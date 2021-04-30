Вже у цю неділю, 2 травня, християни східного обряду святкуватимуть Великдень. Готуючись до цього свята, господині, зазвичай, випікають великодній хліб, тобто паски.

#Букви пропонують топ-5 рецептів смачної паски.

Класична паска

Інгредієнти:

750-800 г борошна

220 мл молока (теплого)

25 г дріжджів (живих пресованих)

1 яйце

1 яєчний жовток

225 г цукру (+ 1 ст. л. для опари)

10 г ванільного цукру

1 апельсин (сік і цедра)

100 г вершкового масла)

2 ст. л. рослинної олії

25 мл коньяку (або рому/віскі)

100 г родзинок (або цукатів)

200 г цукрової пудри

2 ст. л. сметани

декоративна посипка

1 дрібка солі

Для приготування опари у тепле молоко (220 мл) слід покришити “живі“ дріжджі (25 г). Добре перемішайте до розчинення дріжджів. Краще це робити руками, щоб переконатися у відсутності грудочок.

Далі потрібно додати 1 ст. л. цукру і ще раз перемішати, щоб цукор теж розчинився. Накрийте чистим рушником або харчовою плівкою і залиште в теплому місці на 20 хвилин, щоб дріжджі почали “працювати“.

Потім додайте в опару яйце (1 шт.) і жовток (1 шт.). Також додайте ванільний цукор (10 г), цукор (225 г) і дрібку солі.

Туди ж потрібно додати розм’якшене вершкове масло (100 г) та сметану (2 ст. л.). Добре перемішайте все вінчиком.

Потім натріть цедру апельсина на дрібній тертці та додайте до суміші з опарою. Вичавіть сік половини апельсина. Другу половину апельсина відкладіть, вона знадобиться для апельсинової глазурі. Добре перемішайте вінчиком, щоб сік і цедра рівномірно розподілилися.

Додайте борошно (750-800 г) і перемішайте тісто лопаткою до однорідності. За бажанням додайте до великодньої випічки міцний алкоголь – коньяк, ром або віскі (25 мл). Це додасть їй особливого аромату.

Вимісіть м’яке тісто. Бажано вимішувати тісто приблизно протягом 10 хвилин, так воно буде більш однорідним. Воно не повинно липнути до рук. Сформуйте з тіста кулю і викладіть в миску, змащену олією. Накрийте рушником і залиште в теплому місці на 1 годину для підйому. Тісто має збільшитися в об’ємі в 2-3 рази. Майте це на увазі при виборі миски. Обімніть тісто і знову сформуйте кулю. Ще раз залиште для підйому на 40 хвилин, щоб отримати повітряну паску.

Потім знову обімніть тісто і вмесіть у нього родзинки (100 г). Можете вибрати будь-які цукати або мак з горіхами за бажанням. У будь-якому випадку буде дуже смачно. Родзинки слід вмішувати в тісто так, щоб їх не було на поверхні тіста, і вони не пригоріли під час приготування паски.

Наповніть паперові або металеві форми тістом, але лише на 2/3 об’єму. Якщо використовуєте металеві форми, попередньо застеліть дно форми пергаментом. Змастіть дно і стінки форми вершковим маслом. Залиште форми в теплому місці, накривши рушником, щоб тісто підійшло до країв форми. Випікайте паски в духовці, розігрітій до 180 градусів, протягом 20-35 хвилин в залежності від розміру форм.

Готові паски повністю остудіть і прикрасьте апельсиновою глазур’ю. Для цього в цукрову пудру (200 г) додайте сік половини апельсина і добре перемішайте. Отриману цукрову масу нанесіть на паски і прикрасьте цукровою посипкою.

Паска без яєць

Інгредієнти:

1400 гр борошна

500 мл вершків 10%

500 гр цукру

380 г сметани 20%

280 г вершкового масла 82%

100 г свіжих дріжджів

3 ст.л. ванільного екстракту

1 ст.л. куркуми

1/2 ч. л. солі

50 мл рослинної олії

Добавки:

60г. кокосової стружки

цедра 3х апельсинів

100 г. в’яленого кизилу і 200 г. кураги

Для глазурі:

2 ч. л. желатину

2 ст. цукру

1-2ст.л. соку лимона

Для приготування дріжджі слід розтерти з 100г. цукру, влити теплі вершки (близько 40С), розмішати до повного розчинення всіх інгредієнтів. Вмішати 150 гр. борошна і розмішати вінчиком до однорідності. Накрити ємність рушником і залишити на 15 хвилин в теплому місці.

