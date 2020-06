После распада группы The Beatles, имевшей головокружительный успех, Маккартни начал сольную карьеру и выпустил множество хитов, в том числе — с группой Wings и покойной супругой Линдой.

#Буквы вспоминают лучшие хиты музыканта, написанные после распада The Beatles.

Another Day

Сингл Another Day был записан Маккартни в то же время, что и второй студийный альбом Ram, выпущенный в 1971 году.

Песня не попала в альбом, но стала всемирным хитом, заняла второе место в хит-параде Великобритания и пятое — в США.

Uncle Albert/Admiral Halsey

Сингл Uncle Albert/Admiral Halsey, как и Another Day, не попал в альбом исполнителя, но занял первое место в хит-параде США и по итогам 1971 года удостоился премии Grammy в номинации “Лучшее вокальное исполнение”.

Band on the Run

Band on the Run — песня из одноименного альбома в исполнении группы Wings, написанная Полом Маккартни и его супругой Линдой Маккартни. Она вышла в 1974 году и возглавила чарты США, Канады и Новой Зеландии. В Великобритании сингл достиг третьего места хит-параде.

Альбом Band on the Run был назвал журналом Rolling Stone “альбомом года”, опередив в списке восьмой альбом Pink Floyd — The Dark Side of the Moon.

Listen to What the Man Said

Сингл Listen to What the Man Said вышел в мае 1975 и предшествовал выпуску четвертого студийного альбома группы Wings — Venus and Mars. Песня возглавила американские хит-парады и добралась до 6 места в хит-параде Великобритании.

Spies Like Us

Выпущенный в 1985 году сингл Маккартни Spies Like Us поднялся до седьмой позиции в чартах США и стал сотым юбилейным хитом музыканта в списках “Биллборда” (из них 65 — в составе The Beatles).

Jet

Jet — песня Пола Маккартни и Wings из их третьего студийного альбома Band on the Run (1973). Это был первый британский и американский сингл, выпущенный из альбома.

Песня достигла своего пика под номером 7 в британском и американском чартах, была выпущена в многочисленных сборниках и с тех пор стала одним из самых известных треков группы.

Сингл назван в честь черного лабрадора Маккартни по имени Джет.

Live and Let Die

Live and Let Die — главная песня фильма о Джеймсе Бонде 1973 года, исполненная Полом Маккартни и Wings. В 1974 году сингл был номинирован на “Оскар” в категории “Лучшая песня”.

My Love

My Love — одна из многих любовных баллад, которые Маккартни написал для своей жены Линды. Трек появился в альбоме Пола Маккартни и Wings — Red Rose Speedway (1973).

Nineteen Hundred and Eighty Five’

Nineteen Hundred and Eighty Five (“1985”) — кульминационный трек альбома Пола Маккартни и Wings — Band on the Run. В 2016 году ремикс на песню был номинирован на премию Grammy.

Say Say Say

Say Say Say — песня исполненная Полом Маккартни в дуэте с поп-королем Майклом Джексоном. Это первый сингл из альбома Pipes of Peace, вышедшего в октябре 1983 года. Трек возглавлял чарты в США и многих других странах.