В Голливуде было много неожиданных дружеских отношений, поэтому селебрити часто становятся крестными родителями детей друг друга.

Об этом пишет портал Just Jared.

В некоторых случаях крестная мать или крестный отец даже могут стать законным опекуном несовершеннолетнего, если с его родителями что-то случится.

Итак, 30 знаменитостей, чьи крестные родители – известные люди

Стивен Спилберг – крестный отец Гвинет Пэлтроу

Стивен Спилберг был близким другом покойного отца Гвинет Пэлтроу Брюса Пэлтроу и потом продолжал дружить с ее мамой Блайт Даннер.

“JWoww” – крестная мать сына Николь “Снуки” Полицци – Лоренцо

Телеведущая Николь “Снуки” Полицци пригласила активистку и телеперсону Дженни “JWoww” Фарли стать крестной матерью своего 8-летнего старшего сына Лоренцо.

Джейми Ли Кертис – крестная мать Джейка Джилленхола

Родители Джейка Джилленхола – режиссер Стивен Джилленхол и сценарист Наоми Фонер всю жизнь дружили с Джейми Ли Кертисом, и он в итоге стал крестным Джейка.

Стивен Спилберг – крестный отец Дрю Бэрримор

Крестными родителями Дрю Бэрримор являются актриса Софи Лорен и Стивен Спилберг. По линии отца Дрю принадлежит к известному актерскому клану Бэрриморов. Еще ее дедушка и бабушка блистали на Бродвее и снимались в первых кинофильмах. Сама Дрю Бэрримор получила свою первую роль в фильме Стивена Спилберга “Инопланетянин”.

Виктор Гарбер – крестный отец дочери Дженнифер Гарнер Вайолет

Дженнифер Гарнер и ее бывший муж Бен Аффлек попросили своего бывшего коллегу по фильму под псевдонимом Виктора Гарбера стать крестным отцом своей 15-летней дочери Вайолет.

Зак Брафф – крестный отец сыновей Дональда Фэйсона

Дональд Фэйсон попросил стать своего давнего друга и бывшего коллегу по сериалу “Клиника” Зака ​​Браффа крестным отцом своих двух сыновей Рокко, 7 лет, и Уайлдера, 5 лет.

Джоан Коллинз – крестная мать Кары Делевинь

Джоан Коллинз давно дружит с родителями Кары Делевинь, Чарльзом и Пандорой Делевинь.

Мерил Стрип – крестная мать Билли Лурд

Мерил Стрип была близкой подругой покойной мамы Билли Лурд актрисы Кэрри Фишер.

Леди Гага – крестная мать двух сыновей Элтона Джона

Элтон Джон и его муж Дэвид Ферниш пригласили Леди Гагу стать крестной матерью своих двух сыновей Захари, 10 лет, и Элайджи, 8 лет.

Би Джей Новак – крестный отец дочери Минди Калинг

Актер Би Джей Новак – давний друг и бывший бойфренд актрисы и коллеги по сериалу “Офис” Минди Калинг, она пригласила его стать крестным отцом своей 3-летней дочери Кэтрин.

Долли Партон – крестная мать Майли Сайрус

Певица Долли Партон подружилась с папой певицы Майли Сайрус Билли Рэй Сайрус еще в 90-х и в итоге стала ее крестной матерью.

Лия Ремини – крестная мать близнецов Дженнифер Лопес

Певаца Дженнифер Лопес и бывший муж Марк Энтони давно дружат с актриса Лией Ремини и пригласили ее стать крестной матерью своих 13-летних близнецов Эмме и Макса.

Генри Винклер – крестный отец Брайс Даллас Ховард

Актер Генри Винклер и отец Брайс Даллас Ховард Рон Ховард стали давними друзьями после того, как вместе снялись в ситкоме 70-х “Счастливые дни”.

Молли Бернард – крестная дочь Хилари Дафф

Хилари Дафф подружилась со своей партнершей по сериалу “Младший” Молли Бернард и попросила ее стать крестной матерью своей двухлетней дочери Бэнкс.

