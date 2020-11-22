Осень неумолимо сбрасывает последние листья, погода становится все пасмурнее, и чтобы добавить красок жизни хочется завернуться в яркий шарф, зажечь свечу, нанести на запястье яркий аромат и сварить глинтвейн.
Добавить красок в жизнь можно и с помощью еды, и осенние овощи тут лучшие союзники. А что бы такое яркое приготовить, подскажут Буквы.
Двойное сырное суфле с красной капустой
Ингредиенты
350 мл полуобезжиренного молока
150 мл сливок
1 лавровый лист
75 г масла
75 г простой муки
250 г зрелого тертого чеддера
6 крупных яиц
Для тушеной капусты:
1 измельченная краснокочанная капуста (около 800 г)
1 столовая ложка темно-коричневого мягкого сахара
4 столовые ложки бальзамического уксуса
25 г сливочного масла, нарезанного мелкими кубиками
5 столовых ложек мелко нарезанного мармелада без сахара
В кастрюле нагрейте молоко и сливки с лавровым листом, пока смесь не закипит, затем снимите с огня.
Тем временем растопите масло в большой сковороде. Добавьте муку. Варите минуту. Выньте лавровый лист из молока и сливок, затем медленно добавьте жидкость в муку, все время взбивая. Доведите до кипения, затем варите 2-3 минуты на слабом огне, помешивая – соус на этом этапе будет очень густым. Приправьте солью и свежемолотым черным перцем и снимите с огня. Добавьте сыр в соус, помешивая, пока он не растает. Дайте немного остыть.
В остывший соус добавьте желтки. В чистой миске взбейте яичные белки миксером до образования мягких пиков. Аккуратно выложите их в соус 3 порциями. Разделите смесь на 6 формочек по 200 мл. Налейте кипяток в емкости примерно на 1 см. Выпекайте в разогретой духовке 25 минут. Дайте полностью остыть в воде.
Пока суфле остывает, включите духовку до 180 ° C. В большой форме для запекания с плотно закрывающейся крышкой рассыпьте слой красной капусты. Посыпьте сахаром и бальзамическим уксусом, приправьте солью и свежемолотым черным перцем. Добавьте несколько кусочков сливочного масла и нанесите немного мармелада. Повторяйте эти слои, пока все ингредиенты не будут использованы, а затем накройте крышкой.
Дайте капусте медленно готовиться в разогретой духовке примерно 1 час 45 минут или пока она не станет мягкой и глазированной. Достаньте из духовки и хорошо перемешайте перед подачей на стол.
Увеличьте температуру духовки до 190 ° C. Обедите ножом внутреннюю часть охлажденного суфле, затем разогрейте на противне примерно 20 минут, пока оно снова не поднимется (они не поднимутся так сильно, как при первом приготовлении). Осторожно переверните и подавайте с капустой.
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Куриные ножки с мускатной тыквой и грецкими орехами
Ингредиенты
1 кг куриных бедер и голеней
200 г очищенного и разрезанного пополам лука-шалот
750 г картофеля, нарезанного толстыми дольками
400 г мускатной тыквы, очищенной, и нарезанной дольками
4 зубчика чеснока, неочищенного
1 столовая ложка рапсового масла
30 г половинок грецкого ореха
15 г свежего тимьяна, собранные листья и несколько вымытых веточек, оставленных целыми для украшения
50 г козьего сыра, раскрошенного
Разогрейте духовку до 200 ° C. Выложите курицу в большую форму для запекания с луком-шалотом, картофелем, кабачками и чесноком. Сбрызните маслом и перемешайте, чтобы она покрылась слоем овощей. Приправьте свежемолотым черным перцем и запекайте в духовке 45 минут, несколько раз перемешивая.
Выньте противень из духовки и добавьте грецкие орехи и листья тимьяна. Жарьте еще 10 минут, пока курица не будет прожарена, кожа не станет хрустящей, овощи станут нежными, а грецкие орехи не поджарятся. Перед подачей посыпьте козьим сыром и украсьте тимьяном.
