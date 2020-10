Об этом сообщают #Буквы.

6 дней назад исполнитель обнародовал в соцсетях эмоциональный пост с призывом голосовать за Трампа.

Таким образом рэпер отреагировал на информацию о том, что в случае, если демократ Джо Байден победит на выборах, он якобы будет планировать повысить налоги для состоятельных жителей Нью-Йорке до 62%. Эту информацию распространили некоторые СМИ, однако другие источники уже опровергли ее.

Сам 50 Cent видел опровержения и отреагировал на то, что его пост был обозначен как не до конца правдивый, однако от призывов поддержать Трампа не отказался.

Сделать это его заставил едкий комментарий комедиантки Челси Хэндлер, которая встречалась с ним некоторое время в 2010 году.

Хендлер прокомментировала заявление рэпера в поддержку Трампа в The Tonight Show с Джимми Фэллоном.

Рэпер отреагировал репостом фрагмента шоу Фэллона и добавил комментарий: “К черту Дональда Трампа, он мне никогда не нравился. Насколько я знаю, он подставил меня и убил моего друга Анхеля Фернандеса, но это уже история”.

👀a what, 😳another spin 💫Fu*k Donald Trump, I never liked him. 🤨for all I know he had me set up and had my friend Angel Fernandez killed but that’s history. LOL @chelseahandler @jimmyfallon pic.twitter.com/Tya6EqDBFt

Хендлер переспросила, можно ли этот твит можно расценивать как то, что рэпер будет голосовать за Байдена, однако вопрос остался без ответа.

Комедиантка предложила 50 Cent поговорить об этом лично.

Honey- does this tweet me we can count on a vote for you for @JoeBiden ?

I’m happy to discuss this with you privately. My phone number is still the same. Your’s isn’t. I’ve tried calling you.

— Chelsea Handler (@chelseahandler) October 25, 2020