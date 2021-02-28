Номинации на "Золотой глобус", премию Гильдии киноактеров и премию Critics Choice Awards превратили такие картины, как "Страна кочевников", "Манк", "Многообещающая молодая женщина", "Минари", "Испытание Чикаго 7", "Черное дно Ма Рейни" и "Последующий фильм Бората" в главных претендентов на "Оскар". Что общего у всех этих фильмов?

Все они были выбраны лучшими фильмами года в ежегодном опросе критиков IndieWire 2020.

По традиции, IndieWire попросил более 200 кинокритиков со всего мира составить рейтинг своих любимых фильмов прошлого года.

В опросе приняли участие рецензенты из крупных изданий, таких как Variety и The Hollywood Reporter, а также критики из местных газет и веб-сайтов, фрилансеры и авторы фильмов из Европы, Латинской Америки, Африки, Азии и Ближнего Востока.

Хотя в список 50 лучших фильмов вошли многие фильмы, которые сейчас претендуют на высшие награды сезона “Оскар”, в него также входят недооцененные жемчужины инди-фильмов, такие как “Виталина Верела”, “Ширли” и “Четырнадцать”. Один из редких студийных фильмов, попавших в этот список, – “Человек-невидимка”, выпущенный Universal фильм ужасов с Элизабет Мосс в главной роли.

Ниже представлен список из 50 фильмов с самым высоким рейтингом.

1. “Страна кочевников”

Режиссер: Хлоя Чжао

В ролях: Фрэнсис МакДорманд, Дэвид Стратэрн, Линда Мэй, Шарлин Суанки, Боб Уэллс

Награды: “Золотой лев” на Венецианском кинофестивале. Приз зрительских симпатий Международного кинофестиваля в Торонто.

2. “Никогда Редко Иногда Всегда”

Режиссер: Элиза Хиттман

В ролях: Сидни Фланиган, Талия Райдер, Теодор Пеллерин, Райан Эгголд, Шэрон Ван Эттен

Награды: Приз Большого жюри “Серебряный медведь” на Берлинском кинофестивале.

3. “Первая корова”

Режиссер: Келли Райхардт

В ролях: Джон Магаро, Орион Ли, Тоби Джонс, Юэн Бремнер, Скотт Шепард, Гэри Фармер

4. “Lovers Rock”

Режиссер: Стив МакКуин

В ролях: Амара-Дже Ст. Обин и Майкл Уорд

“Lovers Rock”, действие которого происходит в одну ночь 1980 года, – это гимн энергичной молодежной культуре, которая берет под свой контроль свое окружение, несмотря на социальные волнения вокруг.

5. “Я думаю о том, чтобы все закончить”

Режиссер: Чарли Кауфман

В ролях: Джесси Племонс, Джесси Бакли, Тони Коллетт, Дэвид Тьюлис

6. “Бинпол”

Режиссер: Кантемир Балагов

В ролях: Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина, Константин Балакирев, Андрей Быков

Холодный “Бинпол” Балагова рассказывает ледяную, но великолепно продуманную историю о двух женщинах – двух лучших подругах – которые используют друг друга, чтобы ответить на неразрешимую арифметику жизни и смерти.

7. “Время”

Режиссер: Гаррет Брэдли

Фильм снят, как домашнее видео и превращается в глубоко трогательную историю надежды. Картина рассказывает о чернокожей женщине из Луизианы по имени Сибил Фокс Ричардсон (также известная как “Фокс Рич”), которая долгие 20 лет ждала своего мужа из тюрьмы штата.

8. “Da 5 Bloods”

Режиссер: Спайк Ли

В ролях: Делрой Линдо, Джонатан Мейджорс, Кларк Питерс, Норм Льюис, Исайя Уитлок-младший, Пол Уолтер Хаузер, Жан Рено, Чедвик Боузман

9. “Мартин Иден”

Режиссер: Пьетро Марчелло

В ролях: Лука Маринелли, Карло Чекки, Джессика Кресси, Винченцо Немолато, Марко Леонарди

“Мартин Иден” Пьетро Марчелло – это мечтательная и удивительно точная адаптация Джека Лондона.

10. “Бакурау”

Режиссер: Клебер Мендонса Филью и Жулиано Дорнеллес

В ролях: Сония Брага, Удо Киер, Барбара Колен, Томас Акино, Сильверо Перейра, Карине Телес

Награды: Приз жюри Каннского кинофестиваля 2019

Режиссер “Водолея” Клебер Мендонса Филью возвращается с замечательным и безумным вестерном об опасностях безудержной модернизации. В некотором смысле фильм можно рассматривать как логическое продолжение двух предыдущих полнометражных фильмов бразильского критика, ставшего режиссером.