Салат из сладкого картофеля, свеклы и чоризо
Ингредиенты
2 ½ столовых ложки оливкового масла – 2 для запекания и ½ для заправки
500 г сладкого картофеля, очищенного и нарезанного крупными кубиками
2 маленькие красные луковицы, нарезанные небольшими дольками
2 свежих свеклы, очищенных и нарезанных дольками
2 веточки свежего розмарина
½ чайной ложки дижонской горчицы
112,5 г (половина кольца) испанской колбасы чоризо или другой острой колбасы
70 г листьев салата
50 г грецких орехов, крупно нарезанных
2 столовые ложки красного винного уксуса
Выложите сладкий картофель, лук, свеклу и розмарин в большой противень для запекания. Сбрызните 2 столовыми ложками масла и поставьте в духовку на 20-30 минут ил пока не будет готово.
Тем временем сделайте заправку. Влейте красный винный уксус, ½ ст. оливковое масло, дижонскую горчицу в небольшую миску и перемешайте. Отложите в сторону.
В большую сковороду добавьте ломтики чоризо и готовьте 2–3 минуты или пока они не станут золотистыми. Снимите и отложите.
Когда овощи поджарятся, достаньте из духовки и остудите. Возьмите большую миску. Смешайте жареные овощи, листья салата и чоризо и посыпьте грецкими орехами. Подавайте с заправкой для салата.
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Тыквенный суп с гренками
Ингредиенты
4 столовые ложки оливкового масла
2 очищенных и мелко нарезанных луковицы
1 кг тыквы (или кабачка), очищенной и нарезанной кусочками
700 мл овощного (или куриного) бульона
150 мл двойных сливок
4 ломтика хлеба из непросеянной муки
130 г Пармиджано Реджано
Нагрейте 2 столовые ложки оливкового масла в большой кастрюле, затем осторожно поджарьте нарезанный лук в течение 5 минут, пока он не станет мягким, но не золотистым.
Добавьте на сковороду нарезанную тыкву , затем продолжайте готовить 8-10 минут, время от времени помешивая, пока она не станет мягче и не станет золотистой.
Вылейте бульон в сковороду, приправьте солью и перцем. Доведите до кипения, затем тушите 10 минут, пока тыква не станет очень мягкой.
Вылейте сливки в кастрюлю, снова доведите до кипения, затем взбейте пюре с помощью ручного блендера.
Пока суп варится, срежьте с хлеба корки и нарежьте небольшими кубиками для гренок.
Разогрейте на сковороде оставшиеся 2 столовые ложки оливкового масла, затем обжарьте хлеб, пока он не станет хрустящим.
Подавать со стружкой пармезан-реджано, гренками и сбрызнув немного оливковым маслом.
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Пирог с грушами
Ингредиенты
4 десертные груши
2 ч.л. молотой корицы
75 г растительного масла плюс ½ ст.
4 столовые ложки кленового сиропа плюс ½ столовые ложки для глазури
2 яйца
100 г нежирного греческого йогурта
1 крупный корень сельдерея, очищенный и натертый на терке
250 г простой муки
1 пакет разрыхлителя (25 г)
Разогрейте духовку до отметки 180 ° C. Смажьте маслом форму для кекса.
Очистите три груши от кожуры и сердцевины, нарежьте крупными кубиками. Выложите их в кастрюлю с небольшим количеством воды и 1 ч.л. корицы. Накройте крышкой и варить на слабом огне, пока груши не станут мягкими, а вода не испарится. Снимите с огня и дайте остыть. Когда смесь остынет, взбейте ее в кухонном комбайне до консистенции пюре.
Взбейте в миске 75 г растительного масла, 4 столовые ложки кленового сиропа, яйца и греческий йогурт. Добавьте грушевое пюре и натертый сельдерей. Хорошо перемешайте.
Всыпьте муку, разрыхлитель и оставшуюся корицу. Осторожно всыпьте муку в тесто из пюре. Вылейте тесто для пирога в подготовленную форму. Оставшуюся грушу сердцевиной нарезать тонкими ломтиками. Выложите их в линию по центру пирога.
Смажьте пирог оставшимся маслом и запекайте в духовке 55-60 минут. Проверьте готовность шпажкой. Достаньте из духовки и пока пирог еще горячий, смажьте его оставшимся кленовым сиропом. Дайте остыть в форме 15 минут, затем выньте из формы и дайте полностью остыть.