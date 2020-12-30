Дети и взрослые любят Новый год и Рождество не только за подарки, но и за вкуснейшие десерты, которые так интересно готовить вместе. Разрисовать имбирный пряник – это же целый квест. Не знаете, какой дессерт приготовить на Новый год? У Букв есть пара идей.

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Печеньки из проспиртованных сухофруктов с клюквой

Ингредиенты

1 столовая ложка простой муки для присыпки

375 г готового песочного теста

300 г минсмита (традиционнная английская смесь измельченных сухофруктов, настоянных на спирту со специями). Можете заменить сливовым повидлом с рублеными орехами.

75 г стружки из белого шоколада

75 г сушеной клюквы

25 г смешанной цедры

1 яйцо

10 г нерафинированного тростникового сахара

1 ст.ложка сахарной пудры для присыпки

Также вам понадобятся:

Резак для снежинок диаметром 10 см

Форма для выпечки звездочки диаметром 6 см (кончик к кончику)

Форма для капкейков на 12 штук

Разогрейте духовку до 200 ° C. Слегка присыпьте рабочую поверхность мукой и разложите тесто ровно, затем раскатайте его до толщины 20 п. Используйте формочку для выпечки снежинок, чтобы выдавить 12 фигур. Осторожно вдавите в формочки для выпечки и поместите в холодильник на 10 минут.

Оставшееся тесто перекатайте и вырежьте 12 звездочек другим резаком.

В миске смешайте проспиртованные сухофрукты, стружку из белого шоколада, клюкву и смешанную кожуру. Выложите «фарш» в формы для выпечки, затем положите сверху звездочку из теста.

Смажьте тесто яичным желтком, посыпьте сахаром и запекайте в духовке 15 минут. Дайте немного остыть, затем подавайте, слегка посыпав сахарной пудрой.

Чизкейк с глинтвейном

Ингредиенты

350 г песочного печенья в шоколаде

75 г сливочного масла

2 ст.ложки какао-порошка

6½ листов желатина

350 г маскарпоне

250 г сметаны

½ чайной ложки корицы

2 средних яйца

115 г сахарной пудры

175 мл глинтвейна

100 г шоколада, растопленного

Измельчите печенье, пока оно не станет мелкой крошкой. Смешайте крошки печенья с растопленным маслом и какао-порошком до однородности, затем выложите в форму диаметром 20 см, распределите слоем в 1 см и сделайте бортики по стенкам формы. Оставьте охлаждаться на 30 минут.

Замочите пять листков желатина в небольшой миске с холодной водой и оставьте на 5 минут, пока они не станут мягкими. Пока желатин впитывается, смешайте маскарпоне и сметану до однородной массы. Слейте воду из желатина. Перелейте желатин в небольшую кастрюлю и нагрейте на слабом огне, помешивая, 2 минуты, пока он не растает. Снимите с огня и добавьте смесь сыра и сливок вместе с корицей. Взбейте до однородной массы.

С помощью электрического ручного венчика взбейте яйца и 100 г сахара в средней миске в течение 4 минут, пока они не станут бледными и достаточно густыми, чтобы на поверхности остались следы. Добавьте сыр и сливки. Вылейте в тесто. Охладите 3-4 часа или до застывания.

Замочите оставшийся желатин в холодной воде на 5 минут. Пока желатин впитывается, осторожно нагрейте глинтвейн в небольшой кастрюле на слабом огне. Снимите с огня. Слейте воду с желатина и отожмите лишнюю воду. Добавьте в теплое вино вместе с оставшимся сахаром и перемешайте до полного растворения. Дайте смеси остыть. Когда он остынет, аккуратно полейте чизкейк ложкой. Перенести в холодильник и охладить еще 2-3 часа до полного застывания.

Выложите растопленный шоколад на дно большой тарелки. Поставьте в холодильник на 2 минуты, пока шоколад не станет твердым. Отведя небольшой острый нож от себя, соскребите шоколад, чтобы образовались локоны. Если они сломались, оставьте шоколад при комнатной температуре на 30 секунд. Если он станет слишком мягким, оставьте его в морозильной камере на минуту. Сложите шоколадные завитки в центре чизкейка для подачи.

