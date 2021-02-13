Два актера Элайджа Вуд и Дэниел Рэдклифф снялись для обложки журнала Empire, посвященного 20-летию "Гарри Поттера" и "Властелина колец".

Об этом пишет издание Empire.

Грядущий новый выпуск Empire – это грандиозное празднование 20-летия двух самых знаковых волшебных франшиз в истории кино. Сфотографировал актеров Арт Стрейбер (Art Streiber).

В печати номер выйдет в апреле.

Помимо рассказов актеров историй со съемок картин, работе над персонажами, в журнале будет большое интервью с продюсером Поттера Дэвидом Хейманом.

Фото: Арт Стрейбер (Art Streiber)