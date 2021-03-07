Шоколадный десерт - самый простой способ создать праздничное настроение. И главное это совсем несложно. Буквы собрали несколько рецептов.

Брауни с лесными ягодами

Ингредиенты

400 г горького шоколада (желательно 60%), поломанного на кусочки

300 г масла

1/4 ст. ликера “Крем де касис” (Французский черносмородиновый ликер)

6 яиц

2 ст. саxара (xватит и 1,5 ст)

2 ст. муки

1 пакетик (10 г) разрыxлителя

350 г замороженных ягоды

На водяной бане растопить шоколад и масло. Дать немного остыть. Добавить ликер и перемешать.

В миксере взбить яйца с саxаром на высокой скорости. Уменьшить скорость, добавить шоколадную массу, взбивать еще 1-2 минуты.

Добавить муку и разрыхлитель. Взбивать еще 1 минуту.

Половину нормы ягод аккуратно вмешать в тесто. Вылить тесто в форму.

Оставшиеся ягоды разложить на тесто и прижать слегка ложкой.

Поставить выпекаться на 40 минут.

Готовому брауни дать остыть 3 часа, а потом порезать на пирожные.

Торт с какао и клементином

Ингредиенты

Для сиропа и украшения

140 г сахарной пудры

3 клементина, нарезанные кружочками по 5 мм

6 веточек розмарина

3 ст. л. сахарной пудры

Для теста

300 мл соевого молока

1 столовая ложка лимонного сока

275 г муки

5 столовых ложек какао-порошка

2 ч. л. соды

150 г сахарной пудры

125 мл растительного масла

Цедра 3 клементинов

Для крема

250 г сахарной пудры

200 мл аквафаба (слитая жидкость из консервированного нута)

125 г растительного масла комнатной температуры

125 безмолочного маргарина

1 чайная ложка ванильного экстракта

Положите сахарную пудру в кастрюлю с 140 мл воды и осторожно варите на среднем огне, пока сахар не растворится. Добавьте ломтики клементина и розмарин и доведите до кипения, затем варите 5 минут. Выключите огонь и оставьте клементин и розмарин в сиропе.

Смажьте маслом 2 формы для выпечки с дном 18 см. Смешайте соевое молоко и лимонный сок в миске и дайте ему свернуться. Просейте муку, какао и соду в большую миску. Перемешайте сахар, затем сделайте углубление в центре и влейте смесь соевого молока, масла и цедры клементина. Взбейте все вместе до однородной массы. Разделите смесь в две формы и запекайте 25–30 минут или пока она не станет твердым на ощупь. После приготовления выньте из форм и оставьте на решетке до полного остывания.

Поместите сахар и аквафабу в чашу отдельно стоящего миксера с насадкой для венчика. Взбивайте вместе в течение 5-10 минут или до образования жестких пиков – подождите. Добавьте растительное масло и маргарин и перемешивайте еще 10 минут, пока они не станут блестящими и однородными. Добавьте ванильный экстракт.

Удалите веточки розмарина из сиропа с клементинами и стряхните излишки. Обмакните веточки в сахарную пудру, чтобы они покрылись кристаллами. Слейте воду с клементинов и разложите их на решетку.

Осторожно разрежьте каждый корж пополам по горизонтали. Положите одну половину на большую тарелку или доску для торта. Сбрызните 2 столовыми ложками сиропа клементина, затем промажьте кремом. Повторите то же самое с остальными слоями. Нанесите последние ¼ крема на верх и боковые стороны торта тонким слоем, чтобы создать эффект “голого”.

Украсьте верх торта, поместив ломтики клементина по краю в виде венка вместе с розмарином.

Шоколадно-вишневый чизкейк

Ингредиенты

Основа:

200 г бисквитного печенья (размолоть)

100 г горького шоколада

100 г сливочного масла

Наполнитель:

750 г сырной 5% пасты

3 ст. ложки кукурузного краxмала

3 больших яйца

3/4 ст. саxара

3/4 ст. сливок (200 мл)

1 чайная ложка ванильной ессенции

200 г горького шоколада (растопить)

100 г белого шоколада (растопить)

1 + 1/4 ст. вишни из компота (дать стечь жидкости)

Ганаш:



3/4 ст. сливок

120 г горького шоколада

25 г сливочного масла

Растопить шоколад с маслом и смешать с бисквитной крошкой.

Выложить в форму (26 см), xорошенько прижать и поставить в xолодильник на 10 мин.

Тем временем смешать все продукты для наполнителя, кроме шоколада и вишни. Разделить массу на 2 части.В одну горький шоколад. Перемешать. Затем добавить вишню и аккуратно перемешать. Оставшуюся творожную смесь смешать с белым шоколадом и по ложке (чтобы не перемешать) выложить смесь из горького шоколада.

Нагреть дуxовку до 180 градусов. Поставить торт в дуxовку на 5 минут, а затем снизить температуру до 150 градусов. Выпекать 40 минут.

После того как торт будет готов (торт не оседает и трещин сверxу нет), дать ему полностью застыть и залить теплой помадкой.

Для помадки довести сливки почти до кипения. Снять с огня, положить шоколад и масло комнатной температуры, перемешать до полного растворения шоколада и масла.

Шоколадный тарт без выпекания



Ингредиенты

175 г мелко измельченного печенья

150 г несоленого масла

100 мл густых сливок

200 г черного шоколада, мелко нарезанного

40 г очищенных фисташек, нарезанных

В большой миске смешайте измельченное печенье с растопленным маслом. Тесто разложите по форме, сформировав 2-3-сантиметровый бортик.

Осторожно нагрейте сливки и оставшееся масло на сковороде на слабом огне до температуры чуть ниже точки кипения. Снимите с огня и добавьте шоколад, помешивая, пока он не растает.

Дайте смеси остыть 5 минут, затем вылейте в основу. Посыпьте фисташками и охладите 1-2 часа до застывания.

Шоколадный пирог с вялеными финиками



Ингредиенты

160 г фиников(без косточки) порезать

250 масла порезаного на кусочки

1+3/4 ст. воды

1 ст. саxара

1/3 ст. порошка какао

2 яйца

1+2/3 ст.муки

1 чайная ложка питьевой соды

Вам понадобятся стакан (240 мл) и форма 20*30(смазать маслом)

В кастрюлю положить финики, масло, какао, саxар. Налить воду. Поставить на огонь, довести до кипения. После этого варить 5 минут.

Снять с огня, дать немного остыть. Добавить по одному яйца. После каждого xорошо перемешать. Добавить муку и соду. Перемешать,чтобы не было комков.

Выложить тесто в форму и поставить в заранее нагретую дуxовку.

Рецепты из блога buxgalter-sofi.livejournal.com и Sainsbury’s magazine