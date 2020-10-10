Лучший способ согреться осенью - съесть крем-суп. К тому же обилие овощей само по себе к этому располагает к приготовлению именно этого блюда. Если у вас есть морковь, капуста, картофель, свекла и грибы, то может выйти не борщ, а 5 разных супов. Буквы собрали рецепты.

Супы-пюре считаются изобретением французского повара Антуана Керема. В своей жизни ему пришлось готовить для многих императоров, но самую большой вызов для него оставил французский политик Шарль Талейран, потребовавший составить меню на год, не повторяясь. Вот в этом меню и появились супы-пюре с заправкой из муки и перетертых овощей.

Пряный суп из пастернака и моркови

Ингредиенты

1 столовая ложка оливкового масла

1 нарезанная луковица

3 стебля сельдерея, нарезанного

1 зубчик чеснока, мелко нарезанный

1 столовая ложка очищенного и натертого свежего имбиря

0,5 ст.л. карри-порошка

500 г нарезанного пастернака

250 г нарезанной моркови,

1 литр овощного бульона

4 ч.л. сливок

2 ст.ложки жареных тыквенных семечек

Нагрейте оливковое масло в сковороде на среднем огне. Добавьте лук, палочки сельдерея, чеснок и имбирь и готовьте 5 минут.

Добавьте порошок карри и готовьте еще 5 минут. Добавьте пастернак и морковь.

Влейте овощной бульон, накройте крышкой и тушите около 30 минут, пока овощи не станут мягкими.

Пюрируйте суп порциями, при желании добавьте бульон, чтобы добиться нужной консистенции.

Перед подачей полейте сливками и сверху выложите обжаренные тыквенные семечки.

Суп из грибов и петрушки



Ингредиенты

2 столовые ложки оливкового масла

250 г крупных плоских грибов, очищенных и нарезанных ломтиками

2 луковицы, мелко нарезанные

400 г очищенного и нарезанного кубиками белого картофеля

5 веточек свежего тимьяна

700 мл овощного бульона

400 мл молока

2 ст.л. сливок

20 г обжаренных кедровых орехов

6,25 г петрушки, нарезанной

черный перец

Нагрейте 1 столовую ложку масла в большой сковороде, добавьте грибы и готовьте на сильном огне 5 минут, все время помешивая, чтобы они не прилипли. Снимите со сковороды и отложите в сторону.

Добавьте в сковороду оставшееся масло и жарьте лук, картофель и тимьян на среднем или медленном огне в течение 10 минут, пока они не станут мягкими и не станут золотистыми.

Влейте бульон и молоко и верните грибы на сковороду. Доведите до слабого кипения и варите 10 минут или пока картофель не станет мягким и не прожарится.

Выньте веточки тимьяна из кастрюли и выбросьте. Воспользуйтесь ручным блендером, чтобы измельчить суп до однородной массы. Приправить свежемолотым черным перцем по вкусу.

Перед подачей переложите в теплую миску, добавьте сливки и посыпьте кедровыми орехами и петрушкой.

Суп из мускатной тыквы и красного перца



Ингредиенты

1 кубик овощного бульона с пониженным содержанием соли

500 г мускатной тыквы

300 г сладкого картофеля

3 красных перца

1 столовая ложка оливкового масла

2 луковицы, мелко нарезанные

2 измельченных зубчика чеснока

1 столовая ложка томатной пасты

2 ст.л. смеси обжаренных семян

Приготовьте 1,2 литра овощного бульона, используя кубик бульона.

Очистите мускатную тыкву и сладкий картофель и нарежьте кусочками. Очистите перец от семян и крупно нарежьте. Отложите в сторону.

Нагрейте масло в большой сковороде и жарьте лук и чеснок 10 минут до мягкости. Добавьте кабачок, сладкий картофель, перец и томатную пасту. Варите 10 минут.

Влейте бульон и доведите до кипения. Накройте крышкой и готовьте на среднем огне 30 минут, пока овощи не станут мягкими.

Перелейте суп в кухонный комбайн (порциями) и взбивайте до однородной массы. Разложите по 4 мискам и украсьте их поджаренными семечками тыквы или орехами.

Суп из брюссельской капусты и сыра чеддер

Ингредиенты

4 ч.л. оливкового масла

2 средних луковицы, нарезанных

300 г вареной брюссельской капусты

2 измельченных зубчика чеснока

650 мл овощного бульона

4 ст.ложки сливок

100 г зрелого тертого чеддера, плюс дополнительная порция для сервировки

Нагрейте масло в сковороде и обжарьте лук на среднем огне до мягкости 8-10 минут. Добавьте чеснок в сковороду и жарьте, помешивая, 1 минуту.

Тем временем нарежьте примерно половину плодов капусты, пополам или четвертинками, в зависимости от размера.

В нарезанные кусочки капусты добавьте бульон, накройте крышкой и доведите до кипения. Снимите кастрюлю с огня и дайте немного остыть.

Перетрите блендером в пюре. Выложите оставшуюся капусту на сковороду, протушите до полуготовности, добавьте сливки, сыр , приправы в сковороду и тушите 2-3 минуты или пока сыр не растает.

Добавьте пюре. Подавайте, сбрызнув оливковым маслом и посыпав тертым сыром.

Суп из свеклы и апельсина с семенами горчицы

Ингредиенты

700 г свеклы, большую разрезать пополам

1 столовая ложка оливкового масла плюс дополнительная порция

50 г сливочного масла

1 крупно нарезанная луковица

2 зубчика чеснока, крупно нарезанные

2 столовые ложки красного винного уксуса

600 мл овощного бульона

цедра ½ апельсина мелко натертая

1 ст.л. семян горчицы

Разогрейте духовку до 200 ° C. Положите свеклу в жаровню, сбрызните маслом и запекайте в течение 1 часа или до готовности.

Вынуть из духовки и дать немного остыть. Надев резиновые перчатки, очистите свеклу от кожицы и порежьте на кубики среднего размера.

Растопите масло на сковороде, добавьте лук и чеснок и готовьте 5 минут, пока он не станет мягким. Добавьте уксус; тушите 3 минуты. Добавьте бульон и свеклу и доведите до кипения. Тушите 5 минут.

Тем временем натрите и поджарьте цедру апельсина и семена горчицы на сухой сковороде в течение 2-3 минут. Переложите на тарелку.

Снимите суп с огня и приправьте. Теперь взбейте в блендере до получения однородной массы. Разлейте суп по маленьким кружкам или мискам и сверху положите цедру и семена горчицы. Сбрызните небольшим количеством оливкового масла.

Можно также добавить кусочки феты и орехи.

Рецепты из Sainsbury’s magazine