Снеговики из безе

Ингредиенты

3 белка

50 мл сливок (33%)

250 г сливочного сыра

50 г сахарной пудры

50 г молочного шоколада

Мармелад, кондитерские карандаши, посыпки

Взбейте белки в пышную пену. Добавьте сахарную пудру и продолжайте взбивать до образования устойчивых пиков.

Застелите противень пергаментом, выложите безе небольшими порциями при помощи ложки или кондитерского мешка. Безе должны быть разного размера.

Выпекайте безе 1,5 часа в разогретой до 150 °С духовке, затем остудите.

Приготовьте крем: взбейте охлажденные сливки до загустения. Добавьте сыр, пудру и взбивайте еще 2-3 минуты. Поставьте крем в холодильник.

Сделайте шапочки для снеговиков: растопите шоколад на водяной бане, залейте его в силиконовые формочки подходящего размера. Поставьте в холодильник до полного застывания. В качестве шапочек также можете использовать шоколадные конфеты нужной формы.

Соберите снеговиков из безе, соединяя их при помощи крема. Таким же образом закрепите шоколадные шапочки. Украсьте десерт, используя мармелад, кондитерские карандаши и посыпки.

Домашнее мороженное Viennetta

Ингредиенты

350 мл молока

150 г сахарной пудры

1 стручок ванили

400 мл сливок

4 больших яичных желтка

1 чайная ложка ванильного экстракта

250 г темного шоколада, измельченного на мелкие кусочки

50 г кокосового масла

45 г жареного измельченного фундука

В средней кастрюле нагрейте молоко, сахар и большую щепотку соли. Соскребите семена ванили в молоко небольшим острым ножом, затем добавьте стручок в молоко. Накройте крышкой, снимите с огня и оставьте настаиваться в течение часа.

Поместите 2-литровую миску в еще большую миску, частично заполненную льдом. Установите ситечко поверх меньшей миски и добавьте сливки в эту миску.

В отдельной средней миске перемешайте яичные желтки. Осторожно подогрейте молоко, затем постепенно влейте немного молока в желтки, постоянно взбивая, пока они не смешаются. Вылейте подогретые желтки и молоко обратно в кастрюлю.

Готовьте на слабом огне и постоянно помешивайте, очищая дно резиновым шпателем, пока заварной крем не загустеет настолько, чтобы покрыть его.

Тщательно процедите заварной крем в густые сливки, поставив в миску со льдом, пока он не остынет. Добавьте ванильный экстракт, накройте крышкой и поставьте в холодильник на 2-3 часа, чтобы полностью охладить. После охлаждения удалите стручки ванили и заморозьте заварной крем в мороженице в соответствии с инструкциями производителя.

Пока мороженое готовится, смажьте форму для хлеба емкостью 1,5 литра растительным маслом, затем выстелите ее пищевой пленкой так, чтобы много пленки свисало с краев. Добавьте 200 г шоколада и кокосовое масло в миску среднего размера и поместите в микроволновую печь, нагревая порциями по 30 секунд до плавления. Также можно поставить жаропрочную миску на кастрюлю с кипящей водой и добавить шоколад и кокосовое масло, помешивая, пока не растает. Оставьте шоколадный соус остыть.

Когда мороженое взбилось и шоколадный соус перестанет быть горячим, приготовьтесь выложить его слоями. Быстро работая, добавьте четверть смеси мороженого в форму для выпечки хлеба, разглаживая его. Добавьте тонкий слой шоколадного муса, аккуратно распределив мастихином. Посыпьте 1 столовую ложку нарезанного фундука, а затем перенесите форму для хлеба и миску с мороженным в морозильную камеру на 5 минут, чтобы они не растаяли.

Выньте форму для хлеба и миску с мороженым из морозильной камеры и повторяйте описанные выше действия до тех пор, пока не получите три слоя шоколадного соуса, завершив четвертым слоем мороженого. Неплотно накройте пищевой пленкой и переложите в морозильную камеру. Оставить, желательно на ночь. Перелейте оставшийся шоколадный соус в небольшую миску, накройте крышкой и поставьте в холодильник.

Приготовьте шоколадную стружку.

Достаньте Viennetta из морозильной камеры и с помощью свисающей пищевой пленки вытащите ее из формы для выпечки хлеба и переверните на доску или сервировочное блюдо. Украсьте шоколадным соусом, а когда соус полностью застынет, посыпьте оставшимися орехами в центре и украсьте шоколадными завитками.