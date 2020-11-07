С наступлением холодов диетологи советуют употреблять больше рыбы. Самое ценное в ней, конечно, же белок и омега кислоты. Кроме того, рыба содержит витамины A, D, E, железо, фосфор, кальций, магний, цинк, селен. А бедок из рыбы усваивается лучше, чем мясной. Еще один существенный плюс рыбы – она готовится быстрее, чем мясо.
Каким же вкусным рыбным блюдом себя побаловать – выбирали Буквы.
Стейки из обжаренного тунца с ананасовой сальсой
Вам понадобятся
432 г консервированных кусочков ананаса
½ зеленого перца, очищенного от семян и мелко нарезанного
1 красный перец чили, очищенный от семян и мелко нарезанный
2 столовые ложки нарезанной свежей кинзы
1 лайм, сок
4 стейка из тунца
1 столовая ложка оливкового масла
75 г кресс-салата, для сервировки
Ананас нарезать небольшими кусочками. Выложить в миску с перцем, чили и кориандром. Добавить оставшийся ананасовый сок и сок лайма и хорошо перемешать. Отставить в сторону.
Нагрейте сковороду до высокой температуры. Смажьте тунец маслом и хорошо приправьте. Готовьте на сковороде по 1,5 минуты с каждой стороны для средней прожарки или по 3 минуты с каждой стороны для хорошей прожарки. Подавайте обжаренный стейк из тунца с сальсой и кресс-салатом.
Рыбный пирог с корочкой из сельдерея
Вам понадобятся:
300 мл молока
1 лавровый лист
120 г филе лосося
150 г филе копченой рыбы
90 г сырых королевских креветок
1 небольшой сельдерей, очищенный и нарезанный кусочками
20 г сливочного масла
1 небольшая луковица, нарезанная тонкими ломтиками
1 крупный зубчик чеснока, очищенный и мелко нарезанный
20 г муки
½ чайной ложки горчичного порошка
100 г замороженного зеленого горошка
1 столовая ложка крупно нарезанного укропа
40 г зрелого светлого чеддера, натертого на терке
Налейте молоко в глубокую сковороду с лавровым листом, лососем и копченой рыбой. Накройте сковороду крышкой и аккуратно доведите до кипения. Добавьте креветки в сковороду прямо перед тем, как молоко закипит. Когда креветки станут розовыми, а рыба почти прожарится, выключите огонь. Выньте рыбу шумовкой и отложите. Перелейте молоко в кувшин и оставьте.
Доведите до кипения большую кастрюлю с подсоленной водой, затем добавьте сельдерей и варите 15-20 минут до готовности. Слейте воду, оставив 100 мл жидкости. Измельчите сельдерей до состояния пюре.
На той же сковороде, что и для рыбы, нагрейте половину сливочного масла на среднем или медленном огне и добавьте лук. Жарьте, периодически помешивая, 5-7 минут, пока лук не станет мягким. Добавьте чеснок и готовьте еще 1 минуту, затем добавьте оставшееся масло и муку. Готовьте, помешивая, 1 минуту, затем постепенно добавляйте молоко из кувшина. Увеличьте огонь до средне-сильного и дайте молоку закипеть. Уменьшите огонь и дайте ему покипеть 2-3 минуты, пока он не загустеет. Выключите огонь и добавьте горчичный порошок, горох и измельченный укроп, затем добавьте оставшуюся жидкость из сельдерея. Слегка приправьте.
Осторожно разделите рыбу и выложите вместе с креветками в форму для запекания на 1½ литра. Полейте соусом. Сверху выложить пюре из сельдерея и посыпать тертым чеддером. Поставьте под решетку на 5 минут, пока чеддер не растает, а посыпка не станет слегка хрустящей и золотистой.
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Пикантная форель с теплым салатом из фасоли
Ингредиенты
2 столовые ложки оливкового масла
800 г филе форели без костей
Цедра и сок 1 лимона плюс дополнительные дольки лимона для подачи (по желанию)
225 г спаржевой фасоли, порезанной по диагонали
200 г мелкой фасоли, очищенной
3 стебля зеленого лука, мелко нарезанные
410 г консервированных бобов
2 ч.л. дижонской горчицы
1 чайная ложка жидкого меда
4 веточки свежей мяты, собранные, вымытые и нарезанные листья, плюс еще немного для украшения
Разогрейте гриль до максимума. Используйте 1 столовую ложку оливкового масла, чтобы смазать противень для гриля. Выложите филе форели на поднос кожей вниз и посыпьте цедрой лимона. Приправить черным перцем и жарьте на гриле 8-10 минут до готовности.
