Об этом пишет Independent.

Так, сегодня, 18 июля, исполнилось ровно 25 000 дней с тех пор, как королева Елизавета II взошла на престол. Она стала королевой в 25 лет, после неожиданной смерти ее отца короля Джорджа VI в феврале 1952 года.

Стоит отметить, что в 2015 году Елизавета побила рекорд по самому длительному правлению, который до этого принадлежал ее прабабушке, королеве Виктории, которая находилась на троне на протяжении 63 лет и 216 дней (23 226 дней).

Представитель Букингемского дворца сообщил, что знаменательную дату королева отметит дома.