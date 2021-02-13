Об этом пишет издание Empire.
Грядущий новый выпуск Empire – это грандиозное празднование 20-летия двух самых знаковых волшебных франшиз в истории кино. Сфотографировал актеров Арт Стрейбер (Art Streiber).
В печати номер выйдет в апреле.
Помимо рассказов актеров историй со съемок картин, работе над персонажами, в журнале будет большое интервью с продюсером Поттера Дэвидом Хейманом.
Фото: Арт Стрейбер (Art Streiber)
- Стриминговая платформа HBO Max намерена выпустить сериал по франшизе “Гарри Поттера”.