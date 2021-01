Издание The Verge собрало 11 лучших новых научно-фантастических книг, выпущенных в 2020 году.

“Город, которым мы стали” (The City We Became)

Это городской фантастический роман 2020 Норы К. Джемисин.

Н.К. Джемисин наиболее известна своей поразительной трилогией “Разбитая Земля” (которую тоже стоит добавить в свой список для чтения). “Город, которым мы стали” – спинофф более раннего рассказа Джемисин в масштабе романа – переосмысливает Нью-Йорк как живое, дышащее существо, олицетворяемое разнообразной группой людей из пяти районов, которые борются за спасение города от бедствия.

“Харроу девятая” (Harrow the Ninth)

Научный фантастический роман 2020 новозеландской писательницы Тамсин Мюир. Это вторая книга в трилогии Мюир “Замкнутая могила”, которой предшествовал “Гедеон Девятая”.

Если вы не читали “Гедеон Девятую” – прочитайте ее в первую очередь. “Харроу Девятая” начинается с того места, где закончилась первая книга. Это – космическое детективное фэнтези с оригинальным миром и сюжетом. Роман стал одним из самых громких фантастических новинок последних лет и вошел в топ-100 Амазона всех жанров.

“Конец Аксиомы” (Axiom’s End)

Научно-фантастический и дебютный роман Линдси Эллис, повествующий о событиях первого контакта с инопланетянином в альтернативной версии 2007 года, улавливая как политический, так и культурный колорит того периода времени, исследуя, что на самом деле значит быть человеком – или инопланетянином.

“С определенной точки зрения: Империя наносит ответный удар” (FROM A CERTAIN POINT OF VIEW: THE EMPIRE STRIKES BACK)

Книга включает 40 рассказов от 40 авторов.

“Совершенно замечательная вещь” (A Beautifully Foolish Endeavor)

Роман Хенка Грина, который был опубликован 7 июля 2020 года.

Это сиквел предыдущей книги автора. Поэтому несомненно, следует сначала прочитать первую часть.

Эйприл Мэй подрабатывает дизайнером, чтобы оплатить учебу в художественной школе Нью-Йорка. Однажды ночью, возвращаясь домой, она натыкается на огромную странную статую, похожую на робота в самурайских доспехах.

В новой книге рассказывается о славе, которая приходит к девушке в соцсетях.

“Спать в море звезд” (To Sleep in a Sea of ​​Stars)

В романе речь идет о фантастических открытиях на чужеземной планете, которые изменят историю. Книга на 900 страниц.

“Скрытая девушка и другие истории” (The Hidden Girl and Other Stories)

Автор сборника рассказов Кен Лю. В книге собраны 17 историй, в которых искусственный интеллект, классическая мифология и многое другое рассматриваются в новом свете.

Subcutanean

Subcutanean – книга, написанная Аароном А. Ридом, рассказывает историю двух друзей со сложными отношениями, затянутыми в лабиринт параллельных реальностей. Текст был написан с сотнями вариаций, начиная от крошечных деталей и заканчивая целыми последовательностями, которые присутствуют в одних версиях, но отсутствуют в других. Каждый экземпляр содержит уникальное повествование истории: нет двух совершенно одинаковых.

“Сетевой эффект”, (Network Effect)

Автор книги Марта Уэллс.

Робот-убийца – самосознающая машина для убийств с искусственным интеллектом – является одним из лучших научно-фантастических героев в последнее время. Робот-убийца уже был звездой новеллы Уэллс “Дневники убийц”, но Network Effect дает настоящий полнометражный роман о циничном роботе.

Хорошо еще то, что это автономная версия, поэтому если вы не читали первые новеллы, то без сомнений можете браться за эту книгу.

“Баллада о певчих птицах и змеях” (The Ballad Of Songbirds And Snakes)

Книга-приквел трилогии “Голодные игры” американской писательницы Сюзанны Коллинз.

Основное действие разворачивается за шестьдесят четыре года до событий “Голодных игр”. Роман рассказывает историю подростка Кориолана Сноу, будущего президента Панема, которому досталось менторство девушки-трибута из Дистрикта-12 на X Голодных играх.

Shorefall, автор Роберт Джексон Беннетт

С технической точки зрения Shorefall – это фантазийный роман, действия которого разворачиваются в волшебном мире, основанном больше на компьютерном кодировании и искусственном интеллекте. Это почти что киберпанк-жанр.

Практически все в городе Теванне представляет собой своего рода запрограммированный ИИ.

Начните с Foundryside, первой книги в серии, прежде чем взяться за Shorefall.