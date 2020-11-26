Трудно представить День благодарения без индейки. Но даже, если вы не американец, то это не повод не приготовить вкуснейшее блюдо

Сегодня в США празднуют день благодарения. Этот праздник отмечают в четвертый четверг ноября и свои корни он ведет от праздника первого урожая первых английских переселенцев в Америку в Плимутской колонии.

Для американцев – это второй по важности праздник, когда за обеденным столом собирается вся семья. А главным блюдом является индейка, которую подают с картофельным пюре и клюквенным соусом.

Готовка индейки – дело хлопотное, и может занять больше 4 часов. Но если вы решитесь заморочиться и порадовать семью, то Буквы предлагают несколько рецептов.

Классическая индейка с лесными грибами и мадейрой

Ингредиенты

Для индейки

5 кг индейки, без потрохов

½ луковицы, разрезанной на четвертинки

1 стебель сельдерея, нарезанный кусочками по 5 см

½ лимона, нарезанного дольками

20 г тимьяна

15 г сливочного масла, размягченного

150 мл бренди

1 столовая ложка меда

2 столовые ложки темно-коричневого сахара

Для начинки

25 г сушеных белых грибов

10 г сливочного масла, плюс дополнительно для смазки

1 небольшая луковица, мелко нарезанная

1 измельченный зубчик чеснока

200 г гшампиньонов, мелко нарезанных

250 г лесных грибов, мелко нарезанных

100 мл мадеры

4 нарезанных листа шалфея

2 веточки тимьяна, только листья

100 г панировочных сухарей

25 г тертого пармезана

1 яйцо, слегка взбитое

Разогрейте духовку до 200 ° C. Хорошенько вымойте индейку и поместите внутрь лук, сельдерей, лимон и половину тимьяна. Натрите маслом кожу индейки, затем положите его на решетку в большую форму для запекания и готовьте в духовке без крышки в течение 20 минут.

Тем временем мелко нарежьте оставшиеся листья тимьяна. Налейте бренди, мед и сахар в кастрюлю и доведите до кипения, затем варите 2–3 минуты, пока немного не уменьшится. Добавьте тимьян.

После того, как индейка прожарится в течение 20 минут, обильно смажьте ее приготовленной глазурью. Уменьшите духовку до 180 ° C. Готовьте еще 20 минут, снова смажьте щеткой, затем накройте прочной фольгой. Запекать в духовке еще 3 часа, поливая глазурью каждые 30 минут. Убедитесь, что индейка готова, проткнув вилкой (сок должен быть прозрачным), достаньте из духовки и дайте остыть.

Залейте белые грибы 100 мл кипятка и оставьте на 10 минут. Смажьте противень небольшим количеством масла и разогрейте духовку до 200 ° C (отметка газа 6). Нагрейте сливочное масло на большой сковороде и готовьте лук в течение 2-3 минут, пока он не станет мягким. Добавьте чеснок и готовьте еще минуту.

Добавьте шампиньоны в сковороду и готовьте 4-5 минут или до золотистого цвета. Слить воду с замоченных белых грибов и крупно нарезать, затем добавить в сковороду вместе с мадейрой. Прожарьте 2 минуты, затем снимите с огня и дайте остыть.

Добавьте шалфей, тимьян, панировочные сухари и пармезан к остывшей смеси. Перемешайте с яйцом, чтобы все связалось, затем разделите смесь на 8 порций. Скатайте в шарики и выложите на смазанный маслом противень. Запекайте в духовке 20-25 минут или до золотистого цвета.

Выложите на блюдо индейку вместе с грибными шариками.

Жареная грудка индейки с зеленью и лимоном



Ингредиенты

2 кг грудки индейки

3 столовые ложки масла, размягченного

1 горсть свежей петрушки, мелко нарезанной

1 горсть листьев свежего тимьяна

1 лимон, очистить от цедры, затем нарезать небольшими кусочками

2 красные луковицы, нарезанные небольшими кусочками

6 ломтиков бекона

12 штук кураги

1 столовая ложка клюквенного соуса

300 г подливки из птицы

1 горсть кресс-салата на стол

Разогрейте духовку до 200 ° C ( вентилятор 180 ° C, газ 6). Слегка обжарьте индейку.

Смешайте масло с зеленью и цедрой лимона, затем приправьте черным перцем. Выложите эту смесь ложкой под кожу. Положите индейку в форму для запекания с ломтиками лимона и лука и запекайте в 70 минут или до готовности. Индейку нужно прожарить насквозь – чтобы проверить, проткните вертелом самую толстую часть мяса и убедитесь, что соки не вытекают.

Тем временем разрежьте каждый кусочек бекона пополам, а затем оберните вокруг кураги. Закрепите коктейльной палочкой и выложите в жаростойкую форму. Примерно за 10 минут до того, как индейка должна быть готова, поместите ее в духовку и запекайте в течение 30-35 минут, пока бекон не станет золотистым, а фрукты не станут липкими и вкусными.

Когда индейка будет приготовлена, переложите ее на теплую тарелку, накройте фольгой и дайте постоять 20 минут.

Емкость с вареными лимоном и луком поставьте на средний огонь, добавьте клюквенный соус и подливку из птицы. Подогрейте 1 минуту, помешивая, пока не прогреется. Перелейте подливку в кувшинчик, затем украсьте индейку кресс-салатом и подавайте с абрикосами в беконе.

Индейка с черносливом и беконом

Вам понадобятся

филе грудки индейки (около 500 г), нарезанные крупными кусками

8 сосисок из свинины

6 ломтиков некопченого бекона, разрезанного пополам

12 штук чернослива

2 веточки свежего розмарина

2 целых очищенных зубчика чеснока

Разогрейте духовку до 200 ° C ( вентилятор 180 ° C, газ 6). Поместите кусочки индейки в противень для запекания с сосисками для коктейля.

Оберните чернослив беконом и закрепите палочкой для коктейля. Добавьте в поднос с розмарином и чесноком.

Запекайте 35-40 минут, поливая соком несколько раз за время приготовления. Подавать с клюквенным соусом.

Рецепты из Sainsbury’s magazine