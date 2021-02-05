5 февраля отмечают всемирный день Nutella. Наиболее ярко празднуют его, конечно, в Италии. Именно здесь в городке Альба в 1946 в пекарне Пьетро Ферреро впервые приготовили эту вкуснейшую намазку. Правда, изначально это должен был быть батончик, но он растаял. И тогда хозяин намазал неудачный батончик на хлеб и угостил гостей. Всем понравилось.

Nutella любят дети, но не только. В апреле 2011 года в небольшом немецком городке Бад-Херсфельд воры похитили сладкое угощение на сумму более 13 000 фунтов стерлингов.

В этот день в Италии пекут вкусности с использованием знаменитой пасты. Буквы предлагают вам попробовать пару рецептов.

Кстати, если не хотите есть пальмовое масло, аналог Nutella можно приготовить и дома.

Домашняя Nutella

Ингредиенты 2 ст. л. муки 2 ст. л. какао 1.5 ст. сахара 1 стакан молока 50 гр. масла 100 гр. грецких орехов

Орехи немного поджарить на сковороде и измельчить мелко ножом или в блендере. Сложить все ингредиенты в одну ёмкость (сотейник или кастрюльку с толстым дном). Поставить на средний огонь и варить с момента закипания постоянно помешивая 6-8 минут до загустения. Nutella без сахара Ингредиенты 3 стакана сырых или жареных несоленых орехов

1 чайная ложка чистого ванильного экстракта

1/2 чайной ложки морской соли

2/3 стакана темного шоколада Разогрейте духовку до 175 C и выложите фундук на противень одним слоем. Если орехи сырые, запекайте в общей сложности 12-15 минут. Если оно уже обжаренные, запекайте 8-10 минут, чтобы согреть натуральные масла и ослабить кожицу. Это облегчит смешивание с маслом. Выньте из духовки и дайте немного остыть. Затем переложите орехи на большое кухонное полотенце, и руками раскатайте орехи и удалите большую часть кожуры. Удалив лишнюю кожицу, добавьте фундук в кухонный комбайн или в высокоскоростной блендер. Взбивайте на медленном режиме, пока не образуется масло – всего около 8-10 минут, соскребая по сторонам по мере необходимости. Тем временем нагрейте шоколад на пароварке или в микроволновой печи с шагом 30 секунд. Отложите в сторону. Когда масло из ореха станет сливочным и гладким, добавьте ваниль и соль и хорошо перемешайте. Затем понемногу добавляйте растопленный шоколад и снова взбивайте до однородного состояния. При необходимости попробуйте и отрегулируйте приправы, при желании добавив больше соли или ванили. Если ваша Nutella недостаточно сладкая, добавьте стевию по вкусу или 1-2 столовые ложки кленового сиропа или агавы Чем больше жидкого подсластителя вы добавляете, тем тверже будет домашняя Nutella. Перелейте в чистую банку и храните при комнатной температуре для повседневного использования 2-3 недели и более.

Nutella в сыре бри с клубникой



Ингредиенты



1 пакет слоеного теста

масло для сковороды

мука для раскатки теста

упаковка сыра При

1/4 часть пасты Nutella

100 гр нарезанной клубники (зимой можно заменить киви)

Разогрейте духовку до 375 ° и смажьте форму для мини-кексов маслом. На поверхности, слегка посыпанной мукой, раскатайте тесто и нарежьте квадратами (сколько дырок в форме для кексов либо сколько порций хотите сделать). Поместите квадраты в прорези для форм для маффинов.

Нарежьте бри на квадраты размером 1 дюйм и поместите по одному в каждый кусок теста. Сверху положите небольшую ложку Nutella и небольшую ложку нарезанной клубники.

Выпекать в духовке, пока тесто не станет золотистым, а сыр не расплавится, это займет около 15 минут. Подавайте горячими.

Пирог с Nutella

Ингредиенты

280 мл молока

30 г сливочного масла

450 г муки, плюс дополнительно для присыпки

8 г активных сухих дрожжей

70 г сахарной пудры

¼ ч. л. соли

2 яйца, разделенных

200 г Nutella

Налейте молоко в небольшую кастрюлю и нагрейте до готовности. Выключите огонь, и добавьте масло. Как только растопится, отставьте и дайте немного остыть. В большой миске смешайте муку, дрожжи, сахар и соль.

