Сегодня в США празднуют день благодарения. Этот праздник отмечают в четвертый четверг ноября и свои корни он ведет от праздника первого урожая первых английских переселенцев в Америку в Плимутской колонии.
Для американцев – это второй по важности праздник, когда за обеденным столом собирается вся семья. А главным блюдом является индейка, которую подают с картофельным пюре и клюквенным соусом.
Готовка индейки – дело хлопотное, и может занять больше 4 часов. Но если вы решитесь заморочиться и порадовать семью, то Буквы предлагают несколько рецептов.
Классическая индейка с лесными грибами и мадейрой
Ингредиенты
Для индейки
5 кг индейки, без потрохов
½ луковицы, разрезанной на четвертинки
1 стебель сельдерея, нарезанный кусочками по 5 см
½ лимона, нарезанного дольками
20 г тимьяна
15 г сливочного масла, размягченного
150 мл бренди
1 столовая ложка меда
2 столовые ложки темно-коричневого сахара
Для начинки
25 г сушеных белых грибов
10 г сливочного масла, плюс дополнительно для смазки
1 небольшая луковица, мелко нарезанная
1 измельченный зубчик чеснока
200 г гшампиньонов, мелко нарезанных
250 г лесных грибов, мелко нарезанных
100 мл мадеры
4 нарезанных листа шалфея
2 веточки тимьяна, только листья
100 г панировочных сухарей
25 г тертого пармезана
1 яйцо, слегка взбитое
Разогрейте духовку до 200 ° C. Хорошенько вымойте индейку и поместите внутрь лук, сельдерей, лимон и половину тимьяна. Натрите маслом кожу индейки, затем положите его на решетку в большую форму для запекания и готовьте в духовке без крышки в течение 20 минут.
Тем временем мелко нарежьте оставшиеся листья тимьяна. Налейте бренди, мед и сахар в кастрюлю и доведите до кипения, затем варите 2–3 минуты, пока немного не уменьшится. Добавьте тимьян.
После того, как индейка прожарится в течение 20 минут, обильно смажьте ее приготовленной глазурью. Уменьшите духовку до 180 ° C. Готовьте еще 20 минут, снова смажьте щеткой, затем накройте прочной фольгой. Запекать в духовке еще 3 часа, поливая глазурью каждые 30 минут. Убедитесь, что индейка готова, проткнув вилкой (сок должен быть прозрачным), достаньте из духовки и дайте остыть.
Залейте белые грибы 100 мл кипятка и оставьте на 10 минут. Смажьте противень небольшим количеством масла и разогрейте духовку до 200 ° C (отметка газа 6). Нагрейте сливочное масло на большой сковороде и готовьте лук в течение 2-3 минут, пока он не станет мягким. Добавьте чеснок и готовьте еще минуту.
Добавьте шампиньоны в сковороду и готовьте 4-5 минут или до золотистого цвета. Слить воду с замоченных белых грибов и крупно нарезать, затем добавить в сковороду вместе с мадейрой. Прожарьте 2 минуты, затем снимите с огня и дайте остыть.
Добавьте шалфей, тимьян, панировочные сухари и пармезан к остывшей смеси. Перемешайте с яйцом, чтобы все связалось, затем разделите смесь на 8 порций. Скатайте в шарики и выложите на смазанный маслом противень. Запекайте в духовке 20-25 минут или до золотистого цвета.
Выложите на блюдо индейку вместе с грибными шариками.
Жареная грудка индейки с зеленью и лимоном
Ингредиенты
2 кг грудки индейки
3 столовые ложки масла, размягченного
1 горсть свежей петрушки, мелко нарезанной
1 горсть листьев свежего тимьяна
1 лимон, очистить от цедры, затем нарезать небольшими кусочками
2 красные луковицы, нарезанные небольшими кусочками
6 ломтиков бекона
12 штук кураги
1 столовая ложка клюквенного соуса
300 г подливки из птицы
1 горсть кресс-салата на стол
Разогрейте духовку до 200 ° C ( вентилятор 180 ° C, газ 6). Слегка обжарьте индейку.
Смешайте масло с зеленью и цедрой лимона, затем приправьте черным перцем. Выложите эту смесь ложкой под кожу. Положите индейку в форму для запекания с ломтиками лимона и лука и запекайте в 70 минут или до готовности. Индейку нужно прожарить насквозь – чтобы проверить, проткните вертелом самую толстую часть мяса и убедитесь, что соки не вытекают.
Тем временем разрежьте каждый кусочек бекона пополам, а затем оберните вокруг кураги. Закрепите коктейльной палочкой и выложите в жаростойкую форму. Примерно за 10 минут до того, как индейка должна быть готова, поместите ее в духовку и запекайте в течение 30-35 минут, пока бекон не станет золотистым, а фрукты не станут липкими и вкусными.
Когда индейка будет приготовлена, переложите ее на теплую тарелку, накройте фольгой и дайте постоять 20 минут.
Емкость с вареными лимоном и луком поставьте на средний огонь, добавьте клюквенный соус и подливку из птицы. Подогрейте 1 минуту, помешивая, пока не прогреется. Перелейте подливку в кувшинчик, затем украсьте индейку кресс-салатом и подавайте с абрикосами в беконе.
Индейка с черносливом и беконом
Вам понадобятся
филе грудки индейки (около 500 г), нарезанные крупными кусками
8 сосисок из свинины
6 ломтиков некопченого бекона, разрезанного пополам
12 штук чернослива
2 веточки свежего розмарина
2 целых очищенных зубчика чеснока
Разогрейте духовку до 200 ° C ( вентилятор 180 ° C, газ 6). Поместите кусочки индейки в противень для запекания с сосисками для коктейля.
Оберните чернослив беконом и закрепите палочкой для коктейля. Добавьте в поднос с розмарином и чесноком.
Запекайте 35-40 минут, поливая соком несколько раз за время приготовления. Подавать с клюквенным соусом.
Рецепты из Sainsbury’s magazine