Об этом пишет портал Just Jared.
В некоторых случаях крестная мать или крестный отец даже могут стать законным опекуном несовершеннолетнего, если с его родителями что-то случится.
Итак, 30 знаменитостей, чьи крестные родители – известные люди
Стивен Спилберг – крестный отец Гвинет Пэлтроу
Стивен Спилберг был близким другом покойного отца Гвинет Пэлтроу Брюса Пэлтроу и потом продолжал дружить с ее мамой Блайт Даннер.
“JWoww” – крестная мать сына Николь “Снуки” Полицци – Лоренцо
Телеведущая Николь “Снуки” Полицци пригласила активистку и телеперсону Дженни “JWoww” Фарли стать крестной матерью своего 8-летнего старшего сына Лоренцо.
Джейми Ли Кертис – крестная мать Джейка Джилленхола
Родители Джейка Джилленхола – режиссер Стивен Джилленхол и сценарист Наоми Фонер всю жизнь дружили с Джейми Ли Кертисом, и он в итоге стал крестным Джейка.
Стивен Спилберг – крестный отец Дрю Бэрримор
Крестными родителями Дрю Бэрримор являются актриса Софи Лорен и Стивен Спилберг. По линии отца Дрю принадлежит к известному актерскому клану Бэрриморов. Еще ее дедушка и бабушка блистали на Бродвее и снимались в первых кинофильмах. Сама Дрю Бэрримор получила свою первую роль в фильме Стивена Спилберга “Инопланетянин”.
Виктор Гарбер – крестный отец дочери Дженнифер Гарнер Вайолет
Дженнифер Гарнер и ее бывший муж Бен Аффлек попросили своего бывшего коллегу по фильму под псевдонимом Виктора Гарбера стать крестным отцом своей 15-летней дочери Вайолет.
Зак Брафф – крестный отец сыновей Дональда Фэйсона
Дональд Фэйсон попросил стать своего давнего друга и бывшего коллегу по сериалу “Клиника” Зака Браффа крестным отцом своих двух сыновей Рокко, 7 лет, и Уайлдера, 5 лет.
Джоан Коллинз – крестная мать Кары Делевинь
Джоан Коллинз давно дружит с родителями Кары Делевинь, Чарльзом и Пандорой Делевинь.
Мерил Стрип – крестная мать Билли Лурд
Мерил Стрип была близкой подругой покойной мамы Билли Лурд актрисы Кэрри Фишер.
Леди Гага – крестная мать двух сыновей Элтона Джона
Элтон Джон и его муж Дэвид Ферниш пригласили Леди Гагу стать крестной матерью своих двух сыновей Захари, 10 лет, и Элайджи, 8 лет.
Би Джей Новак – крестный отец дочери Минди Калинг
Актер Би Джей Новак – давний друг и бывший бойфренд актрисы и коллеги по сериалу “Офис” Минди Калинг, она пригласила его стать крестным отцом своей 3-летней дочери Кэтрин.
Долли Партон – крестная мать Майли Сайрус
Певица Долли Партон подружилась с папой певицы Майли Сайрус Билли Рэй Сайрус еще в 90-х и в итоге стала ее крестной матерью.
Лия Ремини – крестная мать близнецов Дженнифер Лопес
Певаца Дженнифер Лопес и бывший муж Марк Энтони давно дружат с актриса Лией Ремини и пригласили ее стать крестной матерью своих 13-летних близнецов Эмме и Макса.
Генри Винклер – крестный отец Брайс Даллас Ховард
Актер Генри Винклер и отец Брайс Даллас Ховард Рон Ховард стали давними друзьями после того, как вместе снялись в ситкоме 70-х “Счастливые дни”.
Молли Бернард – крестная дочь Хилари Дафф
Хилари Дафф подружилась со своей партнершей по сериалу “Младший” Молли Бернард и попросила ее стать крестной матерью своей двухлетней дочери Бэнкс.