10. “Манк”

Режиссер: Дэвид Финчер

В ролях: Гэри Олдман, Аманда Сейфрид, Лили Коллинз, Арлисс Ховард, Чарльз Дэнс

Финчер создал интеллектуальную психодраму. Фильм дает сложный и проницательный взгляд на американские властные структуры.

11. “Дмк Джонсон мертв”

Режисер: Кристен Джонсон

13. “Минари”

Режиссер: Ли Исаак Чунг

В ролях: Стивен Юн, Хан Ери, Алан Ким, Ноэль Кейт Чо, Юн Ю Чжон, Уилл Паттон

Награды: приз Большого драматического жюри США и приз зрительских симпатий США на кинофестивале Сандэнс 2020

Полуавтобиографический “Минари” Ли Исаака Чонга рассказывает ярко запоминающуюся историю о двух одновременных ассимиляциях: это история о семье, ассимилировавшейся в стране, а также история о мужчине, ассимилировавшемся со своей семьей.

14. “Многообещающая молодая женщина”

Режиссер: Изумруд Феннелл

В ролях: Кэри Маллиган, Бо Бернем, Элисон Бри, Клэнси Браун, Дженнифер Кулидж, Конни Бриттон, Лаверн Кокс

15.Kajillionaire

Режиссер: Миранда Джули

В ролях: Эван Рэйчел Вудс, Дебра Уингер, Ричард Дженкинс, Джина Родригес

16. Colectiv

Режиссер: Александр Нанау

Бодрящий, безжалостный документальный фильм румынского режиссера Александра Нанау рассказывает о последствиях пожара в 2015 году в ночном клубе Бухареста Colectiv, в результате которого погибли 64 человека.

17. “Одна ночь в Майами”

Режиссер: Регина Кинг

В ролях: Кингсли Бен-Адир, Эли Гори, Алдис Ходж, Лесли Одом мл.

Режиссер Реджина Кинг (уже обладательница “Оскара” и “Эмми” за свою игру). “Одна ночь в Майами” – это одновременно грандиозный дебют для Кинг.

18. “Виталина Верела”

Режиссер: Педро Коста

В ролях: Виталина Варела и Мануэль Таварес Алмейда

Награды: “Золотой леопард” и победительница за лучшую женскую роль на Международном кинофестивале в Локарно в 2019 году

19. “Гнездо”

Режиссер: Шон Дюркин

В ролях: Джуд Лоу, Кэрри Кун, Чарли Шотвелл, Тобиас Б. А. Мейси, Уна Рош, Адил Ахтар

20. “Звук металла”

Режиссер: Дариус Мардер

В ролях: Риз Ахмед, Оливия Кук, Пол Рэйси, Лорен Ридлофф, Матье Амальрик

Фильм о барабанщике хэви-металла, который оглох. Режиссер передает сложные эмоции главного героя от потери связи с окружающим миром.

21. “Испытание Чикаго 7”

Режиссер: Аарон Соркин

В ролях: Яхья Абдул-Матин II, Саша Барон Коэн, Дэниел Флаэрти, Джозеф Гордон-Левитт, Майкл Китон, Фрэнк Лангелла, Джон Кэрролл Линч, Эдди Редмэйн, Ноа Роббинс, Марк Райланс. Алекс Шарп, Джереми Стронг

22. “Ассистент”

Режиссер: Китти Грин

В ролях: Джулия Гарнер, Мэттью Макфадьен, Макензи Ли, Кристин Фросет

23. “Американская утопия” Дэвида Бирна

Режиссер: Спайк Ли

“Американская утопия” – это жизнеутверждающий, вызывающий эйфорию, заряжающий душу фильм-протест, который призывает нас восстать против собственного самодовольства.

24. “Душа”

Режиссер: Пит Доктер

В ролях: Джейми Фокс, Тина Фей, Questlove, Филисия Рашад, Дэвид Диггс, Анджела Бассетт

25. “Человек-невидимка”

Режиссер: Ли Уоннелл

В ролях: Элизабет Мосс, Алдис Ходж, Сторм Рид, Харриет Дайер, Майкл Дорман, Оливер Джексон-Коэн

“Человек-невидимка” – невыносимо напряженный фильм, вызывающий страх у людей. Независимо от того, получит ли он “Оскар” или нет, “Человек-невидимка” обязательно войдет в число самых популярных студийных фильмов 2020 года.

