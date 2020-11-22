Куриные ножки с овощами, сырное суфле с красной капустой, теплый салат из овощей, вкуснейший тыквенный суп и грушевый пирог. Почему бы не побаловать ими родных?

Осень неумолимо сбрасывает последние листья, погода становится все пасмурнее, и чтобы добавить красок жизни хочется завернуться в яркий шарф, зажечь свечу, нанести на запястье яркий аромат и сварить глинтвейн.

Добавить красок в жизнь можно и с помощью еды, и осенние овощи тут лучшие союзники. А что бы такое яркое приготовить, подскажут Буквы.

Двойное сырное суфле с красной капустой



Ингредиенты

350 мл полуобезжиренного молока

150 мл сливок

1 лавровый лист

75 г масла

75 г простой муки

250 г зрелого тертого чеддера

6 крупных яиц

Для тушеной капусты:

1 измельченная краснокочанная капуста (около 800 г)

1 столовая ложка темно-коричневого мягкого сахара

4 столовые ложки бальзамического уксуса

25 г сливочного масла, нарезанного мелкими кубиками

5 столовых ложек мелко нарезанного мармелада без сахара

В кастрюле нагрейте молоко и сливки с лавровым листом, пока смесь не закипит, затем снимите с огня.

Тем временем растопите масло в большой сковороде. Добавьте муку. Варите минуту. Выньте лавровый лист из молока и сливок, затем медленно добавьте жидкость в муку, все время взбивая. Доведите до кипения, затем варите 2-3 минуты на слабом огне, помешивая – соус на этом этапе будет очень густым. Приправьте солью и свежемолотым черным перцем и снимите с огня. Добавьте сыр в соус, помешивая, пока он не растает. Дайте немного остыть.

В остывший соус добавьте желтки. В чистой миске взбейте яичные белки миксером до образования мягких пиков. Аккуратно выложите их в соус 3 порциями. Разделите смесь на 6 формочек по 200 мл. Налейте кипяток в емкости примерно на 1 см. Выпекайте в разогретой духовке 25 минут. Дайте полностью остыть в воде.

Пока суфле остывает, включите духовку до 180 ° C. В большой форме для запекания с плотно закрывающейся крышкой рассыпьте слой красной капусты. Посыпьте сахаром и бальзамическим уксусом, приправьте солью и свежемолотым черным перцем. Добавьте несколько кусочков сливочного масла и нанесите немного мармелада. Повторяйте эти слои, пока все ингредиенты не будут использованы, а затем накройте крышкой.

Дайте капусте медленно готовиться в разогретой духовке примерно 1 час 45 минут или пока она не станет мягкой и глазированной. Достаньте из духовки и хорошо перемешайте перед подачей на стол.

Увеличьте температуру духовки до 190 ° C. Обедите ножом внутреннюю часть охлажденного суфле, затем разогрейте на противне примерно 20 минут, пока оно снова не поднимется (они не поднимутся так сильно, как при первом приготовлении). Осторожно переверните и подавайте с капустой.

Куриные ножки с мускатной тыквой и грецкими орехами



Ингредиенты

1 кг куриных бедер и голеней

200 г очищенного и разрезанного пополам лука-шалот

750 г картофеля, нарезанного толстыми дольками

400 г мускатной тыквы, очищенной, и нарезанной дольками

4 зубчика чеснока, неочищенного

1 столовая ложка рапсового масла

30 г половинок грецкого ореха

15 г свежего тимьяна, собранные листья и несколько вымытых веточек, оставленных целыми для украшения

50 г козьего сыра, раскрошенного

Разогрейте духовку до 200 ° C. Выложите курицу в большую форму для запекания с луком-шалотом, картофелем, кабачками и чесноком. Сбрызните маслом и перемешайте, чтобы она покрылась слоем овощей. Приправьте свежемолотым черным перцем и запекайте в духовке 45 минут, несколько раз перемешивая.

Выньте противень из духовки и добавьте грецкие орехи и листья тимьяна. Жарьте еще 10 минут, пока курица не будет прожарена, кожа не станет хрустящей, овощи станут нежными, а грецкие орехи не поджарятся. Перед подачей посыпьте козьим сыром и украсьте тимьяном.

