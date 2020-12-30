Революционные консоли PlayStation 5 уже стали лидерами продаж во всем мире. Модные игровые гаджеты можно купить не только в оригинальном дизайне, но и в золотом оформлении.

#Буквы рассказывают, как выглядит самая дорогая в мире PlayStation 5.

Эксклюзивная ювелирная мастерская Caviar решила порадовать своих богатых клиентов и разработала уникальную и самую дорогую в мире PlayStation 5 – Golden Rock. Для ее изготовления ювелирам потребовалось около 20 кг золота.

“Корпус эксклюзивного гаджета выполнен в оригинальной ювелирной технике, благодаря которой внешние очертания напоминают кристаллическую породу, что придает объем и фактурность модели. Вдохновением для дизайнеров стала уникальная геометрия золотой руды и изящные очертания этой горной породы “, – рассказали в Caviar.

Джойстики этой модели созданы из золота и крокодиловой кожи. Однако пока компания не называет цену этого набора.

Но и это еще не все. Британская компания Truly Exquisite решила также заработать на бешеном интересе к PlayStation 5. Так, специалисты компании разработали три эксклюзивных дизайна консоли.

Клиенты могут заказать PS5 в золоте (24 карата), розовом золоте (18 карат) и платине (24 карата). Контроллер и наушники также будут выполнены из этих драгоценных материалов.

Компания предупредила, что это лимитированная коллекция. В отличие от Caviar, Truly Exquisite не стала скрывать цены на свои лимитированные изделия.

24K Gold PS5 – £7,999.00 ($10 889)

18K Rose Gold PS5 – £8,099.00 ($11025)

Platinum PS5 – £8,199.00 ($11161)

Джойстики можно приобретать отдельно. Их цена – £699 ($950). Наушники представлены в различных вариациях и доступны по цене £579 ($890).