Когда молоко станет теплым, добавьте три четверти его в мучную смесь с яичным желтком и хорошо перемешайте. Если нужно, добавьте еще молока, пока тесто не станет немного липким.

Выложите тесто на присыпанную мукой поверхность и хорошо месите в течение 8 минут, добавляя еще муки, если оно начнет приставать к поверхности. Тесто должно выпрямиться, если его ткнуть пальцем. Выложите тесто в большую слегка смазанную маслом миску и накройте пищевой пленкой. Оставить подниматься в теплом месте на час или пока не увеличится вдвое.

Как только тесто поднялось, снова месите его в течение 1 минуты на слегка присыпанной мукой поверхности. Разделите тесто на 4 равных части.

Возьмите 1 кусок теста (остальные накройте, чтобы они не высохли). Раскатайте его на диск толщиной 2-3 мм, сделав его максимально круглым. Положите на лист пергаментной бумаги и, используя основу из 22-сантиметровой пружинной формы, сделайте углубление с краями, чтобы получился круг. Распределите одну треть Nutella с помощью ножа из столовых приборов, чтобы покрыть круглую область (вам может потребоваться поставить Nutella в микроволновую печь на 10 секунд, чтобы размягчить ее). Раскатайте еще один кусок теста той же толщины, положите его поверх предыдущего и используйте форму для выпечки, чтобы наметить круг и покрыть его еще одной третью Nutella. Повторите это, чтобы последний слой Nutella оказался наверху, затем раскатайте последний кусок теста и положите его поверх него.

Положите основу формы на тесто и обрежьте его, чтобы удалить излишки теста. Используя небольшую круглую чашку или стакан, отметьте центр хлеба, слегка втиснув посуду в круг. Разделите торт на четыре части и начните резать острием ножа по отмеченному кружку, следя за тем, чтобы круг не повредился. Разделите каждую из этих четвертинок на 4 равные части, чтобы у вас получилось 16 частей.

Возьмите по два куска теста в каждую руку и аккуратно перекрутите в противоположных направлениях. Повторите то же самое с оставшимися частями и аккуратно подогните края каждой части под себя, чтобы придать им более округлые края.

Оставьте его в прохладном месте, накрыв пищевой пленкой, примерно на 30-40 минут (оставление в теплом месте приведет к таянию Nutella).

Разогрейте духовку до 200 ° C. Когда хлеб закончится, смажьте его яичным белком и выпекайте в течение 15-20 минут или пока он не станет темно-золотистым и не поднимется.

Замороженные бананы в пасте Nutella

Нарежьте бананы кусочками и находите их на палочки.

Поместите Nutella в небольшую миску. Обваляйте каждый банан в Nutella или намазывайте его небольшой лопаткой. Если Nutella слишком твердая, вы можете очень быстро (примерно 15 секунд) нагреть ее в микроволновой печи, хорошо перемешать и раскатать бананы, чтобы они покрылись плотным слоем. По желанию украсьте орехами, кокосом или посыпкой.

Выложите их в плоскую форму и поставьте в морозилку минимум на полчаса.

Печенье с Nutella

Ингредиенты

2 стакана овсяных хлопьев

2 чайные ложки разрыхлителя

2 стакана муки

1 стакан коричневого сахара

1 ½ стакана сливочного масла, размягченного

1 небольшая чашка шоколадной стружки или чипсов

1/2 стакана сливок (или сгущенного молока)

1 чашка Nutella

Разогрейте духовку до 350 градусов

В большой миске смешайте муку, овсяные хлопья, разрыхлитель и коричневый сахар. Тщательно разотрите масло и сухие ингредиенты руками, пока тесто не станет рассыпчатым. Эта смесь должна слипаться при сжатии в кулаке. Разделите тесто-крошку пополам и поместите половину в холодильник.

Выложите оставшуюся половину крошки на дно формы для выпечки размером 9×13 дюймов, смазанной маслом или выстланной пергаментом. В пароварке растопите шоколадную стружку, сливки и Nutella до однородной массы. Не позволяйте смеси сильно нагреться. Как только шоколад растает, снимите его с огня и продолжайте помешивать до однородной массы.

Распределите шоколадную начинку на основу из крошки. Вторую половину крошки достаньте из холодильника и выложите сверху, разламывая пальцами на мелкие кусочки. Выпекать 40 минут или до золотистой корочки. Дайте остыть перед тем, как разрезать на квадраты.