Ева Лонгория – крестная мать дочери Виктории Бекхэм
Виктория и Дэвид Бекхэм позвали давнюю подругу Еву Лонгорию стать крестной своей 9-летней дочери Харпер.
Джейк Джилленхол и Биззи Филиппс – крестные родители Хита Леджера и дочери Мишель Уильямс Матильды
Хит Леджер и Мишель Уильямс выбрали в качестве крестного отца своей 15-летней дочери Матильды коллегу Леджера по фильму “Горбатая гора” Джейка Джилленхола. Они также позвали стать крестной матерью Матильды подругу Мишель и ее коллегу по фильму “Бухта Доусона” Биззи Филиппс.
Майкл Джексон и Куинси Джонс – крестные родители Николь Ричи
Усыновив Николь Ричи, Лайонел Ричи позвал Майкла Джексона и Куинси Джонса стать ее крестными родителями.
Мариса Томей – крестная мать Зои Кравиц
После совместных съемок в фильме “Другой мир” Лиза Боне позвала Марису Томей стать крестной матерью своей дочери Зои Кравиц.
Боно – крестный отец близнецов Анджелины Джоли и Брэда Питта
Анджелина Джоли и Брэд Питт пригласили давнего друга Боно из группы U2 стать крестным отцом своих 12-летних близнецов Вивьен и Нокса.
Тейлор Свифт – крестная мать младшего сына Хайме Кинга Лео
Актриса Джейми Кинг и певица Тейлор Свифт – близкие друзья, поэтому она стала крестной матерью его 5-летнего сына Лео.
Элтон Джон – крестный отец Шона Леннона
Элтон Джон был хорошими друзьями с родителями Шона Леннона – Джоном Ленноном и Йоко Оно.
Шугар Рэй Леонард – крестный отец Хлои и Ким Кардашьян
Боксер Шугар Рэй Леонард был близким другом покойного отца Ким и Хлои Кардашьян Роберта Кардашьяна.
Хью Грант – крестный отец сына Элизабет Херли Дамиана
Спустя 13 лет после расставания, Хью Грант и Элизабет Херли остались близкими друзьями и она попросила его стать крестным отцом своего сына Дамиана.
Кэти Ли Гиффорд – крестная мать Кендалл и Кайли Дженнер
Крис Дженнер позвала свою давнюю подругу певицу Кэти Ли Гиффорд крестной матерью своих дочерей Кендалл и Кайли Дженнер.
Певец Стинг и его жена Труди Стайлер стали крестными родителями сына Мадонны и Гая Ричи – Рокко
Стинг и его жена Труди Стайлер были давними друзьями с Мадонной и Гаем Ричи. Стинг и Стайлер крестили Рокко за день до свадьбы его родителей.
Жаклин Биссет – крестная мать Анджелины Джоли
Актриса Жаклин Биссет была очень дружна с матерью актрисы Анджелины Джоли Маршелин Бертран.
Дрю Бэрримор – крестная мать Фрэнсис Бин Кобейн
Еще в 90-х актриса Дрю Бэрримор была очень близкой подругой актрисы Кортни Лав, мамой Фрэнсис Бин Кобейн.
Лиззи Каплан – крестная мать Филиппа Берди
Актриса Биззи Филиппс назвала давнюю подругу и бывшую коллегу по фильму Freaks & Geeks Лиззи Каплан крестной матерью своего старшего ребенка, 12-летнего Берди.
Элтон Джон – крестный отец Бруклина Бекхэма
Элтон Джон десятилетиями дружил с Дэвидом и Викторией Бекхэм, родителями Бруклина Бекхэма. Он также является крестным отцом их второго сына Ромео.
Певица Сия – крестная мать Мэдди Зиглер
Родители Мэдди Зиглер позвали Сию стать крестной матерью своей дочери после многих лет дружбы и частого сотрудничества.
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