Вершкове масло розтопити на слабкому вогні і дати охолонути до теплої температури. Додати сметану кімнатної температури, розмішати до однорідності. Акуратно вмішати віночком в опару. Додати сіль, залишок цукру, куркуму і ванільний екстракт.

Просіяти через сито залишок борошна, замісити м’яке тісто протягом 15 хв. В кінці полити олією, так легше “очистити“ руки і сформувати “кулю“. Ставимо тісто на 30 хв. в тепле місце, накривши рушником.

Далі тісто слід розділити і додати в 1/3 кокосової стружки, в 2/3 сухофрукти і цедру апельсина. Кожне тісто покласти в окрему ємність накрити рушником і поставити в тепле місце. Поруч поставити ємність з окропом. Даємо тісту постояти півтори години.

Розкласти тісто по формочках на 1/3 від всього обсягу, накрити легкими серветками і залишити на годину для збільшення в 2-3 рази. Прибрати серветки і включити духовку на 180 градусів, також у духовку потрібно поставити деко. З цього моменту паски випікаються рівно годину. Через 40 хв. Їх потрібно накрити пергаментом, щоб не пригоріли “шапочки“. Готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою.

Після того як паски охололи, потрібно приготувати глазур. Для цього його потрібно змішати з 4 ст. л. води і залишити для набухання на 15 хв. Цукор всипати в ємність, залити 8 ст.л. води і нагріти на повільному вогні до повного розчинення цукру. Як тільки цукор розчиниться, відставити сироп з вогню додати желатин і розмішати до однорідності. Потім збиваємо міксером на високій швидкості до легкості, близько 5 хв. В кінці додаємо лимонний сік і ще раз збиваємо.

Прикрашати паску можна будь-чим: посипкою, горіхами, сухофруктами, спеціальним декором та іншим.

Паска а-ля панетоне

Інгредієнти:

600 г борошна

1 пакет дріжджів сухих

150 г цукру (для більш солодкої паски додайте ще 50-70 г цукру)

120 мл йогурту (натуральний)

220 мл води (тепла)

50 г вершкового масла

1 ст. л. маку (зерна)

2 шт. жовтків (+1 для змащування паски)

100 г родзинок

10 г цукру ванільного

1 ст. л. цедри апельсину

1 ст. л. молока

1/2 ч. л. солі

100 г цукрової пудри (і ще трохи для родзинок)

1 ст. л. цедри апельсину (цедра половини апельсина або лимона)

1-2 ст. л. лимонного соку

Для приготування борошно (600 г) просійте через сито. Яйця, вершкове масло і йогурт дістаньте з холодильника, щоб вони нагрілися до кімнатної температури. У невеликій ємності змішайте дріжджі (1 пакетик) з теплою водою (220 мл, близько 38 градусів), ванільним цукром (10 г) і половиною звичайного цукру (75 г). Накрийте кухонним рушником і залиште на 20 хвилин, щоб дріжджові бактерії активувалися. Цього разу в мене був пакетик дріжджів, розрахований на 500 г борошна, тож мені вистачило їх для цієї закладки. Завжди читайте рекомендації виробників на пакетиках щодо дозування.

У мисці змішайте 2 яєчних жовтки з рештою цукру (75 г), йогуртом (120 мл), розм’якшеним вершковим маслом (50 г) і сіллю (½ ч. л.). Додайте тонко натерту апельсинову цедру (1 ст. л.) і мак (1 ст. л.). Добре перемішайте лопаткою або вінчиком до отримання однорідної маси.

Додайте до суміші дріжджі, акуратно перемішайте і починайте додавати борошно невеликими порціями. Ви можете використовувати міксер або кухонний комбайн з насадками для замішування тіста. Готове тісто викладіть у велику миску, змащену рафінованою соняшниковою олією. Накрийте рушником і поставте в тепле місце без протягів приблизно на годину-півтори. За цей час тісто має значно збільшитися в розмірах.

