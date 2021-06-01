20-річний репер з Далласа Дашон Моріс Робертсон, відомий як Lil Loaded, вкоротив собі віку

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС, посилаючись на інформацію його адвоката Ашкана Мехріярі.

Офіційна причина смерті судмедекспертом поки не підтверджена.

Репер був заарештований у 2020 році за звинуваченням у вбивстві 18-річного Халіла Вокера. У лютому йому було пред’явлено звинувачення по цій справі.

Lil Loaded здобув популярність завдяки треку “6locc 6a6ym”, який набрав понад 29 мільйонів переглядів на YouTube і був ушанований золотим сертифікатом Асоціації звукозаписної індустрії Америки.

Його наступна пісня “Gang Unit” стала ще більшим хітом, набравши понад 39 мільйонів переглядів на YouTube.

Lil Loaded раніше говорив, що виріс, слухаючи Майкла Джексона, а також черпав натхнення у таких артистів, як Lil Wayne, Snoop Dogg і The Game.