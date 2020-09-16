Американский предприниматель, основатель Amazon и владелец The Washington Post долгие годы возглавляет списки самых богатый людей мира. В многочисленных интервью миллиардер рассказывал о том, какие жизненные правила помогли ему добиться успеха.

#Буквы рассказывают 10 правил успеха, которыми пользуется миллиардер.

Никаких сожалений

Безос считает, что все сожалеют о чем-либо, в том числе, о неудачах. Но для того, чтобы добиться успеха, нужно жить, не позволяя мыслям об этом мешать принимать решения, которые помогут достичь своих целей.

“Если вы подумаете о вещах, о которых будете жалеть в 80 лет, это почти всегда будет то, чего вы не сделали. Это бездействие. Очень редко вы будете сожалеть о том, что вы сделали, что не удалось и не сработало, или что-то еще”, — говорил он.

Следовать за своим сердцем, а не за головой

Предприниматель уверен, что необходимо чаще полагаться на зов сердца, чем на разум и анализ. Он отмечает, что все его лучшие решения в жизни и бизнесе были приняты “сердцем, чутьем, интуицией”.

“Если вы можете принять решение с помощью анализа, вы должны это сделать. Но в жизни оказывается, что ваши самые важные решения всегда принимаются инстинктом и интуицией, сердцем”, — говорит Безос.

Инвестировать в продукт больше, чем в маркетинг

По словам Безоса, баланс сил сегодня смещен в сторону потребителей, а не компаний. Для того чтобы клиент захотел купить продукт или воспользоваться услугой компании, это должно того стоить. Чтобы сделать свой продукт таким, в него нужно вложить силы.

“Лучший способ ответить, если вы компания, — это вложить большую часть своей энергии, внимания и долларов в создание отличного продукта или услуги и вложить меньшие суммы на то, чтобы кричать об этом, продавать это”, — уверяет он.

Придумать хорошее имя

Название должно вызывать чувство удивления у клиентов и мочь заинтересовать их узнать, что именно вы предлагаете.

Примечательно, что сам Безос не сразу пришел к успеху в нейминге. Он рассказывал историю о том, что изначально его проект Amazon.com носил название “Cadabra”, как часть от “Abracadabra”. Однако во время разговора по телефону его адвокат не расслышал название и неправильно понял его как “cadaver”, что на английском значит “труп”.

После этого Безос решил назвать проект в честь реки. Это название наталкивало на ассоциации о масштабе и позволяло сайту оказывать вверху алфавитного списка.

Отстаивать что-то Безос считает, что отстаивание чего-то — хорошо для бизнеса. Именно идея, которой неизменно придерживается компания, будет притягивать клиентов, сплотит их вокруг нее. Такой идеей для Amazon, по словам Безоса, стало желание быть примером компании, всецело сосредоточенной на клиенте. “То что мы всегда хотели делать — повышать стандарт того, что значит быть сосредоточенным на клиенте. Другие организации или компании, правительственные организации, любые возможные организации, должны смотреть на Amazon, как на ролевую модель”, — говорит он.

Сосредоточиться на потребителе

При ведении бизнеса необходимо сосредоточиться самой важной части, которая будет поддерживать — на клиенте.

Безос называет “навязчивую и компульсивную” сосредоточенность на клиенте “секретным соусом” своей компании.

Он подчеркивает, что нужно прислушиваться к потребностям потребителей и принимать во внимание, чего они хотят.

В случае с Amazon Безос указывает на то, что его клиенты хотят, чтобы цены были низкими, а доставка — быстрой, и так будет и спустя 10 лет. И удовлетворение этих желаний — первоочередная задача.

Сосредоточиться на своей страсти

Миллиардер уверен, что всегда необходимо иметь страсть к тому, чем вы занимаетесь. Без энтузиазма бизнес становится механическим и приносит мало радости, кроме заработанных денег и возможности заработать больше.

“Делайте то, что вам очень нравится, и не пытайтесь гнаться за “страстью дня”, — призывает он.

Создавать культуру

Компаниям необходимо не только развивать уже существующую культуру, но и искать что-то уникальное, инновационное. Как онлайн-покупки, которые практически не существовали до появления Amazon.

Безос уверен, что сформировав свой особый подход к делу, можно получить свободу действий.

“Что ж, я думаю, что если вы прямолинейны и четко понимаете, как вы собираетесь действовать, тогда вы можете действовать так, как захотите. Мы даже не занимаем никакой позиции относительно правильности нашего пути, мы просто утверждаем, что это наш путь, но Уоррен Баффет хорошо высказал свое мнение на этот счет. Он говорит: “Вы можете провести балет, и он может быть успешным, вы можете провести рок-концерт, и он может быть успешным. Только не проводите балет и не рекламируйте его как рок-концерт. Вы должны четко обозначить всем заинтересованным сторонам, проводите вы балет или рок-концерт, а затем люди сами выбирают”, — говорит миллиардер.

Продавать товары премиум-класса по невысоким ценам

Он уверен, что подход, при котором компания “усердно работает, чтобы взимать с клиентов меньше”, как и тот, при котором компания намерена продавать дороже, эффективны.

Безос нередко повторяет идею “мы создаем продукты премиум-класса по невысоким ценам” как мантру на своих выступлениях и лекциях. Он отмечает, что это уникальный подход, который помог его компании вырасти.

“Мы считаем, что это уникальный подход на рынке — товары премиум-класса по непревзойденным ценам. Мы компания, привыкшая работать с низкой рентабельностью. Мы так выросли”, — отмечал он.

Рисковать

Безос называет риск “необходимой составляющей прогресса”, пусть он и приводит неудачам.

“Мы понимаем это и верим в то, что рано или поздно мы потерпим неудачу и будем повторять все, пока не добьемся правильного результата. Когда этот процесс работает, это означает, что наши провалы относительно невелики по размеру (большинство экспериментов могут начинаться с малого), и когда мы сталкиваемся с чем-то, что действительно работает, мы удваиваем это в надежде превратить это в еще большее”, — говорит он.