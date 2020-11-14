Яблоки являются источником витаминов и минералов. Они богаты железом и витамином С, стимулируют прилив жизненных сил, помогают при стрессах и усталости, повышают уровень гемоглобина, укрепляют сердечно-сосудистую систему и улучшают работу мозга. Также большое количество клетчатки в яблоках помогает работе кишечника.
Полента “Французские тосты” с яблоками
Ингредиенты
Полента (кукурузная крупа) 200г
50 г сахарной пудры
1 апельсин, цедра
2 яблока
200 мл яблочного сока
½ ч.л.молотой корицы
¼ ч.л. смешанных специй
½ столовой ложки светло-коричневого сахара
1 столовая ложка растительного масла
100 г обезжиренного греческого йогурта для сервировки
Приготовьте поленту. Для этого в кастрюлю с водой добавьте ложку оливкового масла и насыпьте крупу, варите кашу периодически помешивая, до полного загустения. Добавьте сахарную пудру и цедру апельсина.
Вылейте кашу на противень и разровняйте тыльной стороной ложки. Дайте остыть. Затем охладите в холодильнике не менее 4 часов или на ночь, если можете.
Когда полента застынет, разрежьте каждое яблоко на 8 долек, удалив сердцевину. Переложите в небольшую кастрюлю с яблочным соком, корицей, смешанными специями и коричневым сахаром. Доведите до кипения и тушите 4-5 минут, пока яблоки не станут мягкими, но сохранят форму.
Снимите со сковороды шумовкой, затем кипятите соус на среднем огне в течение 10-12 минут, пока он не загустеет и не станет сиропом.
Тем временем остывшую поленту разрежьте на 6 квадратов. Нагрейте большую сковороду с антипригарным покрытием. Добавляйте ломтики поленты партиями и готовьте по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.
Обжаренные тосты из поленты намажьте йогуртом, выложите сверху яблоки и полейте сиропом.
Тушеная свинина с яблоками и кресс-салатом
Ингредиенты
1 столовая ложка растительного масла
2 луковицы
3 зубчика чеснока
4 яблока гренни смит
300 г свинины
1 столовая ложка муки
400 мл куриного бульона
1 столовая ложка дижонской горчицы
75 г пакетик кресс-салата,
800 г картошки
Свинину порезать на кусочки, посолить, поперчить, натереть 2 зубчиками раздавленного чеснока. Дать промариноваться час и приготовить в мультиварке.
Тем временем, очистите картофель и приготовьте пюре.
Яблоки нарежьте дольками, удалив сердцевину.
Когда свинина уже будет готова и немного остынет, на большой сковороде разогрейте масло. Добавьте лук и чеснок и готовьте 2 минуты. Добавьте яблоки и готовьте, периодически переворачивая, 2 минуты до золотистого цвета.
Добавьте свинину и присыпьте мукой. Аккуратно перемешайте, прежде чем влить куриный бульон и горчицу. Доведите до кипения и аккуратно варите 15 минут. Хорошо перемешайте, накройте крышкой и готовьте еще 15 минут. Добавьте нарезанный кресс-салат непосредственно перед подачей на стол.
Подавайте свинину и яблоки с пюре и кресс-салатом.
Куриный шницель с яблочно-капустным салатом
Ингредиенты
3 куриные грудки без кожи и костей
75 г муки
2 средних яйца
400 мл подсолнечного масла
75 г греческого йогурта
35 г нежирного майонеза
½ столовой ложки яблочного уксуса
150 г красной капусты
1 морковь
3 стебля зеленого лука
1 яблоко
Поджарьте хлеб до золотистого цвета. Разорвите на куски и измельчите в кухонном комбайне до крошек, но не слишком мелко. Переложите в большую миску и добавьте петрушку и цедру ½ лимона.
Куриные грудки отбейте до ширины 2,5 см. Разрежьте каждую на 2 части.
