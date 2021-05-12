За минулі роки багато зірок розповіли в інтерв'ю для журналів, в різних подкастах і на телебаченні, що їм не завжди подобаються ролі в кіно і на телебаченні, в яких вони знімалися.

Видання Justjared дізналося, які ж зірки висловлюють жаль з приводу своїх ролях.

Жалкують актори про своїх ролях тому, що був поганий досвід спілкування зі своїми колегами по фільму або режисерами. А в інших випадках вони просто вирішили, що сценарій не так вже й хороший.

Віола Девіс, “Допомога”

“Чи траплялося мені коли-небудь грати ролі, про які я шкодувала? Так, і” Допомога “в цьому списку. Я хочу знати, як це працювати на білих і виховувати дітей у 1963 році, я хочу почути, як ви насправді до цього ставитеся “, – сказала акторка The New York Times у 2018 році.

Кетрін Гейґл, “Трохи вагітна”

Згадуючи фільм Кетрін не зовсім згодна з тим, що в ньому зображені жінки.

“Він був трохи сексистським. У ньому жінки зображені сварливі жінками, позбавленими почуття гумору, смикає а чоловіки – милими, дурнуватими і веселими хлопцями. У фільмі перебільшені характери персонажів, і в деякі дні мені доводилося досить нелегко. Я грала таку суку; чому вона така зануда? Чому ви так зображує жінок? у 98% випадків це був приголомшливий досвід, але мені було важко полюбити цей фільм “, – сказала актриса Vanity Fair в 2008 році.

Колін Фаррелл, “Поліція Майамі”

Колін вважає фільм чимось на зразок упущеної можливості.

“Мені він не дуже сподобався – я думав, що стиль важливіша за зміст”, – сказав актор Total Film.

Ченнінг Татум, “G.I. Joe: Атака кобри”

“Послухайте, я буду чесний. Я ненавиджу цей фільм. Я ненавиджу цей фільм. Мене підштовхнули до зйомок цього фільму. Тренер Картер підписав зі мною контракт на три картини … Вони дають вам контракт, і вони кажуть: “Угода на три картини і все”. А як молодий [актор] ти такий: “О, мій Боже, це звучить приголомшливо, я зроблю це! “Час йде, ти знаходиш іншу роботу, роботу мрії, якій ти хочеш займатися. А тут зі студії дзвонять, і вони такі: “Гей, у нас є фільм для вас”. і вони його надсилають, і це GI Joe. і мені подобається GI Joe: “Можу я зіграти Snake Eyes?” А вони такі: “Ні, ви не граєте Snake Eyes, ви граєте GI Joe”. Сценарій ні хороший … і я не хотів робити те, що було, по-перше, поганим і, по-друге, я просто не знав, чи хочу я бути солдатом Джо”.

Шайа ЛаБаф, “Індіана Джонс і кришталевий череп”

Шайа ЛаБаф не любив Індіану Джонса або будь-яку співпрацю зі Стівеном Спілбергом.

“Коли вам дістається ідіотський персонаж, ви можете звинувачувати в цьому сценариста або режисера, але моя акторська завдання полягало в тому, щоб оживити навіть таку деревинку. А я не зміг, і це тільки моя провина”.

Мішель Пфайффер, “Бріолін 2”

Мішель відверто розповіла про свої почуття з приводу продовження комедійного фільму.

“Я ненавиділа цей фільм і не могла повірити в те, наскільки він поганий. Але в той час вона була молода і нічого не розуміла … Я чула, зараз це культовий фільм”, – сказала вона Hollywood.com ще в 2007 році.

Саллі Філд, “Нова Людина-Павук”

Саллі сказала, що вона не фанатка своєї ролі у фільмах про Людину-павука, додавши “це не мій фільм”.

Джордж Клуні, “Бетмен і Робін”

“Озираючись назад, легко сказати: “Ого, це було дійсно лайно, і я був дуже поганий”. Це був складний фільм, щоб добре зіграти в ньому. Я не знаю, що я міг би зробити по-іншому”, – сказав актор Total Film.

Шон Коннері, “Діаманти залишаються назавжди”

Шон не був прихильником приголомшливого успіху і тривалого спадщини своєї ролі Джеймса Бонда.

“Бонд став роллю, з якою Коннері завжди пов’язують. Це принесло йому славу і втеча, а головне – фінансову безпеку, до якої він завжди прагнув; питання про те, чи принесло це йому глибоке задоволення, тут складно зрозуміти. До моменту виходу фільму” діаманти залишаються назавжди “Коннері настільки переситився грошима, що віддав гонорар на благодійність. “Я завжди ненавидів цього проклятого Джеймса Бонда”, – сказав він.”Я хочу вбити його”, – писала The Guardian у 2004 році.

Кейт Вінслет, “Титанік”

Свого часу Вінслет була в захваті від ролі Рози. Але ось їй не сподобався відверта сцена малювання портрета героїні. Та й багато фанатів приносять їй на підпис фотографії та плакати саме з її оголеним зображенням Троянди. А ще Вінслет дратує непереконливий американський акцент.

