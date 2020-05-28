Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
Как известно, традиционно новые сезоны “Американской истории ужасов” выходят в октябре — к Хэллоуину.
3 августа 2018 года сериал продлили на десятый сезон. Съемки проходят в Лос-Анджелесе и начались в марте.
Ожидалось, что премьера 10-го сезона антологии состоится осенью 2020 года. Однако на этой неделе телеканал FX объявил, что премьера будет отложена до 2021 года. Точная дата в настоящее время не называется.
Напомним, 9-й сезон сериала “Американской истории ужасов” вышел в сентябре. Один из главных персонажей — реальный серийный убийца Ричард Рамирес, на счету которого с 1984 по 1985 год было 13 убийств, 5 покушений и 11 изнасилований. Убийца был арестован и отправлен в тюрьму за свои преступления в 100-м эпизоде сериала.
- В феврале режиссер, продюсер и сценарист Райан Мерфи объявил, что в новом сезоне “Американской истории ужасов” появится звезда фильмов “Один дома”, 36-летний актер Маколей Калкин.
- В начале мая стало известно, что Маколей Калкин в новом сезоне “Американской истории ужасов” сыграет в “сумасшедшей эротической сцене” с 71-летней Кэти Бейтс.
- 12 мая Райан Мерфи анонсировал появление спин-оффа сериала-антологии.