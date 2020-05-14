Об этом певица сообщила в Instagram.

По словам Джей Ло, она очень гордится 12-летней Эммой.

“Я так горжусь Эмми, поскольку она поделилась своими ежедневными молитвами в своей первой книге “Господи, помоги”. Эта книга подскажет семьям путь к покою и мощи, таящихся в вере”, — рассказала певица.

“Купить издание можно будет с 29 сентября, а пока что можно оформить предзаказ”, – добавила Лопес.

Книга Эммы Муньис будет доступна на английском и испанском языках. За печать взялось издательство Penguin Random House.

Эмма и ее брат-близнец Макс родились в браке Дженнифер Лопес с певцом Марком Энтони.