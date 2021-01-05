В різних регіонах України кутю готують по різному, але завжди це зерно, залите медом. Зерно символізує саме життя, а мед – здоров’я та благодать. До цих двох інгредієнтів потім додавали мак, горіхи і різні відварені сухофрукти.

6 января украинцы празднуют сочельник – один из главных праздников в календаре православных христиан.

К этому дню день семья тщательно готовится и должна создать образ достатка и благополучия на целый год.

“Хозяйка повьязалась платком, засучила рукава и принялась готовить двенадцать свят-вечерних блюд: наставила узвар, варит горох, фасоль, жарит капусту, рыбу, лепит вареники, готовит картошку, грибы, кашу гречневую с конопляным молоком, голубцы с пшеном, лепешки с маком и кутью из толченой пшеницы. Во всем ей помогают дети, а больше всего – старшая дочь “, – пишет Алексей Воропай в своей книге” Обычаи украинского народа “.

В этот день украинцы имеют давнюю традицию собираться все за семейным столом, на который ставят 12 блюд как символ 12 апостолов.

А главное из них кутья. Буквы предлагают вам три рецепта – как раз столько раз готовят кутью на праздники. На Рождество, на Новый год и на Крещение.

Кутья по рецепту Дарьи Цвек

Ингредиенты:

2 стакана пшеницы,

1 стакан мака,

1 стакан сахара,

2 столовые ложки меда,

орехи,

изюм,

вишневое варенье по вкусу.

Пшеницу помойте в нескольких водах, залейте кипятком вровень с зерном, накройте и варите на легком огне несколько часов до готовности (если вода будет выкипать, доливайте кипятком).

Мак помойте, залейте кипятком и оставьте на 2-3 часа или на ночь накрытым, чтобы набух. После того воду слейте, а мак разотрите в ступке или смелите его на мясорубке с очень густым ситом.

К тертому маку добавьте пшеницу, очищенные и поджаренные орехи, помытые изюм, влейте кипяченую воду, добавьте мед, сахар по вкусу и вишневое варенье.

Кутья из перловки с клюквой от Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

250-300 г перловой крупы

50 г сушеной клюквы

Сок половины лимона

50 г мака

30 г изюма

50 г грецких орехов

1 ст.л. меда

Перловую крупу промойте и замочите в холодной воде на ночь при комнатной температуре.

Мак запариваем кипятком, даем ему набухнуть 30 минут, процеживаем через сито и перетираем в ступе или чаше блендера.

В небольшой миске смешиваем все ингредиенты, хорошо перемешиваем, заправляем медом и лимонным соком. Даем настояться минимум 30 минут.

Кутья с пшеном и халвой

Ингредиенты:

пшено – 1 стакан

воды – 2 стакана

мак – 150 г

орехи грецкие – 150 г

мед – 3-4 ст. ложки

халва – 150 г

изюм – 150 г

Пшено хорошо промыть, залить холодной водой 1: 2 (1 стакан пшена и 2 стакана воды) и варить 5-7 минут после закипания, чтобы крупа была рассыпчатой ​​и не переварилась.

Мак перетереть в ступке или блендере, орехи пропускают через мясорубку и добавляют мед. Изюм запарить в воде. Халву мелко покрошить.

Готовую пшенную кашу смешивают с половиной меда, изюмом, халвой, орехами и маком. Можно добавить немного компота.