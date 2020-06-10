Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что с 12 июня 2020 года Голливуд может возобновить производство фильмов и телевизионных программ. Но съемки теперь будут проходить по новым правилам.

Об этом пишет QUARTZ.

Разработкой новых рекомендаций занимались голливудские профсоюзы и объединения, а также такие компании, как Disney, Netflix и Warner Bros.

Отмечается, что новые правила сильно повлияют на содержание кинопродукции.

Меньше интимных сцен и сцен борьбы

“Некоторые виды деятельности, такие как сцены борьбы или интимные сцены, увеличивают риск передачи коронавируса. Когда физическое дистанцирование невозможно, контакт должен быть максимально коротким“, – говорится в рекомендациях.

Режиссерам рекомендуется “рассмотреть меры по минимизации сцен с тесным контактом между актерами“, например, путем изменения сценариев или использования большего количества цифровых эффектов.

Не рекомендуется использовать живую аудиторию

В документе говорится, что использование живой аудитории во время съемок “не поощряется”, но прямого запрета нет.

Если же в этом есть острая необходимость, то нужно соблюдать социальное дистанцирование, измерять температуру на входе, всем носить маски, а также отделить публику от съемочной группы и актеров специальным экраном.

Принимая во внимание все эти меры предосторожности, ситкомы, которые раньше снимались перед живой студийной аудиторией, могут вместо этого использовать смех.

Никаких бумажных сценариев

В Голливуде больше не будет бумажных сценариев. На замену им придут электронные.

Если бумажные сценарии совершенно неизбежны, то рекомендуется давать их конкретным лицам, четко обозначать и “не передавать другим”.

Вся другая информация, которая обычно предоставляется в бумажной форме, включая списки съемочной группы, списки вызовов и производственные отчеты, также должна быть по возможности преобразованы в электронные документы.

Короткие рабочие дни

Киноиндустрия должна сократить рабочий день и рабочую неделю. Однако такие меры могут вылиться в более долгие сроки производства, что, в свою очередь, скажется на бюджете проектов.

Макияж и костюмы

Новые правила безопасности на съемочных площадках больше всего поразят мастеров, чья работа требует тесного сотрудничества с актерами: дизайнеров костюмов, визажистов и парикмахеров, так как их работу невозможно выполнять, сохраняя социальную дистанцию.

С этой целью режиссерам, возможно, придется отдавать приоритет костюмам, которые актеры могут надеть на себя сами. К примеру, сложные исторические костюмы, такие как корсет, придется заменить.