Родзинки (100 г) змішайте із невеликою кількістю цукрової пудри. Цей нехитрий прийом потрібен для того, щоб він рівномірно розподілився в усьому обсязі тіста. Почніть обережно обминати тісто, додавши до нього родзинки. Розділіть тісто на ту кількість частин, що відповідає вашим формам. Головне, що ви повинні пам’ятати, форму для випічки потрібно заповнити не більше, ніж на третину. Розкладіть тісто формами, накрийте їх рушником і поставте в тепле місце без протягів на годину-півтори. За цей час тісто має піднятися до країв форми. Змастіть верхівки сумішшю одного жовтка з 1 ст. л. молока.

Духовку розігрійте до 180 градусів. Використовуйте режим верхнього та нижнього нагріву. Встановіть форми з пасками на середній рівень духовки і випікайте протягом 30-45 хвилин (в залежності від параметрів духовки і розміру форми). Готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою.

Готові паски дістаньте з духовки і дайте їм повністю охолонути у формах. Дістаньте паски і покрийте глазур’ю з суміші цукрової пудри (100 г) і лимонного соку (1-2 ст. л.). Посипте зверху тонкими полосками апельсинової цедри (1 ст. л.).

Крафін

Інгридієнти:

140 мл. води,

300 гр. борошна,

50 гр. цукру,

125 гр. м’якого вершкового масла,

50 гр. розтопленого вершкового масла,

1/2 ч.л. солі,

1 ч.л. меленої кориці,

1 ч.л. сухих дріжджів.

Для приготування у теплій воді потрібно розвести 1 ст.л. цукру і дріжджі. Залишити на 10-15 хвилин, поки дріжджі почнуть бродити.

У глибоку миску просійте борошно, додайте цукор, що залишився і сіль, перемішайте. У гірці борошна зробіть заглиблення і вилийте дріжджову опару. Тепер додайте розтоплене вершкове масло і перемішайте руками.

Тісто має вийти досить щільне. Викладіть його на стіл і вимішуйте руками 10 хвилин, поки воно не стане гладким і перестане липнути до рук.

Покладіть тісто в миску, накрийте і дайте підійти 40 хвилин. Тісто має збільшитися в об’ємі в два рази.

Тепер розділіть тісто на 6 кульок і залиште на столі під плівкою на 10 хвилин. Посипте стіл борошном. Кожну кульку розкачайте в тонку смужку тесту, приблизно 15х45см. Змастіть рівним шаром масла і покладіть начинку, яку хочете.

Скрутіть тісто в рулет. І приберіть його під плівку. Те ж саме зробіть з іншими кульками. Рулет розріжте уздовж посередині. Скрутьть тісто, щоб шари були зовні.

Викладіть їх у форми для мафінів. Випікайте 20-25 хвилин при температурі 200 градусів (з конвекцією 180).

Медова паска з цукатами

Інгредієнти:

170 мл молока

180 г цукру

4 шт. жовтків

1 пакетик сухих дріжджів

500 г борошна

180 г вершкового масла

100 г лісових горіхів

80 г. родзинок

1 ст. ложка меду

1/3 ч. ложки ваніліну

сіль за смаком

жменя цукатів

Для приготування слід змішати дріжджі з половиною борошно, додати підігріте молоко, 1 ст. ложку цукру, замісити опару.

Поставити в тепле місце, щоб піднялася. Жовтки збити з цукром, додати масло, мед, сіль і ванілін. Додати цю масу та борошно, яке залишилося, в опару. Замісити тісто та поставити в тепле місце на 40 хвилин.

Обім’яти тісто, додати цукати, родзинки та подрібнені горіхи. Залишити в теплому місці на півгодини. Змастити форми для пасок маслом. Розкласти тісто на 1/3 висоти форми, залишити підніматися. Змазати верхівки пасок яйцем, випікати 30 хв. при температурі 180 °С

Рецепти з блогів evadaren.com, klopotenko.com, patelnya.com.ua