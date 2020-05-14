Об этом певица сообщила в Instagram.
По словам Джей Ло, она очень гордится 12-летней Эммой.
“Я так горжусь Эмми, поскольку она поделилась своими ежедневными молитвами в своей первой книге “Господи, помоги”. Эта книга подскажет семьям путь к покою и мощи, таящихся в вере”, — рассказала певица.
“Купить издание можно будет с 29 сентября, а пока что можно оформить предзаказ”, – добавила Лопес.
Книга Эммы Муньис будет доступна на английском и испанском языках. За печать взялось издательство Penguin Random House.
Эмма и ее брат-близнец Макс родились в браке Дженнифер Лопес с певцом Марком Энтони.
- Певица Дженнифер Лопес и модель Кендалл Дженнер снялись для кампании новой коллекции всемирно известного бренда Versace.