Выложите муку на тарелку и взбейте яйца, перелив в другую неглубокую посуду. Обваляйте одну куриную грудку в муке, стряхивая излишки, затем окуните ее в яйцо. Переложите в панировочные сухари и равномерно покройте, слегка надавливая, чтобы панировочные сухари прилипли. Поместите курицу на решетку и повторите с оставшимися куриными грудками.
В большую сковороду с высокими бортиками добавьте масло. Нагрейте до 190 ° C. Добавьте две куриные грудки и обжаривайте четыре минуты до золотистого цвета с обеих сторон, перевернув несколько раз, чтобы не подгорели. Переложите приготовленный шницель на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, и повторите с оставшимися куриными грудками.
Теперь мелко нашинкуйте красную капусту, очистите и натрите на терке морковь и яблоко. Мелко нарежьте зеленый лук.
Смешайте йогурт, майонез, уксус и 1 чайную ложку лимонного сока.
Капусту, морковь, зеленый лук и яблоко выложите в большую миску и добавьте заправку, перемешивая.
Подавайте к столу на тарелке по 2 шницеля на взрослого и 1 на ребенка, вместе с салатом.
Форель на сковороде с салатом из огурцов, яблок и укропа
Ингредиенты
1 огурец,
Солить по вкусу
1 столовая ложка дижонской горчицы
1 столовая ложка свежего нарезанного укропа (или 1 чайная ложка сушеного)
1 столовая ложка яблочного уксуса
2 столовые ложки оливкового масла
1 большой авокадо
1 яблоко
1 лук-шалот, мелко нарезанный
1 столовая ложка кокосового масла или сливочного масла
2 столовые ложки каперсов
2 филе форели
Огурец очистить, разрезать пополам и нарезать дольками ½ см
Поместите ломтики огурца в дуршлаг, присыпьте солью и дайте им постоять 10-15 минут, чтобы вытечь лишнюю воду, пока вы готовите остальное блюдо.
Приготовьте заправку, смешав горчицу, укроп, уксус и оливковое масло со щепоткой соли. Авокадо очистите, разрежьте пополам и достаньте косточку. Нарежьте авокадо и яблоко тонкими ломтиками и добавьте в заправку с луком-шалотом, хорошо перемешивая.
Разогрейте масло или сливочное масло на сковороде на среднем огне. Добавьте каперсы и перемешивайте 30 секунд, затем переместите их к краям сковороды и бросьте форель кожей вниз. Посыпьте небольшим количеством соли и готовьте 5 минут, пока кожа не станет хрустящей, затем переверните рыбу и готовьте еще несколько минут, пока она почти не приготовится. Время приготовления будет зависеть от толщины филе, но обратите внимание на золотистую кожицу, бронзовый верх и непрозрачную мякоть по всей длине.
Промойте огурец. Слейте воду и обсушите кухонной бумагой, затем смешайте с салатом. Разделите салат на две тарелки и подавайте с рыбой и каперсами.
Запеченные яблоки с ежевикой
Ингредиенты
6 яблок
6 столовых ложек нарезанной кураги
6 столовых ложек крупно нарезанного фундука
цедра 1 большого лимона
4 столовые ложки сахара с горкой
3 столовые ложки яблочного сока
225 г ежевики
Для соуса:
100 г сливочного масла
175 г сахара
100 мл сливок
Разогрейте духовку до 200 ° C.
В яблоках вырежьте сердцевину или с помощью небольшого острого ножа сделайте красивое широкое отверстие в середине каждого яблока. Выложите яблоки в неглубокую форму для запекания.
Смешайте курагу, орехи, большую часть цедры лимона и сахар. Залейте смесью каждое яблоко, а оставшееся высыпьте в блюдо. Сбрызните яблочным соком и запекайте 20 минут.
Тем временем в маленькой сковороде доведите ингредиенты соуса до кипения. Перемешайте до однородной массы, отставьте.
Через 20 минут полейте яблоки соусом и залейте им блюдо; Посыпьте яблоки ежевикой и оставшейся цедрой лимона. Выпекайте еще 15-20 минут или до готовности.
Подавайте яблоки с остатками соуса и кураги с орехами.