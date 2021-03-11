Масленица - прекрасный повод испечь блины. А лучше всего это сделать по рецептам известного украинского кулинара Дарьи Цвек. #Буквы предлагают несколько рецептов.

Блины обычные

Тесто: 200 г муки, пол-литра молока, 4 желтка, 2 белка, 50 г размягченного масла

на конец ножа соли и сахара.

Желтки растереть с сахаром, маслом, посолить, влить стакан молока. Все это хорошо перемешать, добавить муку и растереть, чтобы не было комочков. Потом влить остальное молоко, размешать и оставить на 2 часа. Затем добавить пену взбитых белков, снова перемешать и оставить еще на 10 мин.

Сковороду разогреть, слегка смазать жиром и наливать тесто тонким слоем. Обычные блины без начинки должны быть очень тонкие. Когда все блины испекутся, сложить их треугольниками и еще раз поджарить на сливочном масле или другом жире. Еще горячие посыпать сахарной пудрой и подавать к столу со сметаной или вареньем.

На края блинчиков можно положить начинку, завернуть в рулет и поджарить.

Блины с творогом

Тесто: 150 г муки, 1 яйцо, ½ стакана воды, ½ стакана молока, на конец ножа соли и сахара.

Начинка: 250 г творога, 50 г сахара, 2 яйца, ванилин, 1 ст. ложка вишневого варенья.

Муку развести кипяченой водой с молоком, добавить яйцо, соль, сахар, хорошо выбить ложкой, чтобы масса была однородной. Разогреть сковороду, слегка смазать жиром и наливать тесто тонким слоем.

Испеченные блинчики смазать начинкой, завернуть и поджарить на сливочном масле. Подавать горячими, посыпав сахарной пудрой.

Приготовление начинки: творог растереть с желтками и сахаром, смешать с белковой пеной, вареньем и ванилином.

Блинчики с коньяком

Ингредиенты: 250 г муки, 1 ½ стакана молока, 2 яйца, 50 г сахара, щепотка соли, ½ стакана коньяка или спирта, 500 г варенья из земляники или клубники.

Муку развести стаканом молока, добавить растертые с сахаром желтки, посолить, хорошо перемешать, оставить на час, добавить взбитую белковую пену, смешать и на горячей сковороде пожарить блинчики.

Готовые блинчики смазать вареньем, сложить вчетверо и посыпать сахарной пудрой с ванилином. Сложить на тарелку. Перед подачей на стол разогреть. Залить спирт, сразу вылить на блинчики и подавать.

Блинчики бисквитные

Тесто: 150 г муки, 4 яйца, 100 г сахара, цедра ½ лимона, ½ сметаны.

Начинка: 200 г варенья или повидла или нутеллы. Свежие фрукты

Растереть желтки с сахаром, развести сметаной, добавить лимонную цедру, муку и хорошо вымешать. Когда масса будет однородной, добавить пену взбитых белков, еще раз слегка перемешать и оставить тесто на 5-10 минут. На сковороде растопить сливочное масло, налить тесто и жарить с обеих сторон.

Готовые блинчики переложить мармеладом или вареньем, сложить в смазанную маслом посуду и поставить на 20 минут в горячую духовку. Подавать на стол со взбитой с сахаром сметаной.

Блины с яблоками

Тесто: 250 г муки, 30 г дрожжей, 50 г сахара, 3 яйца, 1 стакан пива, на конец ножа соли.

Начинка: 500 г яблок.

Приготовить тесто на пиве как на обычные блинчики. Пожаренные на горячей сковороде блины сложить в смазанную маслом посуду, переложить яблоками, натертыми на терке и промешанными с сахаром и корицей, накрыть и запечь в духовке.

Или просто свернуть треугольничками с начинкой.