Об этом сообщает издание ETonline.

12 марта стриминговый сервис Apple TV+ объявил о прекращении производства “Утреннего шоу” из-за пандемии коронавируса.

Apple TV+ не только раскрывает актерский состав, но и подтверждает, что Стив Карелл, который играет опального репортера Митча Кесслера в сериале, возвращается во второй сезон. Карелл присоединится к завсегдатаям сериала Энистон (Алекс Леви), Уизерспун (Брэдли Джексон), Билли Крадап (Кори Эллисон), Нестору Карбонеллу (Янко Флорес), Бел Паули (Клэр Конвей), Карен Питтман (Миа Джордан), Дезин Терри (Дэниэл Хендерсон) ) и Марку Дуплассу (Чип Блэк).

Первый сезон “Утреннего шоу” начался с того, что Кесслера Карелла уволили из программы новостей после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах.

Ни новых кадров, ни тизеров пока не показали.