Салат из сладкого картофеля, свеклы и чоризо

Ингредиенты

2 ½ столовых ложки оливкового масла – 2 для запекания и ½ для заправки

500 г сладкого картофеля, очищенного и нарезанного крупными кубиками

2 маленькие красные луковицы, нарезанные небольшими дольками

2 свежих свеклы, очищенных и нарезанных дольками

2 веточки свежего розмарина

½ чайной ложки дижонской горчицы

112,5 г (половина кольца) испанской колбасы чоризо или другой острой колбасы

70 г листьев салата

50 г грецких орехов, крупно нарезанных

2 столовые ложки красного винного уксуса

Выложите сладкий картофель, лук, свеклу и розмарин в большой противень для запекания. Сбрызните 2 столовыми ложками масла и поставьте в духовку на 20-30 минут ил пока не будет готово.

Тем временем сделайте заправку. Влейте красный винный уксус, ½ ст. оливковое масло, дижонскую горчицу в небольшую миску и перемешайте. Отложите в сторону.

В большую сковороду добавьте ломтики чоризо и готовьте 2–3 минуты или пока они не станут золотистыми. Снимите и отложите.

Когда овощи поджарятся, достаньте из духовки и остудите. Возьмите большую миску. Смешайте жареные овощи, листья салата и чоризо и посыпьте грецкими орехами. Подавайте с заправкой для салата.

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Тыквенный суп с гренками

Ингредиенты

4 столовые ложки оливкового масла

2 очищенных и мелко нарезанных луковицы

1 кг тыквы (или кабачка), очищенной и нарезанной кусочками

700 мл овощного (или куриного) бульона

150 мл двойных сливок

4 ломтика хлеба из непросеянной муки

130 г Пармиджано Реджано

Нагрейте 2 столовые ложки оливкового масла в большой кастрюле, затем осторожно поджарьте нарезанный лук в течение 5 минут, пока он не станет мягким, но не золотистым.

Добавьте на сковороду нарезанную тыкву , затем продолжайте готовить 8-10 минут, время от времени помешивая, пока она не станет мягче и не станет золотистой.

Вылейте бульон в сковороду, приправьте солью и перцем. Доведите до кипения, затем тушите 10 минут, пока тыква не станет очень мягкой.

Вылейте сливки в кастрюлю, снова доведите до кипения, затем взбейте пюре с помощью ручного блендера.

Пока суп варится, срежьте с хлеба корки и нарежьте небольшими кубиками для гренок.

Разогрейте на сковороде оставшиеся 2 столовые ложки оливкового масла, затем обжарьте хлеб, пока он не станет хрустящим.

Подавать со стружкой пармезан-реджано, гренками и сбрызнув немного оливковым маслом.

Пирог с грушами

Ингредиенты

4 десертные груши

2 ч.л. молотой корицы

75 г растительного масла плюс ½ ст.

4 столовые ложки кленового сиропа плюс ½ столовые ложки для глазури

2 яйца

100 г нежирного греческого йогурта

1 крупный корень сельдерея, очищенный и натертый на терке

250 г простой муки

1 пакет разрыхлителя (25 г)

Разогрейте духовку до отметки 180 ° C. Смажьте маслом форму для кекса.

Очистите три груши от кожуры и сердцевины, нарежьте крупными кубиками. Выложите их в кастрюлю с небольшим количеством воды и 1 ч.л. корицы. Накройте крышкой и варить на слабом огне, пока груши не станут мягкими, а вода не испарится. Снимите с огня и дайте остыть. Когда смесь остынет, взбейте ее в кухонном комбайне до консистенции пюре.

Взбейте в миске 75 г растительного масла, 4 столовые ложки кленового сиропа, яйца и греческий йогурт. Добавьте грушевое пюре и натертый сельдерей. Хорошо перемешайте.

Всыпьте муку, разрыхлитель и оставшуюся корицу. Осторожно всыпьте муку в тесто из пюре. Вылейте тесто для пирога в подготовленную форму. Оставшуюся грушу сердцевиной нарезать тонкими ломтиками. Выложите их в линию по центру пирога.

Смажьте пирог оставшимся маслом и запекайте в духовке 55-60 минут. Проверьте готовность шпажкой. Достаньте из духовки и пока пирог еще горячий, смажьте его оставшимся кленовым сиропом. Дайте остыть в форме 15 минут, затем выньте из формы и дайте полностью остыть.