Ева Лонгория – крестная мать дочери Виктории Бекхэм

Виктория и Дэвид Бекхэм позвали давнюю подругу Еву Лонгорию стать крестной своей 9-летней дочери Харпер.

Джейк Джилленхол и Биззи Филиппс – крестные родители Хита Леджера и дочери Мишель Уильямс Матильды

Хит Леджер и Мишель Уильямс выбрали в качестве крестного отца своей 15-летней дочери Матильды коллегу Леджера по фильму “Горбатая гора” Джейка Джилленхола. Они также позвали стать крестной матерью Матильды подругу Мишель и ее коллегу по фильму “Бухта Доусона” Биззи Филиппс.

Майкл Джексон и Куинси Джонс – крестные родители Николь Ричи

Усыновив Николь Ричи, Лайонел Ричи позвал Майкла Джексона и Куинси Джонса стать ее крестными родителями.

Мариса Томей – крестная мать Зои Кравиц

После совместных съемок в фильме “Другой мир” Лиза Боне позвала Марису Томей стать крестной матерью своей дочери Зои Кравиц.

Боно – крестный отец близнецов Анджелины Джоли и Брэда Питта

Анджелина Джоли и Брэд Питт пригласили давнего друга Боно из группы U2 стать крестным отцом своих 12-летних близнецов Вивьен и Нокса.

Тейлор Свифт – крестная мать младшего сына Хайме Кинга Лео

Актриса Джейми Кинг и певица Тейлор Свифт – близкие друзья, поэтому она стала крестной матерью его 5-летнего сына Лео.

Элтон Джон – крестный отец Шона Леннона

Элтон Джон был хорошими друзьями с родителями Шона Леннона – Джоном Ленноном и Йоко Оно.

Шугар Рэй Леонард – крестный отец Хлои и Ким Кардашьян

Боксер Шугар Рэй Леонард был близким другом покойного отца Ким и Хлои Кардашьян Роберта Кардашьяна.

Хью Грант – крестный отец сына Элизабет Херли Дамиана

Спустя 13 лет после расставания, Хью Грант и Элизабет Херли остались близкими друзьями и она попросила его стать крестным отцом своего сына Дамиана.

Кэти Ли Гиффорд – крестная мать Кендалл и Кайли Дженнер

Крис Дженнер позвала свою давнюю подругу певицу Кэти Ли Гиффорд крестной матерью своих дочерей Кендалл и Кайли Дженнер.

Певец Стинг и его жена Труди Стайлер стали крестными родителями сына Мадонны и Гая Ричи – Рокко

Стинг и его жена Труди Стайлер были давними друзьями с Мадонной и Гаем Ричи. Стинг и Стайлер крестили Рокко за день до свадьбы его родителей.

Жаклин Биссет – крестная мать Анджелины Джоли

Актриса Жаклин Биссет была очень дружна с матерью актрисы Анджелины Джоли Маршелин Бертран.

Дрю Бэрримор – крестная мать Фрэнсис Бин Кобейн

Еще в 90-х актриса Дрю Бэрримор была очень близкой подругой актрисы Кортни Лав, мамой Фрэнсис Бин Кобейн.

Лиззи Каплан – крестная мать Филиппа Берди

Актриса Биззи Филиппс назвала давнюю подругу и бывшую коллегу по фильму Freaks & Geeks Лиззи Каплан крестной матерью своего старшего ребенка, 12-летнего Берди.

Элтон Джон – крестный отец Бруклина Бекхэма

Элтон Джон десятилетиями дружил с Дэвидом и Викторией Бекхэм, родителями Бруклина Бекхэма. Он также является крестным отцом их второго сына Ромео.

Певица Сия – крестная мать Мэдди Зиглер

Родители Мэдди Зиглер позвали Сию стать крестной матерью своей дочери после многих лет дружбы и частого сотрудничества.