Райан Рейнольдс, “Зелений Ліхтар”

“Я не думаю, що з “Зеленим ліхтарем” хто-небудь точно зрозумів, що це було. Він також став жертвою голлівудського процесу: спочатку плакат, потім дата виходу, потім сценарій. У той час для мене це була величезна можливість, тому я був радий зіграти в цій картині”, – сказав він у 2016 році.

Берт Рейнольдс, “Ночі в стилі бугі”

За повідомленням Washington Post, він був настільки незадоволений фільмом, хоча ніколи його не дивився, а в згодом звільнив свого агента.

Харрісон Форд, “Той, хто біжить по лезу”

Харрісон дуже багато говорив про те, що в підсумку сталося з фільмом, а також про свої почуття до фільму в цілому.

“Мені так чи інакше не сподобався фільм. Я грав детектива, якому нема чого робити. З точки зору того, як я ставився до матеріалу, мені було дуже складно. Там відбувалися дійсно божевільні речі”, – сказав він.

Бен Аффлек, “Шибайголова”

Бен сказав, що “Шибайголова” – єдиний фільм, про який він шкодує.

“Єдиний фільм, про який я дійсно жалкую, – це “Шибайголова”. Він мене просто вбиває”, – пояснив актор виданню Playboy.

Сильвестр Сталлоне, “Стоп, або моя мама буде стріляти”

У Сильвестра дуже негативні почуття до фільму.

“Найгірший фільм, який я коли-небудь робив … можливо, один з найгірших фільмів в усій Сонячній системі, включаючи постановки інопланетян, які ми ніколи не бачили … плоский черв’як міг би написати сценарій краще”, – прокоментував актор.

Ідріс Ельба, серіал “Прослушка”

“У той час це була невелика роль в телесеріалі; це була величезна можливість для: а) вибратися з бідності і б) потрапити в шоу HBO. Я не думаю, що це коли-небудь було написано для того, щоб стати спадщиною, яким воно стало . ми всі обожнюємо Стрингера Белла, але кого ми обожнюємо насправді? ми обожнюємо розумного торговця наркотиками або тупого торговця наркотиками? Про що ми говоримо? … ми вшановуємо його, тому що він торговець наркотиками … Раніше я просто сміявся над цією іронією. насправді більшість наркодилерів в якийсь момент свого життя потрапляють до в’язниці. їх піймають. Неважливо, наскільки вони успішні. Неважливо, скільки хорошого вони роблять для спільноти. в кінцевому підсумку їх зловлять, тому що те, що вони роблять , незаконно”, – сказав актор підкасту “Без фільтрів з Джеймсом О’Брайеном”.

Холлі Беррі, “Жінка-кішка”

Холлі спокійно сприйняла критику свого широко розкрученого фільму.

“Я хочу подякувати Warner Bros. за те, що вони запросили мене в цей біса жахливий фільм … Я хотіла б подякувати інших учасників. Щоб зіграти дійсно погано, як у мене, потрібні дійсно погані актори”, – саркастично сказала отримуючи “Золоту малину” у 2005 році.

Меган Фокс, “Трансформери”

“Це була найнижча точка в моїй кар’єрі”, – сказала актриса в інтерв’ю Cosmopolitan UK.

Пол Ньюман, “Срібна чаша”

Пол абсолютно ненавидів цей фільм, назвавши його “найгіршим фільмом, створеним в 1950-х роках”.

Джим Керрі, “Пипець 2”

“Я знявся у фільмі “Пипець 2″ за місяць до подій в школі Сенді-Хук. І тепер я, при здоровому розумі і тверезій пам’яті, не можу підтримувати фільм з таким рівнем насильства. Приношу вибачення всім, хто був зайнятий в роботі над фільмом . Мені не соромно за нього, але недавні події змінили моє ставлення”.

Джессіка Альба, “Фантастична четвірка: Повстання срібного серфера”

Джессіка сказала, що досвід зйомок сиквела “Фантастичної четвірки” майже змусив її кинути акторську гру.

Марк Волберг, “Явище”

Марка Волберга критикують за занадто вульгарну гру в цій кінокартині. Крім того фільм вийшов відверто слабким і нецікавим. Акторові часто пригадують цю роль, хоча зіграна вона майже 12 років тому.

Джеймс Франко, “Ваша величність”

Джеймс досить відверто говорить про своє відразі до комедії 2011 року.

“Ваша величність? Цей фільм відстій”, – сказав актор GQ в 2013 році.

Алек Гіннесс, “Зоряні війни”

Актор в листі до своєї подруги Енн Кауфман назвав франшизу “казковою нісенітницею”.

Моллі Рингволд, “Клуб” Сніданок”

Американська актриса Моллі Ринвуолд переглянула “Клуб” Сніданок “” і знайшла в фільмі сексуальні домагання і сексизм.