26. The Whistlers

Режиссер: Корнелиу Порумбою

В ролях: Влад Иванов, Катринель Марлон, Родика Лазар

Этот занимательный нуар представляет собой отточенное сочетание жанровых мотивов, которые подсказывают, что могло бы случиться, если бы банда “11 друзей Оушена” собралась на Канарских островах.

27. “Аммонит”

Режиссер: Фрэнсис Ли

В ролях: Кейт Уинслет, Сирша Ронан, Джемма Джонс, Джеймс Макардл, Алек Секареану, Фиона Шоу

В фильме нет очевидных банальностей о том, как трудно было быть женщиной XIX века, любящей других женщин, и что любые мечты о счастливой совместной жизни практически невозможны.

28. “Новости мира”

Режиссер: Пол Гринграсс

В ролях: Том Хэнкс и Хелена Зенгель

Обзор IndieWire: горько-сладкий, но очень сентиментальный вестерн.

29. Possessor

Режиссер: Брэндон Кроненберг

В ролях: Андреа Райзборо, Кристофер Эбботт, Россиф Сазерленд, Таппенс Миддлтон, Шон Бин, Дженнифер Джейсон Ли

Интригующий техно-триллер с элементами ужасов, затерянный где-то в Бермудском треугольнике между “Мэнди”, “Начало” и “Призрак в доспехах”, “Possessor” Брэндона Кроненберга.

30. “Кровавый нос, пустые карманы”

Режиссер: Билл и Тернер Росс

Фильм – это одновременно великий кинематографический обман и смелая кинематографическая экспериментальная работа двух самых интригующих режиссеров, работающих сегодня в области документальной литературы. Фильм претендует на роль беспристрастного наблюдательного рассказа.

31. “Палм-Спрингс”

Режиссер: Макс Барбаков

В ролях: Энди Сэмберг, Кристин Милиоти, Питер Галлахер, Дж. К. Симмонс

“Палм-Спрингс” предлагает новый способ понять, почему решение поделиться своей жизнью с кем-то может быть чем-то большим, чем просто пластырем на зияющей ране одиночества.

32. Wolfwalkers

Режиссер: Томм Мур и Росс Стюарт

В ролях: Хонор Книфси, Ева Уиттакер, Шон Бин, Саймон МакБерни, Мария Дойл Кеннеди

Wolfwalkers – последняя часть неофициальной трилогии фильмов об ирландском фольклоре. Безусловно, лучший анимационный фильм года на данный момент. Эта задушевная история любви и потери.

33. “Ширли”

Режиссер: Жозефина Декер

В ролях: Элизабет Мосс, Майкл Стулбарг, Одесса Янг, Логан Лерман

“Ширли” – это не более биографический фильм, чем “Яркая звезда”, “Ангел за моим столом” или “Влюбленный Шекспир”. По мотивам одноименного романа Сьюзан Шарф Меррелл, безумный новый фильм Декер разворачивается в том же скрытом пространстве между фактом и фантазией – историей и ее повествованием.

34. “Другой раунд”

Режиссер: Томас Винтерберг

В ролях: Мадс Миккельсен, Томас Бо Ларсен, Магнус Милланг, Ларс Ранте

Награды: лучший фильм, лучший режиссер, лучший актер и лучший сценарий на European Film Awards

35. “Мангровые заросли”

Режиссер: Стив МакКуин

В ролях: Летиция Райт, Шон Паркс, Малачи Кирби, Роченда Сандалл, Алекс Дженнингс, Джек Лоуден

Историческая драма, которая рассказывает о группе британских чернокожих активистов. Их судили за подстрекательство к бунту во время акции протеста 1970 года. Активисты протестовали против расистских полицейских рейдов на западе Лондона. Суд над ними длился 55 дней. Все они были оправданы по самым серьезным обвинениям, и судебный процесс признали мотивированным расовой ненавистью полиции.

36. “Мэрия”

Режиссер: Фредерик Уайзман

Американский документальный фильм, исследующий правительство Бостона.

“Последующий фильм Бората”

Режиссер: Джейсон Волайнер

В ролях: Саша Барон Коэн и Мария Бакалова

Фильм создан в разгар пандемии и вышел в преддверии президентских выборов.

