1 чайная ложка с горкой смеси специй гарам масала

1 чайная ложка молотого тмина

Лимонный сок – 3,5 ст.

7 столовых ложек оливкового масла

Для заправки:

1,5 столовые ложки яблочного уксуса, хереса или белого винного уксуса

4 столовые ложки оливкового масла

0,75 чайной ложки дижонской горчицы

Приготовьте из указанных ингредиентов маринад.

Смешайте все ингредиенты для маринада примерно с 1 чайной ложкой соли. Грибы разрежьте пополам или, если они большие, нарежьте ломтиками по 2 см. Бросьте маринад, убедившись, что каждый кусок покрыт; оставить на 30 минут.

Тем временем разогрейте гриль и взбейте ингредиенты для заправки.

Жарьте грибы по 3-4 минуты с каждой стороны или до легкого обугливания.

Выложите листья в сервировочную миску с жареными грибами. Сбрызните соусом и хорошо перемешайте. Посыпьте фисташками, фетой и подавайте с луком-шалотом, чтобы гости добавили столько, сколько захотят.

Грибы с песто

Ингредиенты

тертый пармезан – 4 ст. л.

масло оливковое extra virgin – 120 мл

крупная морская соль – по вкусу

пучок зеленого базилика

толченый чеснок – 1 зубчик

свежие лесные грибы или шампиньоны – 300 г

орехи кедровые – 1 ст. л.

Сначала приготовим песто. Базилик моем и сушим. Кедровые орехи обжариваем на сухой разогретой сковороде, постоянно помешивая, 4 мин. Чеснок чистим и нарезаем куиками. Теперь все (базилик, чеснок, орехи и соль) помещаем в чашу блендера и измельчаем в однородную массу. Добавляем пармезан.

Потом добавляем оливковое масло.

Грибы нарезаем крупными кусками. Выкладываем на противень и ставим в духовку до 180 °С духовку на 15 мин (можно также запечь шапочки шампиньонов). Достаем, убирем лишнюю жидкость и поливаем песто и ставим в духовку еще на 10 мин.

Можно подать к столу на брускете или с блинами.

Грибная словенская юшка

Ингредиенты

Грибы белые 250 г

Картофель 1 шт.

Морковь 1 шт.

Лук 1 шт.

Чеснок 2-3 зубчика

Сливки 100 мл

Белое вино 100г

Сыр (тёртый) 2-3 ст. л.

Масло (сливочное) 25 г

Вода 1,5 л

Лавровый лист

Свежая петрушка

Грибы моем, чистим и нарезаем средними кусочками. В кастрюлю наливаем вино и бросаем лавровый лист, когда оно закипит добавляем грибы и варим, пока вино частично испарится.

Нарезаем картофель кубиками, заливаем литром воды, доводим до кипения и варим еще 10 минут.

Морковь натираем на терке, мелко нарезаем лук и чеснок. Солим, перчим. Обжариваем их на сковороде 3-5 минут.

Добавляем в картошку грибы, морковь и лук. Варим 5-10 минут. Добавляем сливки и тертый сыр.

Нарезаем мелко петрушку, бросаем в суп и даем настояться 15 минут.

Паста с лососем и грибами

Ингредиенты

1 столовая ложка оливкового масла

2 луковицы, очищенные и нарезанные

1 зубчик чеснока, очищенный и мелко нарезанный

200 г грибов

200 г консервированного лосося

500 г макаронов

500 г брокколи

Нагрейте масло на сковороде и жарьте лук 5-10 минут до мягкости, добавив вконце чеснок. Вмешайте грибы и готовьте еще 5 минут до золотистого цвета. Слейте воду из лосося и перемешайте. Нагрейте 1 минуту.

Тем временем приготовьте макароны в соответствии с инструкциями на упаковке.

Отварите брокколи в кастрюле с кипящей водой 3 минуты, затем процедите. Когда она немного остынет, нарежьте ломтиками.

Слейте воду из макарон и перемешайте с лососем и брокколи. Подавайте к столу.

Каша из цветной капусты с грибами

Ингредиенты

2 целых цветных капусты, нарезать соцветиями

2½ столовые ложки оливкового масла

150 г грибов

2 веточки свежего тимьяна

200 г молодого шпината

500 мл овощного бульона, приготовленного из 1 кубика бульона

½ лимона

1 столовая ложка белого винного уксуса

4 яйца

5 г плоской петрушки, мелко нарезанной

40 г мелко натертого пармезана

Разогрейте духовку до 200 ° C. Выложите соцветия цветной капусты на 2 больших противня, сбрызните 2 столовыми ложками масла и хорошо приправьте солью и перцем. Запекать 20 минут, вынуть из духовки и дать остыть на 20 минут.

Доведите до кипения большую кастрюлю с подсоленной водой. Уменьшите огонь до очень легкого кипения.

Нагрейте оставшееся масло в большую сковороду и добавьте грибы, тимьян и приправы. Обжаривайте 5 минут до коричневого цвета, затем переложите на тарелку и накройте фольгой. Добавьте шпинат в сковороду и дайте ему протушиться 2 минуты, периодически помешивая. Переложите на тарелку.

Взбейте охлажденную обжаренную цветную капусту в кухонном комбайне, пока она не станет напоминать рис. Переложить на сковороду вместе с бульоном. Доведите до кипения и тушите 10 минут, затем добавьте лимонный сок и хорошо приправьте по вкусу.

Тем временем добавьте в кипящую воду белый винный уксус. Разбейте яйцо в формочку и быстро опустите его в воду. Повторите то же самое с оставшимися яйцами и варите 3-4 минуты. Вынуть яйца шумовкой на кухонную бумагу. Подавайте кашу, посыпав вяленым шпинатом, грибами, яйцом-пашот, петрушкой и пармезаном.

Гуляш из говядины с грибами и перцем

Ингредиенты

говядина (мякоть) 1 кг



грибы (шампиньоны) 300 грамм



болгарский перец 2 шт (красный и зеленый)



лук 1 шт



сливочное масло 50 грамм



паприка 1 ст.ложка



соль, чёрный перец, красный перец, чёрный перец горошком, лавровый лист по вкусу;



зелень

Говядину нарежьте кубиками, а лук – полукольцами.

В глубокой сковороде раскалите половину сливочного масла, добавьте мясо и обжарьте до подрумянивания.

Добавьте в сковороду лук и паприку и пассеруйте 2-3 минуты. Теперь влейте 2 стакана воды и тушите на среднем огне 40 минут.

Сладкий перец очистите и нарежьте кольцами, грибы разрежьте пополам или на четверти.

Растопите оставшееся сливочное масло, добавьте грибы и обжарьте в течение 5 минут, добавьте сладкий перец и жарьте ещё 2-3 минуты.

Теперь соедините перец и грибы с мясом, добавить специи и соль, перемешайте и протушите еще полчаса.

Готовое блюдо украсьте зеленью и подавайте к столу.

Рецепты взяты с сайта Sainsbury’s и блога Даши Малаховой