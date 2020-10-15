37-летний Натан Аподака снял и опубликовал атмосферное видео в TikTok, благодаря которому он получил новый автомобиль, деньги на развитие магазина и покупку дома.

Об этом пишет издание The New York Times.

Около 8 часов утра 25 сентября аккумулятор его Dodge Durango 2005 года выпуска отключился, когда Натан пытался добраться до картофельного склада в Айдахо, где работал. Оно и не мудрено, ведь авто проехало более 330 000 миль.

Итак, Аподака схватил свой телефон, большую бутылку сока Ocean Spray Cran-Raspberry и лонгборд и покатил остаток пути на работу, снимая при этом себя на видео.

На голове у Натана есть татуировка в виде перьев, что указывает на коренное американское происхождение его матери.

Придя на работу, мужчина опубликовал видео в свой TikTok, но сомневался, что кто-нибудь отреагирует.

Через пять дней видео набрало более 27 миллионов просмотров.

“Это просто видео на TikTok, которое всем понравилось. Я счастлив, что смог на минуту охладить мир”, – сказал Аподака.

Среди тех, кто видел этот ролик, были руководители Ocean Spray. Во вторник представитель компании отправился к месту, где живет Аподака, а живет он в трейлере, который припаркован у дома брата в Айдахо-Фолс. Представитель Ocean Spray подарил мужчине красный пикап Nissan. Кузов машины был заполнен упаковками сока Ocean Spray.

А еще ролик Аподаки вдохновил знаменитостей, бизнесменов и политиков снимать собственные версии его видео.

Например, вице-губернатор штата Монтана Майк Куни, певица Шакира, а также участники группы Fleetwood Mac – барабанщик Мик Флитвуд и солистка Стиви Никс – записали свои видео.

Когда пользователи соцсетей узнали, что у Натана нет своего дома, то собрали ему 10 тыс. долларов. Часть этих денег мужчина отдал матери, а часть направил на развитие своего интернет-магазина.

“Теперь я оплачиваю счета вовремя, а благодаря помощи людей, я теперь смогу оплатить дом – у моей девушки есть сбережения за 20 лет и, я надеюсь, мы въедем в него так скоро, насколько это возможно”, – сказал Натан.

В интервью LA Times Натан Аподака рассказал, что его первый аккаунт в TikTok забанили за рекламу магазина и ему пришлось создавать новый. Продолжать снимать видео его уговорила дочь.