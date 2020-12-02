Об этом пишет TMZ.

Ночью 28 ноября сотрудники медицинского центра Valley Care сообщили в полицию о прибытии человека со множественными огнестрельными ранениями. Позже выяснилось, что это был Лил Яс. Его доставили в центр Eden, где репер скончался.

По словам близких к Лилу источников, накануне вечером он был в студии звукозаписи в округе Марин – недалеко от Сан-Франциско, где как раз закончил работать над новым треком. В какой-то момент он уехал, сказав своим приятелям, что скоро вернется.

Не более чем через полтора часа стало известно, что Яс был застрелен где-то в Восточном заливе, который находится примерно в часе езды по автостраде от студии звукозаписи.

Друзья репера до сих пор не могут поверить в то, что произошло, поскольку, по их словам, у него не было врагов и он не сделал ничего, что, по их мнению, привело бы к чему-то подобному.

Яс начал выпускать музыку в возрасте 18 лет, но стал популярен благодаря своему синглу “Get It In” в 2015 году. Позже он создал на него ремикс, который привлек еще больше внимания в следующем году.

Он выпустил серию хитов, которые на протяжении многих лет собрали сотни тысяч просмотров на YouTube, включая такие песни, как “No Diss”, “Demon”, “What You Mean”, “Yeah Yeah”, “Furl”, “Bum”, “Mad”, “Workin” и многие другие.