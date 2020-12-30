#Буквы рассказывают, как выглядит самая дорогая в мире PlayStation 5.
Эксклюзивная ювелирная мастерская Caviar решила порадовать своих богатых клиентов и разработала уникальную и самую дорогую в мире PlayStation 5 – Golden Rock. Для ее изготовления ювелирам потребовалось около 20 кг золота.
“Корпус эксклюзивного гаджета выполнен в оригинальной ювелирной технике, благодаря которой внешние очертания напоминают кристаллическую породу, что придает объем и фактурность модели. Вдохновением для дизайнеров стала уникальная геометрия золотой руды и изящные очертания этой горной породы “, – рассказали в Caviar.
Джойстики этой модели созданы из золота и крокодиловой кожи. Однако пока компания не называет цену этого набора.
Но и это еще не все. Британская компания Truly Exquisite решила также заработать на бешеном интересе к PlayStation 5. Так, специалисты компании разработали три эксклюзивных дизайна консоли.
Клиенты могут заказать PS5 в золоте (24 карата), розовом золоте (18 карат) и платине (24 карата). Контроллер и наушники также будут выполнены из этих драгоценных материалов.
Компания предупредила, что это лимитированная коллекция. В отличие от Caviar, Truly Exquisite не стала скрывать цены на свои лимитированные изделия.
24K Gold PS5 – £7,999.00 ($10 889)
18K Rose Gold PS5 – £8,099.00 ($11025)
Platinum PS5 – £8,199.00 ($11161)
Джойстики можно приобретать отдельно. Их цена – £699 ($950). Наушники представлены в различных вариациях и доступны по цене £579 ($890).
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