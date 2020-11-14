Яблоки – самый легкодоступный и внесезонный фрукт. Полезный, вкусный и бюджетный. Невозможно устоять от того, чтобы не заглянуть на кухню, когда там печется яблочный тарт Татен или шарлотка с корицей. Но яблоки хороши не только в выпечке. Буквы предлагают вам подборку блюд, где яблоки очень вкусно сочетаются с мясом и рыбой, а также кашей, орехами и курагой.

Яблоки являются источником витаминов и минералов. Они богаты железом и витамином С, стимулируют прилив жизненных сил, помогают при стрессах и усталости, повышают уровень гемоглобина, укрепляют сердечно-сосудистую систему и улучшают работу мозга. Также большое количество клетчатки в яблоках помогает работе кишечника.

Полента “Французские тосты” с яблоками

Ингредиенты

Полента (кукурузная крупа) 200г

50 г сахарной пудры

1 апельсин, цедра

2 яблока

200 мл яблочного сока

½ ч.л.молотой корицы

¼ ч.л. смешанных специй

½ столовой ложки светло-коричневого сахара

1 столовая ложка растительного масла

100 г обезжиренного греческого йогурта для сервировки

Приготовьте поленту. Для этого в кастрюлю с водой добавьте ложку оливкового масла и насыпьте крупу, варите кашу периодически помешивая, до полного загустения. Добавьте сахарную пудру и цедру апельсина.

Вылейте кашу на противень и разровняйте тыльной стороной ложки. Дайте остыть. Затем охладите в холодильнике не менее 4 часов или на ночь, если можете.

Когда полента застынет, разрежьте каждое яблоко на 8 долек, удалив сердцевину. Переложите в небольшую кастрюлю с яблочным соком, корицей, смешанными специями и коричневым сахаром. Доведите до кипения и тушите 4-5 минут, пока яблоки не станут мягкими, но сохранят форму.

Снимите со сковороды шумовкой, затем кипятите соус на среднем огне в течение 10-12 минут, пока он не загустеет и не станет сиропом.

Тем временем остывшую поленту разрежьте на 6 квадратов. Нагрейте большую сковороду с антипригарным покрытием. Добавляйте ломтики поленты партиями и готовьте по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

Обжаренные тосты из поленты намажьте йогуртом, выложите сверху яблоки и полейте сиропом.

Тушеная свинина с яблоками и кресс-салатом

Ингредиенты

1 столовая ложка растительного масла

2 луковицы

3 зубчика чеснока

4 яблока гренни смит

300 г свинины

1 столовая ложка муки

400 мл куриного бульона

1 столовая ложка дижонской горчицы

75 г пакетик кресс-салата,

800 г картошки

Свинину порезать на кусочки, посолить, поперчить, натереть 2 зубчиками раздавленного чеснока. Дать промариноваться час и приготовить в мультиварке.

Тем временем, очистите картофель и приготовьте пюре.

Яблоки нарежьте дольками, удалив сердцевину.

Когда свинина уже будет готова и немного остынет, на большой сковороде разогрейте масло. Добавьте лук и чеснок и готовьте 2 минуты. Добавьте яблоки и готовьте, периодически переворачивая, 2 минуты до золотистого цвета.

Добавьте свинину и присыпьте мукой. Аккуратно перемешайте, прежде чем влить куриный бульон и горчицу. Доведите до кипения и аккуратно варите 15 минут. Хорошо перемешайте, накройте крышкой и готовьте еще 15 минут. Добавьте нарезанный кресс-салат непосредственно перед подачей на стол.

Подавайте свинину и яблоки с пюре и кресс-салатом.

Куриный шницель с яблочно-капустным салатом

Ингредиенты

3 куриные грудки без кожи и костей

75 г муки

2 средних яйца

400 мл подсолнечного масла

75 г греческого йогурта

35 г нежирного майонеза

½ столовой ложки яблочного уксуса

150 г красной капусты

1 морковь

3 стебля зеленого лука

1 яблоко

Поджарьте хлеб до золотистого цвета. Разорвите на куски и измельчите в кухонном комбайне до крошек, но не слишком мелко. Переложите в большую миску и добавьте петрушку и цедру ½ лимона.