Тем временем, доведите до кипения кастрюлю с водой , добавьте фасоль и спаржевую фасоль. Варите 5-6 минут, процедите и дайте немного остыть, затем переложить в миску. Добавьте зеленый лук и бобы.
Взбейте горчицу, мед, мяту, лимонный сок и оставшуюся 1 столовую ложку оливкового масла. Приправьте черным перцем и полейте в фасоль. Подавайте с форелью и долькой лимона, украсив листьями мяты.
Сибас в киноа c чипсами из мускатной тыквы
Ингредиенты
80 г киноа
600 г мускатной тыквы
25 г тыквенных семечек
2 столовые ложки муки
1 яйцо
2 столовые ложки оливкового масла
4 филе сибаса
320 г свежего горошка
2 столовые ложки сливок
2 столовые ложки свежей мяты
½ лимона, сок
Положите киноа в небольшую кастрюлю и залейте 400 мл кипятка. Варить на медленном огне 10 минут или пока не будет готово. Слейте воду и дайте остыть.
Разогрейте духовку до 200 ° C. Тыкву нарезаем крупными брусочками, а потом каждый брусочек режем тонкие слайсы. Можно использовать кухонный нож, овощерезку или терку для шинковки с зазором 2 мм.
Нарзенные чипсы посыпаем специями по вкусу, выкладываем на противень, застеленный пергаментом, и готовим в духовке около получаса.
Тем временем поместите охлажденную киноа и тыквенные семечки в мини-кухонный комбайн и перемолите, сохраняя консистенцию довольно крупной. В трех больших неглубоких мисках выложите муку, яйцо и киноа. Обвалять каждое филе рыбы сначала в муке, затем в яйце и, наконец, в киноа, прижимая крошку так, чтобы она прилипла к филе с обеих сторон.
Нагрейте масло на большой сковороде и обжарьте рыбу по 3-4 минуты с каждой стороны или пока рыба не станет золотистой и хрустящей. Выложите на противень и готовьте еще 5 минут в духовке, чтобы рыба полностью прожарилась.
Тем временем отварите горох. Слейте воду и немного разомните. Перемешайте сливки, мяту и лимонный сок и приправьте черным перцем. Подавайте рыбу с тыквенными чипсами и мятным горошком.
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Карп жареный с сезонными овощами
Ингредиенты
4 столовые ложки оливкового масла
1 большая луковица, нарезанная кубиками
2 стебля сельдерея, мелко нарезанного
200 г моркови, крупно натертой
100 г крупно натертого корня сельдерея
2 ст.л. мелко нарезанной петрушки
½ ч.л. сладкой паприки
100 мл томатной пасты
1 ч.л. ягод душистого перца
2 лавровых листа
2 филе карпа с кожей и без костей
1 ст.ложка муки
1 лимон, сок
Укроп
Нагрейте 2 столовые ложки оливкового масла в кастрюле с толстым дном на среднем огне. Добавьте лук и обжарьте 5 минут, пока он не станет мягким. Добавьте сельдерей, морковь, корень сельдерея и петрушку с приправами и готовьте, регулярно помешивая, еще 15 минут. Добавьте томатное пюре, перец и немного воды, приправьте душистым перцем и лавровым листом и готовьте еще 20 минут. Он должен быть густым, но все овощи должны быть очень мягкими.
Филе карпа посолите, поперечите и посыпьте мукой. Нагрейте оставшееся оливковое масло в большой сковороде на среднем огне. Выложите филе в сковороду кожей вниз и готовьте 4-5 минут или пока кожа не станет золотистой. Переверните рыбу и продолжайте готовить 2 минуты, пока она не станет готовой. Выдавите половину лимонного сока.
Непосредственно перед подачей на стол перемешайте большую часть листьев укропа с соусом, оставив немного для украшения. Добавьте лимонный сок по вкусу.
Подавайте рыбу с овощами.
Рецепты из Sainsbury’s magazine