Супы-пюре считаются изобретением французского повара Антуана Керема. В своей жизни ему пришлось готовить для многих императоров, но самую большой вызов для него оставил французский политик Шарль Талейран, потребовавший составить меню на год, не повторяясь. Вот в этом меню и появились супы-пюре с заправкой из муки и перетертых овощей.
Пряный суп из пастернака и моркови
Ингредиенты
1 столовая ложка оливкового масла
1 нарезанная луковица
3 стебля сельдерея, нарезанного
1 зубчик чеснока, мелко нарезанный
1 столовая ложка очищенного и натертого свежего имбиря
0,5 ст.л. карри-порошка
500 г нарезанного пастернака
250 г нарезанной моркови,
1 литр овощного бульона
4 ч.л. сливок
2 ст.ложки жареных тыквенных семечек
Нагрейте оливковое масло в сковороде на среднем огне. Добавьте лук, палочки сельдерея, чеснок и имбирь и готовьте 5 минут.
Добавьте порошок карри и готовьте еще 5 минут. Добавьте пастернак и морковь.
Влейте овощной бульон, накройте крышкой и тушите около 30 минут, пока овощи не станут мягкими.
Пюрируйте суп порциями, при желании добавьте бульон, чтобы добиться нужной консистенции.
Перед подачей полейте сливками и сверху выложите обжаренные тыквенные семечки.
Суп из грибов и петрушки
Ингредиенты
2 столовые ложки оливкового масла
250 г крупных плоских грибов, очищенных и нарезанных ломтиками
2 луковицы, мелко нарезанные
400 г очищенного и нарезанного кубиками белого картофеля
5 веточек свежего тимьяна
700 мл овощного бульона
400 мл молока
2 ст.л. сливок
20 г обжаренных кедровых орехов
6,25 г петрушки, нарезанной
черный перец
Нагрейте 1 столовую ложку масла в большой сковороде, добавьте грибы и готовьте на сильном огне 5 минут, все время помешивая, чтобы они не прилипли. Снимите со сковороды и отложите в сторону.
Добавьте в сковороду оставшееся масло и жарьте лук, картофель и тимьян на среднем или медленном огне в течение 10 минут, пока они не станут мягкими и не станут золотистыми.
Влейте бульон и молоко и верните грибы на сковороду. Доведите до слабого кипения и варите 10 минут или пока картофель не станет мягким и не прожарится.
Выньте веточки тимьяна из кастрюли и выбросьте. Воспользуйтесь ручным блендером, чтобы измельчить суп до однородной массы. Приправить свежемолотым черным перцем по вкусу.
Перед подачей переложите в теплую миску, добавьте сливки и посыпьте кедровыми орехами и петрушкой.
Суп из мускатной тыквы и красного перца
Ингредиенты
1 кубик овощного бульона с пониженным содержанием соли
500 г мускатной тыквы
300 г сладкого картофеля
3 красных перца
1 столовая ложка оливкового масла
2 луковицы, мелко нарезанные
2 измельченных зубчика чеснока
1 столовая ложка томатной пасты
2 ст.л. смеси обжаренных семян
Приготовьте 1,2 литра овощного бульона, используя кубик бульона.
Очистите мускатную тыкву и сладкий картофель и нарежьте кусочками. Очистите перец от семян и крупно нарежьте. Отложите в сторону.
Нагрейте масло в большой сковороде и жарьте лук и чеснок 10 минут до мягкости. Добавьте кабачок, сладкий картофель, перец и томатную пасту. Варите 10 минут.
Влейте бульон и доведите до кипения. Накройте крышкой и готовьте на среднем огне 30 минут, пока овощи не станут мягкими.
Перелейте суп в кухонный комбайн (порциями) и взбивайте до однородной массы. Разложите по 4 мискам и украсьте их поджаренными семечками тыквы или орехами.
Суп из брюссельской капусты и сыра чеддер
Ингредиенты
4 ч.л. оливкового масла
2 средних луковицы, нарезанных
300 г вареной брюссельской капусты
2 измельченных зубчика чеснока
650 мл овощного бульона
4 ст.ложки сливок
100 г зрелого тертого чеддера, плюс дополнительная порция для сервировки
Нагрейте масло в сковороде и обжарьте лук на среднем огне до мягкости 8-10 минут. Добавьте чеснок в сковороду и жарьте, помешивая, 1 минуту.
Тем временем нарежьте примерно половину плодов капусты, пополам или четвертинками, в зависимости от размера.
В нарезанные кусочки капусты добавьте бульон, накройте крышкой и доведите до кипения. Снимите кастрюлю с огня и дайте немного остыть.
Перетрите блендером в пюре. Выложите оставшуюся капусту на сковороду, протушите до полуготовности, добавьте сливки, сыр , приправы в сковороду и тушите 2-3 минуты или пока сыр не растает.
Добавьте пюре. Подавайте, сбрызнув оливковым маслом и посыпав тертым сыром.
Суп из свеклы и апельсина с семенами горчицы
Ингредиенты
700 г свеклы, большую разрезать пополам
1 столовая ложка оливкового масла плюс дополнительная порция
50 г сливочного масла
1 крупно нарезанная луковица
2 зубчика чеснока, крупно нарезанные
2 столовые ложки красного винного уксуса
600 мл овощного бульона
цедра ½ апельсина мелко натертая
1 ст.л. семян горчицы
Разогрейте духовку до 200 ° C. Положите свеклу в жаровню, сбрызните маслом и запекайте в течение 1 часа или до готовности.
Вынуть из духовки и дать немного остыть. Надев резиновые перчатки, очистите свеклу от кожицы и порежьте на кубики среднего размера.
Растопите масло на сковороде, добавьте лук и чеснок и готовьте 5 минут, пока он не станет мягким. Добавьте уксус; тушите 3 минуты. Добавьте бульон и свеклу и доведите до кипения. Тушите 5 минут.
Тем временем натрите и поджарьте цедру апельсина и семена горчицы на сухой сковороде в течение 2-3 минут. Переложите на тарелку.
Снимите суп с огня и приправьте. Теперь взбейте в блендере до получения однородной массы. Разлейте суп по маленьким кружкам или мискам и сверху положите цедру и семена горчицы. Сбрызните небольшим количеством оливкового масла.
Можно также добавить кусочки феты и орехи.
Рецепты из Sainsbury’s magazine