Куриные грудки отбейте до ширины 2,5 см. Разрежьте каждую на 2 части.

Выложите муку на тарелку и взбейте яйца, перелив в другую неглубокую посуду. Обваляйте одну куриную грудку в муке, стряхивая излишки, затем окуните ее в яйцо. Переложите в панировочные сухари и равномерно покройте, слегка надавливая, чтобы панировочные сухари прилипли. Поместите курицу на решетку и повторите с оставшимися куриными грудками.

В большую сковороду с высокими бортиками добавьте масло. Нагрейте до 190 ° C. Добавьте две куриные грудки и обжаривайте четыре минуты до золотистого цвета с обеих сторон, перевернув несколько раз, чтобы не подгорели. Переложите приготовленный шницель на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, и повторите с оставшимися куриными грудками.

Теперь мелко нашинкуйте красную капусту, очистите и натрите на терке морковь и яблоко. Мелко нарежьте зеленый лук.

Смешайте йогурт, майонез, уксус и 1 чайную ложку лимонного сока.

Капусту, морковь, зеленый лук и яблоко выложите в большую миску и добавьте заправку, перемешивая.

Подавайте к столу на тарелке по 2 шницеля на взрослого и 1 на ребенка, вместе с салатом.

Форель на сковороде с салатом из огурцов, яблок и укропа

Ингредиенты

1 огурец,

Солить по вкусу

1 столовая ложка дижонской горчицы

1 столовая ложка свежего нарезанного укропа (или 1 чайная ложка сушеного)

1 столовая ложка яблочного уксуса

2 столовые ложки оливкового масла

1 большой авокадо

1 яблоко

1 лук-шалот, мелко нарезанный

1 столовая ложка кокосового масла или сливочного масла

2 столовые ложки каперсов

2 филе форели

Огурец очистить, разрезать пополам и нарезать дольками ½ см

Поместите ломтики огурца в дуршлаг, присыпьте солью и дайте им постоять 10-15 минут, чтобы вытечь лишнюю воду, пока вы готовите остальное блюдо.

Приготовьте заправку, смешав горчицу, укроп, уксус и оливковое масло со щепоткой соли. Авокадо очистите, разрежьте пополам и достаньте косточку. Нарежьте авокадо и яблоко тонкими ломтиками и добавьте в заправку с луком-шалотом, хорошо перемешивая.

Разогрейте масло или сливочное масло на сковороде на среднем огне. Добавьте каперсы и перемешивайте 30 секунд, затем переместите их к краям сковороды и бросьте форель кожей вниз. Посыпьте небольшим количеством соли и готовьте 5 минут, пока кожа не станет хрустящей, затем переверните рыбу и готовьте еще несколько минут, пока она почти не приготовится. Время приготовления будет зависеть от толщины филе, но обратите внимание на золотистую кожицу, бронзовый верх и непрозрачную мякоть по всей длине.

Промойте огурец. Слейте воду и обсушите кухонной бумагой, затем смешайте с салатом. Разделите салат на две тарелки и подавайте с рыбой и каперсами.

Запеченные яблоки с ежевикой

Ингредиенты

6 яблок

6 столовых ложек нарезанной кураги

6 столовых ложек крупно нарезанного фундука

цедра 1 большого лимона

4 столовые ложки сахара с горкой

3 столовые ложки яблочного сока

225 г ежевики

Для соуса:

100 г сливочного масла

175 г сахара

100 мл сливок

Разогрейте духовку до 200 ° C.

В яблоках вырежьте сердцевину или с помощью небольшого острого ножа сделайте красивое широкое отверстие в середине каждого яблока. Выложите яблоки в неглубокую форму для запекания.

Смешайте курагу, орехи, большую часть цедры лимона и сахар. Залейте смесью каждое яблоко, а оставшееся высыпьте в блюдо. Сбрызните яблочным соком и запекайте 20 минут.

Тем временем в маленькой сковороде доведите ингредиенты соуса до кипения. Перемешайте до однородной массы, отставьте.

Через 20 минут полейте яблоки соусом и залейте им блюдо; Посыпьте яблоки ежевикой и оставшейся цедрой лимона. Выпекайте еще 15-20 минут или до готовности.

Подавайте яблоки с остатками соуса и кураги с орехами.