38. “Четырнадцать”

Режиссер: Дэн Саллитт

В ролях: Талли Медель и Норма Кюлинг

Пятый полнометражный фильм известного критика, заядлого синефила и временного режиссера Дэна Саллитта, “Четырнадцать” – это фильм о том, как даже самые близкие дружеские отношения могут с годами меняться и угасать. Люди меняются по-разному. Некоторые вообще не меняются.

39. “Бескрайняя ночь”

Режиссер: Эндрю Паттерсон

В ролях: Сьерра МакКормик и Джейк Хоровиц

Американский научно-фантастический фильм. Два подростка — телефонный оператор Фей и диджей на местном радио Эверетт из городка Каюга пытаются выяснить происхождение странного звука, который расходится по телефонной линии.

40. “Вас не было на месте “

Режиссер: Кен Лоуч

В ролях: Крис Хитчен, Дебби Ханивуд, Рис Стоун, Кэти Проктор

Драматический фильм о семье, которая не может вылезти из долгов во время кризиса 2008 года.

41. “Она умрет завтра”

Режиссер: Эми Сеймец

В ролях: Кейт Лин Шейл, Джейн Адамс, Кентакер Одли, Кэти Аселтон, Крис Мессина, Тунде Адебимп

Это захватывающий апокалиптический триллер, в котором классический ужас Дэвида Кроненберга сочетается с резким сюрреализмом Луиса Бунюэля.

42. “Ундина”

Режиссер: Кристиан Петцольд

В ролях: Паула Бир и Франц Роговски

Награды: Лучшая женская роль на Берлинском кинофестивале и European Film Awards.

Кристиан Петцольд наполнил фильм хичкоковскими моментами: темные, невидимые силы, стремящиеся усложнить ситуацию. Ундина может терять контроль над реальностью, но реальность преподносит ей несколько сюрпризов.

43. “Последняя капля”

Режиссер: София Коппола

В ролях: Рашида Джонс, Билл Мюррей, Марлон Уэйанс, Дженни Слейт

Американский комедийный драматический фильм. Сюжет: отец с дочерью шпионят за ее мужем, которого подозревают в измене.

44. “Черное дно мамы Рэйни”

Режиссер: Джордж К. Вулф

В ролях: Виола Дэвис, Чедвик Боузман, Глинн Турман, Колман Доминго, Майкл Поттс

Лента “Черное дно Ма Рейни” является экранизацией пьесы знаменитого драматурга и обладателя Пулитцеровской премии Августа Уилсона.

Действие картины разворачивается в Чикаго 1927 года. Боузман сыграл в ленте молодого и амбициозного трубача Ма Ливи, который стремится оставить свой след в музыкальной индустрии. Главную роль исполнила актриса Виола Девис. В картине также снялись Глинн Турман, Колман Доминго и Майкл Поттс.

45. “Молодой Ахмед”

Режиссер: Жан-Пьер и Люк Дарденны

В ролях: Идир Бен Адди, Оливье Бонно, Мирием Ахеддиу, Виктория Блак в роли Луизы

Бельгийско-французский драматический фильм. История 13-летнего бельгийского подростка Ахмеда, который планирует убийство учителя по экстремистским интерпретациям Корана.

46. Пусть все говорят

Стивен Содерберг

В ролях: Мерил Стрип, Кэндис Берген, Джемма Чан, Лукас Хеджес, Даян Уист

47. “Эмма”

Режиссер: Отэм де Вильд

В ролях: Аня Тейлор-Джой, Джонни Флинн, Джош О’Коннор, Каллум Тернер, Миа Гот, Миранда Харт, Билл Найи

Британский комедийно-драматический фильм. Красавица Эмма Вудхаус считает, что хорошо разбирается в характерах и поэтому может выполнять роль свахи для своих подруг.

48. “Тенет”

Режиссер: Кристофер Нолан

В ролях: Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Кеннет Брана, Элизабет Дебики

Фантастический экшн-триллер о событиях в мире международного шпионажа.

49. “Его дом”

Режиссер: Реми Уикс

В ролях: Вунми Мосаку, Сопе Дирису, Мэтт Смит

Фильм ужасов, триллер.

В фильме рассказывается история пары беженцев из Южного Судана, которые изо всех сил пытаются приспособиться к своей новой жизни в английском городке, где скрывается зло.

50. “Художница и вор”

Режиссер: Бенджамин Ри

Норвежский документальный фильм. Он рассказывает о чешской художницу, которая подружилась с вором своих работ.