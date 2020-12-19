Праздничный стол на католическое Рождество сложно представить без индейки и говядины Веллингтон. Последнюю, говорят, очень любили первый герцог Веллингтон и премьер-министр Великобритании Артур Уэлсли. Хотя на самом деле, так англичане переименовали классическое французское блюдо «Filet de bœuf en croûte». Впрочем, как бы его не называли – это говядина с начинкой, запеченная в тесте.И она может украсить ваш стол, как и свинина по итальянски или курица в розовом вине. Выбирайте, чем порадовать родных.
Говядина Веллингтон
Ингредиенты
2 столовые ложки оливкового масла
вырезка говядины 1,4 кг, ровно обрезанная
слоеное тесто 500 г
400 г шампиньонов, мелко нарезанных
4 шт. мелко нарезанного лука-шалот
2 зубчика чеснока, мелко нарезанного
170 г паштета из куриной печени
5 г свежего эстрагона, мелко нарезанного
14 г свежей петрушки, мелко нарезанной
1 яичный желток, взбитый
Нагрейте 1 столовую ложку масла в большой сковороде на сильном огне. Приправьте говядину свежемолотым черным перцем, солью, затем положите в сковороду и поджарьте по 1 минуте с каждой стороны, пока все не станет коричневым. Дайте остыть.
Теперь на сковороде разогрейте оставшееся масло. Добавьте грибы и лук-шалот и жарьте на среднем огне 5-10 минут, пока вся жидкость не испарится. Добавьте чеснок и готовьте еще минуту. Перелейте в миску и перемешайте с паштетом и зеленью.
Раскатайте теста в прямоугольник, достаточно большой, чтобы покрыть филе. Отрежьте длинную полоску для украшения. Равномерно праспределите на нем паштет с грибами и зеленью, оставив несколько сантиметров на краях. Выложите говядину на тесто и заверните в рулет, защипнув по бокам. Из оставшегося теста нарежьте несколько полосок, чтобы положить наверх ромбом.
Затем смажьте тесто яичным желтком.
Готовьте в духовке 30 минут при 200 ° C, затем уменьшите огонь и готовьте еще 15 минут до золотистого цвета и хрустящей корочки. Выньте из духовки и дайте настояться 10 минут перед тем, как нарезать и подавать.
Фаршированная свинина по-итальянски
Ингредиенты
1,5 кг свинины без костей
2 столовые ложки оливкового масла
1 средний лук-порей, только белая часть, мелко нарезанный
2 свиные сосиски
10 мелко нарезанных листьев шалфея
20 г панировочных сухарей
20 г бланшированного миндаля, нарезанного
1 чайная ложка измельченных семян фенхеля
цедра и сок 1 лимона
2 чайные ложки морской соли
3 луковицы фенхеля, разрезанные на четвертинки и ломтики, листья зарезервированы
100 г панчетты или другого вяленого бекона
200 г капусты
Нагрейте 1 столовую ложку масла на сковороде, добавьте лук-порей и жарьте 8-10 минут до мягкости; переложите в миску. Выдавить колбасу из кожуры и добавить к луку-порею. Добавьте шалфей, панировочные сухари, миндаль, половину семян фенхеля и цедру лимона. Приправьте и хорошо перемешайте.
Возьмите свинину. Используя острый нож, разрежьте мясо горизонтально примерно на две трети длины (но не полностью), держа нож параллельно доске, чтобы получился карман. Раскройте мясо, как книгу, и распределите начинку в открывшемся кармане, оставив 2 см границы. Плотно свяжитешнурком.
Натрите кожу 1 чайной ложкой масла. Смешайте оставшиеся семена фенхеля с морской солью и распределите поверху мяса. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут.
Тем временем в миске перемешайте фенхель с оставшимся оливковым маслом и панчеттой; заправте черным перцем. Через 20 минут достаньте свинину из духовки и высыпьте смесь фенхеля в форму. Снизьте температуру до 160 ° C, выставьте таймер на 1 час 30 минут (или посчитайте 25 минут на каждые 500 г) и запекайте до полной готовности. Переложите свинину на доску, накройте крышкой и дайте постоять не менее 20 минут.
Тем временем варить капусту в кипящей воде 3-4 минуты до готовности; процедите и добавить в форму с фенхелем. Перемешайте, добавьте листья фенхеля и лимонный сок и приправьте. Подавайте со свининой.
Классическая индейка с лесными грибами и мадейрой
Ингредиенты
Для индейки
5 кг индейки, без потрохов
½ луковицы, разрезанной на четвертинки
1 стебель сельдерея, нарезанный кусочками по 5 см
½ лимона, нарезанного дольками
20 г тимьяна
15 г сливочного масла, размягченного
150 мл бренди
1 столовая ложка меда
2 столовые ложки темно-коричневого сахара
Для начинки
25 г сушеных белых грибов
10 г сливочного масла, плюс дополнительно для смазки
1 небольшая луковица, мелко нарезанная
1 измельченный зубчик чеснока
200 г гшампиньонов, мелко нарезанных
250 г лесных грибов, мелко нарезанных
100 мл мадеры
4 нарезанных листа шалфея
2 веточки тимьяна, только листья
100 г панировочных сухарей
25 г тертого пармезана
1 яйцо, слегка взбитое
Разогрейте духовку до 200 ° C. Хорошенько вымойте индейку и поместите внутрь лук, сельдерей, лимон и половину тимьяна. Натрите маслом кожу индейки, затем положите его на решетку в большую форму для запекания и готовьте в духовке без крышки в течение 20 минут.
