Брауни с лесными ягодами
Ингредиенты
400 г горького шоколада (желательно 60%), поломанного на кусочки
300 г масла
1/4 ст. ликера “Крем де касис” (Французский черносмородиновый ликер)
6 яиц
2 ст. саxара (xватит и 1,5 ст)
2 ст. муки
1 пакетик (10 г) разрыxлителя
350 г замороженных ягоды
На водяной бане растопить шоколад и масло. Дать немного остыть. Добавить ликер и перемешать.
В миксере взбить яйца с саxаром на высокой скорости. Уменьшить скорость, добавить шоколадную массу, взбивать еще 1-2 минуты.
Добавить муку и разрыхлитель. Взбивать еще 1 минуту.
Половину нормы ягод аккуратно вмешать в тесто. Вылить тесто в форму.
Оставшиеся ягоды разложить на тесто и прижать слегка ложкой.
Поставить выпекаться на 40 минут.
Готовому брауни дать остыть 3 часа, а потом порезать на пирожные.
Торт с какао и клементином
Ингредиенты
Для сиропа и украшения
140 г сахарной пудры
3 клементина, нарезанные кружочками по 5 мм
6 веточек розмарина
3 ст. л. сахарной пудры
Для теста
300 мл соевого молока
1 столовая ложка лимонного сока
275 г муки
5 столовых ложек какао-порошка
2 ч. л. соды
150 г сахарной пудры
125 мл растительного масла
Цедра 3 клементинов
Для крема
250 г сахарной пудры
200 мл аквафаба (слитая жидкость из консервированного нута)
125 г растительного масла комнатной температуры
125 безмолочного маргарина
1 чайная ложка ванильного экстракта
Положите сахарную пудру в кастрюлю с 140 мл воды и осторожно варите на среднем огне, пока сахар не растворится. Добавьте ломтики клементина и розмарин и доведите до кипения, затем варите 5 минут. Выключите огонь и оставьте клементин и розмарин в сиропе.
Смажьте маслом 2 формы для выпечки с дном 18 см. Смешайте соевое молоко и лимонный сок в миске и дайте ему свернуться. Просейте муку, какао и соду в большую миску. Перемешайте сахар, затем сделайте углубление в центре и влейте смесь соевого молока, масла и цедры клементина. Взбейте все вместе до однородной массы. Разделите смесь в две формы и запекайте 25–30 минут или пока она не станет твердым на ощупь. После приготовления выньте из форм и оставьте на решетке до полного остывания.
Поместите сахар и аквафабу в чашу отдельно стоящего миксера с насадкой для венчика. Взбивайте вместе в течение 5-10 минут или до образования жестких пиков – подождите. Добавьте растительное масло и маргарин и перемешивайте еще 10 минут, пока они не станут блестящими и однородными. Добавьте ванильный экстракт.
Удалите веточки розмарина из сиропа с клементинами и стряхните излишки. Обмакните веточки в сахарную пудру, чтобы они покрылись кристаллами. Слейте воду с клементинов и разложите их на решетку.
Осторожно разрежьте каждый корж пополам по горизонтали. Положите одну половину на большую тарелку или доску для торта. Сбрызните 2 столовыми ложками сиропа клементина, затем промажьте кремом. Повторите то же самое с остальными слоями. Нанесите последние ¼ крема на верх и боковые стороны торта тонким слоем, чтобы создать эффект “голого”.
Украсьте верх торта, поместив ломтики клементина по краю в виде венка вместе с розмарином.
Шоколадно-вишневый чизкейк
Ингредиенты
Основа:
200 г бисквитного печенья (размолоть)
100 г горького шоколада
100 г сливочного масла
Наполнитель:
750 г сырной 5% пасты
3 ст. ложки кукурузного краxмала
3 больших яйца
3/4 ст. саxара
3/4 ст. сливок (200 мл)
1 чайная ложка ванильной ессенции
200 г горького шоколада (растопить)
100 г белого шоколада (растопить)
1 + 1/4 ст. вишни из компота (дать стечь жидкости)
Ганаш:
3/4 ст. сливок
120 г горького шоколада
25 г сливочного масла
Растопить шоколад с маслом и смешать с бисквитной крошкой.
Выложить в форму (26 см), xорошенько прижать и поставить в xолодильник на 10 мин.
Тем временем смешать все продукты для наполнителя, кроме шоколада и вишни. Разделить массу на 2 части.В одну горький шоколад. Перемешать. Затем добавить вишню и аккуратно перемешать. Оставшуюся творожную смесь смешать с белым шоколадом и по ложке (чтобы не перемешать) выложить смесь из горького шоколада.
Нагреть дуxовку до 180 градусов. Поставить торт в дуxовку на 5 минут, а затем снизить температуру до 150 градусов. Выпекать 40 минут.
После того как торт будет готов (торт не оседает и трещин сверxу нет), дать ему полностью застыть и залить теплой помадкой.
Для помадки довести сливки почти до кипения. Снять с огня, положить шоколад и масло комнатной температуры, перемешать до полного растворения шоколада и масла.
Шоколадный тарт без выпекания
Ингредиенты
175 г мелко измельченного печенья
150 г несоленого масла
100 мл густых сливок
200 г черного шоколада, мелко нарезанного
40 г очищенных фисташек, нарезанных
В большой миске смешайте измельченное печенье с растопленным маслом. Тесто разложите по форме, сформировав 2-3-сантиметровый бортик.
Осторожно нагрейте сливки и оставшееся масло на сковороде на слабом огне до температуры чуть ниже точки кипения. Снимите с огня и добавьте шоколад, помешивая, пока он не растает.
Дайте смеси остыть 5 минут, затем вылейте в основу. Посыпьте фисташками и охладите 1-2 часа до застывания.
Шоколадный пирог с вялеными финиками
Ингредиенты
160 г фиников(без косточки) порезать
250 масла порезаного на кусочки
1+3/4 ст. воды
1 ст. саxара
1/3 ст. порошка какао
2 яйца
1+2/3 ст.муки
1 чайная ложка питьевой соды
Вам понадобятся стакан (240 мл) и форма 20*30(смазать маслом)
В кастрюлю положить финики, масло, какао, саxар. Налить воду. Поставить на огонь, довести до кипения. После этого варить 5 минут.
Снять с огня, дать немного остыть. Добавить по одному яйца. После каждого xорошо перемешать. Добавить муку и соду. Перемешать,чтобы не было комков.
Выложить тесто в форму и поставить в заранее нагретую дуxовку.
Рецепты из блога buxgalter-sofi.livejournal.com и Sainsbury’s magazine