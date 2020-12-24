К празднику родных и себя можно побаловать сладким. Традиционно к католическому рождеству готовят штоллен или пудинг. Но также можно приготовить меренгу.

В приготовлении она самая простая, а вот для создания разнообразных новогодних форм самая пластичная. Можете сделать из нее маленькие шарики на елку или елочки.

Буквы же предлагают сделать рождественский венок.

Ингредиенты

5 средних яиц, только белки

275 г белого сахарного песка

1 ч.л.молотых специй

50 г белого шоколада измельченнного

50 г г темного шоколада измельченного

200 мл натурального греческого йогурта

100 мл сливок

Сахарная пудра – 3 ст.л.

100 г свежей или замороженной клюквы, промыть при использовании свежей

0,5 ч.л. золотого пищевого блеска

Разогрейте духовку до 120 ° C и застелите противень пергаментом.

В большой чистой стеклянной миске взбейте яичные белки до образования твердых пиков. Добавьте сахар, затем добавьте специи; взбивайте до однородной массы.

Выложите смесь на противень в форме венка. Выпекайте 1 час, затем выключите духовку и оставьте венок в духовке на 3 часа. Переложите на решетку, чтобы он полностью остыл.

Непосредственно перед подачей на стол растопите белый и черный шоколад в отдельных жаропрочных мисках, поставленных над кипящей водой, но не касаясь ее.

Взбейте греческий йогурт, двойные сливки и 2 столовые ложки сахарной пудры до образования средних пиков. Выложите ложкой поверх безе.

Клюкву выложите в миску с оставшейся сахарной пудрой и половиной блеска. Окуните ягоды, чтобы они покрылись слоем присыпки, затем рассыпьте их по безе. Сбрызнитешоколадом и посыпьте оставшимся блеском.

Клюкву можно заменить любыми другими фруктами – клубникой, малиной, киви, ежевикой, добавить мяты и проявить фантазию при украшении.