Тем временем мелко нарежьте оставшиеся листья тимьяна. Налейте бренди, мед и сахар в кастрюлю и доведите до кипения, затем варите 2–3 минуты, пока немного не уменьшится. Добавьте тимьян.
После того, как индейка прожарится в течение 20 минут, обильно смажьте ее приготовленной глазурью. Уменьшите духовку до 180 ° C. Готовьте еще 20 минут, снова смажьте щеткой, затем накройте прочной фольгой. Запекать в духовке еще 3 часа, поливая глазурью каждые 30 минут. Убедитесь, что индейка готова, проткнув вилкой (сок должен быть прозрачным), достаньте из духовки и дайте остыть.
Залейте белые грибы 100 мл кипятка и оставьте на 10 минут. Смажьте противень небольшим количеством масла и разогрейте духовку до 200 ° C (отметка газа 6). Нагрейте сливочное масло на большой сковороде и готовьте лук в течение 2-3 минут, пока он не станет мягким. Добавьте чеснок и готовьте еще минуту.
Добавьте шампиньоны в сковороду и готовьте 4-5 минут или до золотистого цвета. Слить воду с замоченных белых грибов и крупно нарезать, затем добавить в сковороду вместе с мадейрой. Прожарьте 2 минуты, затем снимите с огня и дайте остыть.
Добавьте шалфей, тимьян, панировочные сухари и пармезан к остывшей смеси. Перемешайте с яйцом, чтобы все связалось, затем разделите смесь на 8 порций. Скатайте в шарики и выложите на смазанный маслом противень. Запекайте в духовке 20-25 минут или до золотистого цвета.
Выложите на блюдо индейку вместе с грибными шариками.
Свинина с белыми грибами, завернутая в ветчину
Ингредиенты
4 стейка из свиной корейки без костей, очищенные от жира
4 ломтика ветчины
4 столовые ложки пасты из белых грибов
60 г тертого твердого сыра
7,5 г свежего тимьяна
2 столовые ложки сливочного масла
1 кг картофеля, очищенного и крупно нарезанного
2 столовые ложки молока
500 г лука-порея, вымытого, очищенного и нарезанного толстыми ломтиками
100 г шпината, вымытого
Поместите стейки из свиной корейки между двумя листами пищевой пленки и разбейте скалкой до толщины 1 см. Снимите с пищевой пленки.
Выложите каждый ломтик ветчины на доску, положите на каждый стейк из свиной корейки и намажьте каждый из них столовой ложкой грибной пасты, затем четвертью сыра и посыпьте небольшим количеством листьев тимьяна (оставьте хорошую щепотку листьев тимьяна для лука-порея). Скатайте каждую отбивную в трубочку и при необходимости закрепите палочкой для коктейля.
Нагрейте на сковороде половину столовой ложки масла и обжарьте свиные рулеты по 1 минуте с каждой стороны до золотистого цвета. Выложите на противень, переложите в духовку и запекайте 15 минут, пока свинина не прожарится.
Тем временем положить картофель в кастрюлю с холодной водой, накрыть крышкой и доведите до кипения. Варите на медленном огне 12-15 минут до готовности, затем слейте воду и разотритедо консистенции пюре с 1 столовой ложкой масла и молока. Приправить свежемолотым черным перцем.
Разогрейте оставшееся масло на сковороде, добавьте лук-порей и оставшиеся листья тимьяна и тушите 10 минут. Добавьте листья шпината в течение последней минуты и дайте им завянуть. Нарежьте каждую свиную корейку пополам и подавайте картофельным пюре и овощами.
Жареный цыпленок в розовом вине
Ингредиенты
10 веточек тимьяна
3 измельченных зубчика чеснока
2 столовые ложки белого бальзамического уксуса
100 мл розового вина
1 столовая ложка оливкового масла
1,6 кг целой курицы
1 нарезанный апельсин
1 лимон, нарезанный дольками
1 луковица, нарезанная дольками
500 г мини моркови
480 г замороженного горошка
Очистите половину листьев тимьяна от стеблей, добавьте листья в небольшую миску вместе с чесноком, бальзамиком, розовым вином, оливковым маслом и приправой. Взбейте вилкой и перемешайте.
Положите курицу в форму для запекания с высокими стенками. Положите половину ломтиков апельсина и лимона в куриную полость вместе с оставшимися целыми веточками тимьяна. Выложите оставшиеся дольки апельсина и лимона и дольки лука вокруг курицы в жаровне.
Залейте маринадом всю курицу. Переверните курицу на бок, подперев фруктами. Это поможет приготовить птицу более равномерно и сделает куриную грудку сочной. Жарьте 20 минут. Осторожно переверните курицу на другой бок. Полейте соком и верните в духовку еще на 20 минут. Наконец, переверните курицу грудкой вниз, еще раз полейте маслом и запекайте в течение последних 20 минут. Достаньте из духовки, смочите соком и дайте постоять 20 минут под тентом из фольги.
Пока курица отдыхает, доведите до кипения кастрюлю с водой, варите морковь 8-10 минут или пока она не станет мягкой. Добавьте горошек на последние 2 минуты.
Подавайте жареного цыпленка в розовом соусе на блюде с обжаренными апельсинами, лимоном и луком и овощами.