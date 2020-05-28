Новый сезон сериала-антологии "Американская история ужасов" не выйдет в 2020 году.

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Как известно, традиционно новые сезоны “Американской истории ужасов” выходят в октябре — к Хэллоуину.

3 августа 2018 года сериал продлили на десятый сезон. Съемки проходят в Лос-Анджелесе и начались в марте.

Ожидалось, что премьера 10-го сезона антологии состоится осенью 2020 года. Однако на этой неделе телеканал FX объявил, что премьера будет отложена до 2021 года. Точная дата в настоящее время не называется.

Напомним, 9-й сезон сериала “Американской истории ужасов” вышел в сентябре. Один из главных персонажей — реальный серийный убийца Ричард Рамирес, на счету которого с 1984 по 1985 год было 13 убийств, 5 покушений и 11 изнасилований. Убийца был арестован и отправлен в тюрьму за свои преступления в 100-м эпизоде сериала.