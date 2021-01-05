6 января украинцы празднуют сочельник – один из главных праздников в календаре православных христиан.
К этому дню день семья тщательно готовится и должна создать образ достатка и благополучия на целый год.
“Хозяйка повьязалась платком, засучила рукава и принялась готовить двенадцать свят-вечерних блюд: наставила узвар, варит горох, фасоль, жарит капусту, рыбу, лепит вареники, готовит картошку, грибы, кашу гречневую с конопляным молоком, голубцы с пшеном, лепешки с маком и кутью из толченой пшеницы. Во всем ей помогают дети, а больше всего – старшая дочь “, – пишет Алексей Воропай в своей книге” Обычаи украинского народа “.
В этот день украинцы имеют давнюю традицию собираться все за семейным столом, на который ставят 12 блюд как символ 12 апостолов.
А главное из них кутья. Буквы предлагают вам три рецепта – как раз столько раз готовят кутью на праздники. На Рождество, на Новый год и на Крещение.
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Кутья по рецепту Дарьи Цвек
Ингредиенты:
2 стакана пшеницы,
1 стакан мака,
1 стакан сахара,
2 столовые ложки меда,
орехи,
изюм,
вишневое варенье по вкусу.
Пшеницу помойте в нескольких водах, залейте кипятком вровень с зерном, накройте и варите на легком огне несколько часов до готовности (если вода будет выкипать, доливайте кипятком).
Мак помойте, залейте кипятком и оставьте на 2-3 часа или на ночь накрытым, чтобы набух. После того воду слейте, а мак разотрите в ступке или смелите его на мясорубке с очень густым ситом.
К тертому маку добавьте пшеницу, очищенные и поджаренные орехи, помытые изюм, влейте кипяченую воду, добавьте мед, сахар по вкусу и вишневое варенье.
Кутья из перловки с клюквой от Евгения Клопотенко
Ингредиенты:
250-300 г перловой крупы
50 г сушеной клюквы
Сок половины лимона
50 г мака
30 г изюма
50 г грецких орехов
1 ст.л. меда
Перловую крупу промойте и замочите в холодной воде на ночь при комнатной температуре.
Мак запариваем кипятком, даем ему набухнуть 30 минут, процеживаем через сито и перетираем в ступе или чаше блендера.
В небольшой миске смешиваем все ингредиенты, хорошо перемешиваем, заправляем медом и лимонным соком. Даем настояться минимум 30 минут.
Кутья с пшеном и халвой
Ингредиенты:
пшено – 1 стакан
воды – 2 стакана
мак – 150 г
орехи грецкие – 150 г
мед – 3-4 ст. ложки
халва – 150 г
изюм – 150 г
Пшено хорошо промыть, залить холодной водой 1: 2 (1 стакан пшена и 2 стакана воды) и варить 5-7 минут после закипания, чтобы крупа была рассыпчатой и не переварилась.
Мак перетереть в ступке или блендере, орехи пропускают через мясорубку и добавляют мед. Изюм запарить в воде. Халву мелко покрошить.
Готовую пшенную кашу смешивают с половиной меда, изюмом, халвой, орехами и маком. Можно добавить немного компота.
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